Diddy: Στο διαδίκτυο οι φωτογραφίες που «καίνε» celebrities – «Κλείστε τους όλους μέσα!»

Μια σειρά από φωτογραφίες που φέρεται να είχαν διαγραφεί από τα μέσα κοινωνική δικτύωσης του ατιμασμένου Sean Diddy Combs έχουν προκαλέσει πανικό στον κύκλο του και ερωτηματικά στα tabloid.

Με τίτλο Οι Φωτογραφίες Που Δεν Θέλουν Να Δείτε η Daily Mail έκανε ανάρτηση με τα στιγμιότυπα από πάρτι του Diddy τον Αύγουστο του 2014 στην Ίμπιζα της Ισπανίας, για τα 40α γενέθλια του τότε σχεδιαστή μόδας της Givenchy, Ρικάρντο Τίσι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Diddy Κομπς δημοσίευσε και γρήγορα διέγραψε μια σειρά φωτογραφιών του με τους διάσημους φίλους του σε ένα πάρτι γενεθλίων.

Μεταξύ των μοντέλων που ήταν επίσης παρόντα στο πάρτι ήταν η Κέιτ Μος, η Ναόμι Κάμπελ και η Κένταλ Τζένερ, μαζί με τη μητέρα της Κένταλ, Κρις Τζένερ, και την Πάρις Χίλτον.

Στους καλεσμένους ήταν επίσης οι ηθοποιοί Ζακ Έφρον και Τζάρεντ Λέτο ανάμεσα σε άλλους ενώ μια φωτογραφία απαθανατίζει τον Diddy με την τότε σύντροφό του, Κάσι Βεντούρα, και τον Κάνιε Γουέστ.

Θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφορούν ευρέως στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποδηλώνοουν ότι μουσικοί και ηθοποιοί που ήταν πιθανώς κοντά στον Κομπς προσπαθούν να διαφύγουν μετά τη σύλληψη και τη δίκη του, λόγω των φερόμενων δεσμών τους με την εγκληματική του δραστηριότητα.

Ορισμένοι έχουν κατηγορήσει την Pink και τον Usher ότι διέγραψαν γρήγορα ενοχοποιητικά tweets μετά τις ειδήσεις. Και οι δύο έχουν αρνηθεί αυτόν τον ισχυρισμό.

Η τραγουδίστρια είπε ότι διέγραψε τα tweets της τον Φεβρουάριο του 2024. «Δεν υπάρχει αλήθεια στις φήμες που κυκλοφόρησαν. Εχω συναντήσει ανθρώπους περιστασιακά αλλά δεν σχετίζομαι με κανέναν από αυτούς» δήλωσε η Pink.

O Usher ισχυρίστηκε ότι είχε δεχθεί επίθεση από χάκερ. Αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες, έγραψε: «Ο λογαριασμός παραβιάστηκε και εσείς έχετε να μου προσάψετε αυτό;!».

Σε μια συνέντευξη του 2004 στο Rolling Stone, ο Usher μίλησε για την «αρκετά άγρια» εμπειρία του να ζει με τον Κομπς όταν ήταν 13 ετών, αναφέροντας ότι ο παραγωγός της Bad Boy Records τον σύστησε σε «ένα εντελώς διαφορετικό σύνολο πραγμάτων – συγκεκριμένα το σεξ».

«Θα άνοιγες μια πόρτα και θα έβλεπες κάποιον να το κάνει, ή αρκετούς ανθρώπους σε ένα δωμάτιο να κάνουν ένα όργιο. Ποτέ δεν ήξερες τι επρόκειτο να συμβεί» είχε πει.

Πολλοί έχουν υποθέσει ότι η ασταθής συμπεριφορά του Τζάστιν Μπίμπερ μπορεί να συνδέεται με τη σύλληψη του Σεπτεμβρίου, καθώς ο Καναδός σταρ ήταν γνωστός ότι παρακολουθούσε μερικά από τα διαβόητα πάρτι του ράπερ.

Σε ένα παλιό βίντεο που έχει προκαλέσει ανησυχία στους θαυμαστές, οι δύο μουσικοί συζητούν για το πώς πέρασαν 48 «τρελές» ώρες μαζί.

«Περνάει 48 ώρες με τον Diddy!. Το πού βρισκόμαστε και τι κάνουμε δεν μπορούμε πραγματικά να το αποκαλύψουμε. Αλλά σίγουρα είναι ένα όνειρο για κάθε 15χρονο. Μου έχει ανατεθεί η επιμέλειά του. Έχει υπογράψει με τον Usher όταν έκανε το πρώτο του άλμπουμ. Δεν έχω πραγματικά τη νόμιμη κηδεμονία του, αλλά για τις επόμενες 48 ώρες, είναι μαζί μου. Και θα τα σπάσουμε όλα!» λέει σε βίντεο ο Diddy.

Σε ένα επεισόδιο του 2014 του Keeping Up With The Kardashians, η Κλόε Καρντάσιαν αναφέρεται στον Diddy και τον Μπίμπερ όταν αφηγείται την παρουσία της σε ένα από τα «γυμνά πάρτι» του πρώτου, τα περιώνυμα Freak Offs.

«Επιβιβάστηκα σε ένα αεροπλάνο στις 5.30 π.μ. Λοιπόν, αυτό το πάρτι… νομίζω ότι οι μισοί άνθρωποι εκεί ήταν τελείως γυμνοί» είπε η Κλόε στην αδερφή της Κόρτνεϊ.

Στο παρελθόν ο Diddy έχει ισχυριστεί ότι πέρασε «σουρεαλιστικές νύχτες» με την Κέιτ Μος και τη Ναόμι Κάμπελ το 2015.

«Μερικές φορές θα είμαι στο στούντιο μέχρι τις 3 π.μ. – ή θα είμαι έξω στο Παρίσι στις επιδείξεις μόδας και, ξέρετε, απλώς θα κάνω παρέα μέχρι το πρωί με τη Ναόμι Κάμπελ και την Κέιτ Μος. Αυτές οι στιγμές είναι πάντα σουρεαλιστικές», είπε. «Πήγαμε και ήπιαμε σαμπάνια στον Πύργο του Άιφελ… κάποιος είχε φέρει μουσική, και κάναμε ένα μικρό πάρτι εκεί πάνω, μόνο οι τρεις μας».

Τον Νοέμβριο του 2023, ένα χρόνο πριν τη σύλληψη, η Ναόμι Κάμπελ φέρεται να διοργάνωσε ένα πολυτελές πάρτι για τα 53α γενέθλια του Sean Combs στο εστιατόριο LAVO στο Λονδίνο.

Μεταξύ των καλεσμένων ήταν η Τζάνετ Τζάκσον και ο Ίντρις Έλμπα. Έχει αναφερθεί ότι η Βρετανίδα σούπερ μόντελ, η οποία φημολογείται ότι είχε σχέση με τον Diddy στο παρελθόν, διέγραψε φωτογραφίες από την εκδήλωση μετά τις κατηγορίες της Βεντούρα εναντίον του.

Εκτός από την εκδήλωση στην Ίμπιζα το 2014, η Κέιτ Μος φωτογραφήθηκε με τον Combs στο πάρτι γενεθλίων του ατζέντη ταλέντων Πολ Ρόουλαντ στη Νέα Υόρκη το 1999.

Όσο για τον Κάνιε Γουέστ, συνεχίζει να υπερασπίζεται τον φυλακισμένο ράπερ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Oι φωτογραφίες ρίχνουν λάδι στη φωτιά για τον κύκλο του Sean Diddy Combs που προσπαθεί να κρατήσει αποστάσεις από τον ατιμασμένο μεγιστάνα μετά τις κατηγορίες εναντίον του για κακοποίηση, ξυλοδαρμό, trafficking και άλλα σεξουαλικά εγκλήματα εις βάρος γυναικών και ανδρών.

Οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καλούν τις αρχές «να τους συλλάβουν όλους» και να «τιμωρηθεί παραδειγματικά το κύκλωμα των ισχυρών».

Κατήγοροι ισχυρίζονται ότι ο Diddy νάρκωνε και βίαζε καλεσμένους στα Freak Offs παρτι του παρουσία άλλων.

Οι αρχές προχώρησαν σε σύλληψη του Diddy στις 16 Σεπτεμβρίου στο Μανχάταν.

Ο ατιμασμένος μεγιστάνας της hip hop σκηνής ισχυρίζεται ότι είναι αθώος. Η δίκη συνεχίζεται.