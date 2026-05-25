Η Dara έστειλε μήνυμα στον Βεζένκοφ μετά τη κατάκτηση της EuroLeague (pic)

Μετά τη κατάκτηση της Euroleague, στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται ο MVP της regural season, Σάσα Βεζένκοφ με μηνύματα αποθεωτικού χαρακτήρα να φτάνουν από κάθε γωνιά της Ευρώπης.

Ανάμεσα σε αυτούς που εκφράζουν τον θαυμασμό τους για τον Βεζέκοφ είναι και η νικήτρια της φετινής Eurovision, Dara η οποία δεν έκρυψε το πόσο περήφανη αισθάνεται για τον συμπατριώτη της.

Η Βουλγάρα τραγουδίστρια είχε στείλει και μήνυμα στήριξης στον Σάσα και πριν την έναρξη του μεγάλου τελικού με το αποτέλεσμα να τη δικαιώνει, καθώς ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που κατέκτησε τη Euroleague.

Λίγο μετά την κατάκτηση του τίτλου, η Dara επανήλθε με νέο μήνυμα μέσω Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Συγχαρητήρια πρωταθλητή, καλά νέα για μια καλή βραδιά…».

Δείτε την ανάρτηση της Dara για τον Βεζένκοφ: