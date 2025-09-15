Βία, σοδομισμός και θάνατος: Έρευνα του BBC αποκαλύπτει το σκοτεινό δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Ντουμπάι

Ο Charles Mwesigwa, πρώην οδηγός λεωφορείου στο Λονδίνο που μένει στο Ντουμπάι, περιέγραψε στον μυστικό ρεπόρτερ του BBC ότι μπορεί να προσφέρει γυναίκες για σεξουαλικά πάρτι με αρχική τιμή 1.000 δολάρια, προσθέτοντας ότι πολλές από αυτές μπορούν να κάνουν «σχεδόν τα πάντα» που επιθυμούν οι πελάτες.

Φήμες για άγρια σεξουαλικά πάρτι στο εμιράτο των ΗΑΕ κυκλοφορούν εδώ και χρόνια.

Το hashtag #Dubaiportapotty, το οποίο έχει προβληθεί περισσότερες από 450 εκατομμύρια φορές στο TikTok, συνδέεται με εικασίες για γυναίκες που κατηγορούνται ότι είναι influencers και χρηματοδοτούν τον τρόπο ζωής τους ικανοποιώντας υπερβολικές σεξουαλικές απαιτήσεις.

Ωστόσο, η έρευνα του BBC World Service αποκάλυψε ότι η πραγματικότητα είναι ακόμη πιο σκοτεινή.

Πως λειτουργεί το κύκλωμα

Νεαρές γυναίκες από την Ουγκάντα δήλωσαν ότι δεν περίμεναν να ασχοληθούν με την πορνεία για τον Mwesigwa.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, πίστευαν ότι ταξίδευαν στα ΗΑΕ για να εργαστούν σε μέρη όπως σούπερ μάρκετ ή ξενοδοχεία.

Τουλάχιστον ένας από τους πελάτες του ζητούσε τακτικά να αφοδεύσει πάνω στις γυναίκες, σύμφωνα με τη «Mia», η οποία λέει ότι παγιδεύτηκε από το δίκτυο του Mwesigwa.

Ο Mwesigwa αρνείται τις κατηγορίες. Υποστηρίζει ότι βοηθά τις γυναίκες να βρουν κατάλυμα μέσω ιδιοκτητών ακινήτων και ότι οι γυναίκες τον ακολουθούν σε πάρτι λόγω των πλούσιων επαφών του στο Ντουμπάι.

Ωστόσο, η έρευνα του BBC αποκάλυψε ότι δύο γυναίκες που είχαν σχέση με τον Mwesigwa έχουν πεθάνει αφού έπεσαν από πολυώροφα διαμερίσματα, γεγονός που η οικογένειές τους θεωρούν ύποπτο και πιστεύουν ότι η αστυνομία θα έπρεπε να είχε διερευνήσει περαιτέρω.

Μία από τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους, η Monic Karungi, έφτασε στο Ντουμπάι από τη δυτική Ουγκάντα.

Σύμφωνα με γυναίκα που έζησε μαζί της στο διαμέρισμα το 2022, το σπίτι «ήταν σαν αγορά… Υπήρχαν περίπου 50 κορίτσια. Δεν ήταν ευτυχισμένη γιατί αυτό που περίμενε δεν ήταν αυτό που βρήκε».

Η Monic πίστευε ότι η δουλειά στο Ντουμπάι θα ήταν σε ένα σούπερ μάρκετ, όπως ανέφερε η αδελφή της, Rita.

Η Mia, η οποία γνώριζε τη Monic στο Ντουμπάι, ανέφερε ότι ο Mwesigwa ήταν βίαιος όταν η Monic ήθελε να επιστρέψει στην Ουγκάντα.

Στην αρχή, η Mia ενημερώθηκε ότι χρωστούσε ήδη 2.711 δολάρια, και μέσα σε δύο εβδομάδες το χρέος της είχε διπλασιαστεί.

«Χρήματα για αεροπορικά εισιτήρια, για τη βίζα σου, για το μέρος όπου κοιμάσαι, για φαγητό», είπε η Mia. «Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δουλεύεις σκληρά, σκληρά, σκληρά, ικετεύοντας τους άντρες να έρθουν και να κοιμηθούν μαζί σου».

Μετά από αρκετές εβδομάδες, η Monic χρωστούσε περισσότερα από 27.000 δολάρια στον Mwesigwa, σύμφωνα με συγγενή της στον οποίο είχε στείλει πολλά φωνητικά μηνύματα στα οποία έκλαιγε.

Ζήτημα σαδισμού και φυλής

Οι πελάτες ήταν κυρίως λευκοί Ευρωπαίοι, μεταξύ των οποίων και άνδρες με ακραία φετίχ.

«Υπάρχει ένας πελάτης που αφοδεύει πάνω στις κοπέλες. Κάνει αυτό και τους λέει να φάνε τα σκ*τ*», εξήγησε η Mia.

Η Lexi, άλλη μια γυναίκα που είχε εμπειρίες με παρόμοιο δίκτυο, επιβεβαίωσε ότι αιτήσεις για «πορτα-ποτί» ήταν συχνές.

Όπως περιέγραψε: «Υπήρχε ένας πελάτης που είπε: ‘Σου δίνουμε 15.000 ντιράμ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (4.084 δολάρια) για να σε βιάσουμε ομαδικά, να σου κατουρήσουμε στο πρόσωπο, να σε χτυπήσουμε και προσθέτουμε 5.000’ για να σε βιντεοσκοπήσουν να τρως περιττώματα».

Η Lexi παρατήρησε επίσης ότι υπήρχε ένα φυλετικό στοιχείο σε αυτά τα ακραία φετίχ: οι πελάτες φαινόταν να ενδιαφέρονται περισσότερο για γυναίκες μαύρης καταγωγής.

Όταν η Lexi ζήτησε βοήθεια από την αστυνομία, της απάντησαν: «Εσείς οι Αφρικανοί δημιουργείτε προβλήματα ο ένας στον άλλο. Δεν θέλουμε να εμπλακούμε», και έκλεισαν το τηλέφωνο.

Τελικά, η Lexi δραπέτευσε στην Ουγκάντα και πλέον βοηθά στη διάσωση γυναικών σε παρόμοιες καταστάσεις.

Η επιχείρηση του BBC

Ο Charles Mwesigwa ήταν δύσκολο να εντοπιστεί.

Η έρευνα του BBC τον βρήκε σε μια μεσοαστική γειτονιά του Ντουμπάι, στο Jumeirah Village Circle.

Με τη βοήθεια μυστικού δημοσιογράφου που προσποιείτο τον διοργανωτή εκδηλώσεων, επιβεβαιώθηκε η λειτουργία της επιχείρησής του: προμήθεια γυναικών για εξευτελιστικές σεξουαλικές πράξεις.

A BBC investigation has unmasked Charles Mwesigwa, who runs a Dubai sex ring linked to the #DubaiPortaPotty trend. Vulnerable women say they were trafficked, forced into degrading acts including faeces consumption, under threats of debt and violence.



Ο Mwesigwa φαινόταν ήρεμος και σίγουρος. «Έχουμε περίπου 25 κορίτσια», είπε.

«Πολλές είναι ανοιχτόμυαλες… μπορούν να κάνουν σχεδόν τα πάντα». Το κόστος ξεκινούσε από 1.000 δολάρια ανά κορίτσι ανά νύχτα, αλλά ήταν υψηλότερο για «τρελά πράγματα».

Στην συνέχεια, προσκάλεσε τον δημοσιογράφο για μια «νύχτα δείγμα».

Ο Troy, πρώην διευθυντής λειτουργιών του δικτύου, εξήγησε πώς λειτουργούσε η επιχείρηση.

Τα ονόματα των συνεργατών χρησιμοποιούνταν για να νοικιάζονται αυτοκίνητα και διαμερίσματα, ώστε να μην εμφανίζεται το όνομα του Mwesigwa στα έγγραφα.

Σύμφωνα με τον Troy, «έχω ακούσει για είδη σεξ που δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Δεν έχει σημασία τι περνάς, αρκεί οι πλούσιοι άντρες να είναι ευχαριστημένοι… [οι γυναίκες] δεν έχουν διέξοδο… Βλέπουν μουσικούς, βλέπουν ποδοσφαιριστές, βλέπουν προέδρους».

Οι ύποπτοι θάνατοι των γυναικών

Η Monic δημοσίευσε μια selfie από το Al Barsha στις 27 Απριλίου 2022. Τέσσερις ημέρες αργότερα, ήταν νεκρή.

Σύμφωνα με τη Mia, η Monic είχε βρει δουλειά και ήλπιζε ότι θα απελευθερωνόταν από το δίκτυο του Mwesigwa.

Όμως στις 1 Μαΐου 2022 βρήκε τραγικό θάνατο αφού έπεσε από το μπαλκόνι ενός διαμερίσματος.

Ο συγγενής της Monic, Michael, ο οποίος βρισκόταν στα ΗΑΕ τη στιγμή του θανάτου της, λέει ότι προσπάθησε να βρει απαντήσεις.

Η αστυνομία του είπε ότι σταμάτησαν την έρευνα, αφού βρήκαν ναρκωτικά και αλκοόλ στο διαμέρισμα από το οποίο έπεσε η Monic, και μόνο τα δακτυλικά της αποτυπώματα στο μπαλκόνι, λέει.

Πήρε ένα πιστοποιητικό θανάτου για τη Monic από ένα νοσοκομείο, αλλά δεν ανέφερε πώς είχε πεθάνει.

Και η οικογένειά της δεν μπόρεσε να πάρει τοξικολογική έκθεση για αυτήν.

Ωστόσο, ένας άνδρας από τη Γκάνα που ζούσε στην ίδια πολυκατοικία τον βοήθησε πηγαίνοντας τον σε ένα άλλο κτίριο για να συναντήσει τον άνδρα που, όπως του είπε, ήταν ο εργοδότης της Monic.

Ο Michael περιγράφει τη σκηνή που αντίκρισε όταν έφτασε εκεί και είδε πού στεγάζονταν οι γυναίκες.

Λέει ότι μέσα από το σύννεφο καπνού από το ναργιλέ στο σαλόνι, διέκρινε κάτι που έμοιαζε με κοκαΐνη πάνω στο τραπέζι και γυναίκες που έκαναν σεξ με πελάτες πάνω σε καρέκλες.

Ισχυρίζεται ότι βρήκε τον άνδρα που Mwesigwa στο κρεβάτι με δύο γυναίκες και ότι, όταν προσπάθησε να τον σύρει στην αστυνομία, εκείνος απάντησε:

«Έχω περάσει 25 χρόνια στο Ντουμπάι. Το Ντουμπάι είναι δικό μου… Δεν υπάρχει περίπτωση να με καταγγείλεις… Εγώ είμαι η πρεσβεία, εγώ είμαι η πρεσβεία».

«Η [Monic] δεν είναι η πρώτη που πέθανε. Και δεν θα είναι η τελευταία», πρόσθεσε, σύμφωνα με τον Michael.

Και πράγματι, ο θάνατος της Monic δεν ήταν ο πρώτος.

Ο θάνατος της Kayla

Ο θάνατος της Monic έχει ανατριχιαστικές ομοιότητες με αυτόν της Kayla Birungi, μιας άλλης γυναίκας από την Ουγκάντα που ζούσε στην ίδια γειτονιά με αυτήν και πέθανε το 2021 μετά από πτώση από ένα πολυώροφο διαμέρισμα στο Ντουμπάι, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, διαχειριζόταν ο Charles Mwesigwa.

Ο αριθμός τηλεφώνου του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, που έδωσε η οικογένεια της Kayla, αποδείχθηκε ότι ήταν ένας από τους αριθμούς του κ. Mwesigwa.

Οι συγγενείς της Kayla λένε ότι, όπως και η οικογένεια της Monic, άκουσαν ότι ο θάνατος της Kayla είχε σχέση με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Ωστόσο, μια τοξικολογική έκθεση που είδε το BBC δείχνει ότι δεν υπήρχαν ίχνη από αυτά στο σώμα της τη στιγμή του θανάτου της.

Ενώ η οικογένεια της Kayla μπόρεσε να επαναπατρίσει το σώμα της και να πραγματοποιήσει την κηδεία, τα λείψανα της Monic δεν επιστράφηκαν ποτέ.

Ένα σκοτεινό κύκλωμα

Καθώς η Ουγκάντα αγωνίζεται με την αυξανόμενη ανεργία των νέων, η μετανάστευση για εργασία στο εξωτερικό – κυρίως στα κράτη του Κόλπου – έχει εξελιχθεί σε μια τεράστια βιομηχανία που αποφέρει 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια (885 εκατομμύρια λίρες) σε φορολογικά έσοδα για τη χώρα κάθε χρόνο. Ωστόσο, αυτές οι ευκαιρίες ενέχουν κινδύνους.

Η οικογένεια της Monic συνεχίζει να ζει με θλίψη και φόβο για άλλες γυναίκες που βρίσκονται ακόμα στο δίκτυο του Mwesigwa.

«Όλοι κοιτάμε τον θάνατο της Monic», ανέφερε ο Michael.

«Αλλά ποιος είναι εκεί για τα κορίτσια που είναι ακόμα ζωντανά; Είναι ακόμα εκεί. Ακόμα υποφέρουν».

Το BBC ζήτησε από τον Charles «Abbey» Mwesigwa να σχολιάσει όλες τις κατηγορίες, αλλά αρνήθηκε ότι διευθύνει παράνομη επιχείρηση.

Όπως ανέφερε:

«Όλες αυτές είναι ψευδείς κατηγορίες. Σας είπα ότι είμαι απλώς ένας άνθρωπος που αγαπά τα πάρτι».

Η έρευνα του BBC αποκάλυψε ένα εκτεταμένο και σκοτεινό κύκλωμα εκμετάλλευσης, με γυναίκες που υποχρεώνονταν να συμμετάσχουν σε επικίνδυνες και εξευτελιστικές πράξεις.

Παρά τις κατηγορίες και τους θανάτους, ο Mwesigwa κυκλοφορεί ελεύθερος και συνεχίζει να αρνείται κάθε παράνομη δραστηριότητα.

Οι οικογένειες των θυμάτων και ακτιβιστές όμως δεν σιωπούν και επισημαίνουν την ανάγκη για μεγαλύτερη διερεύνηση και προστασία των ευάλωτων γυναικών που εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένες στον εφιάλτη αυτού του κυκλώματος .