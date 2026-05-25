Δήμος Αμαρουσίου: Περιβαλλοντική έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της ΠΕ5–Αγία Φιλοθέη–Δηλαβέρη

Ο Δήμος Αμαρουσίου ανακοινώνει ότι εκδόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η απόφαση περιβαλλοντικής έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής ΠΕ5 – Αγία Φιλοθέη – Δηλαβέρη, κατόπιν αξιολόγησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού της περιοχής, καθώς διαμορφώνει ένα σύγχρονο και θεσμικά θωρακισμένο πλαίσιο ανάπτυξης, με έμφαση στη βιώσιμη αστική οργάνωση, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την ενίσχυση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.

Όπως προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου Αμαρουσίου, «η πολεοδομική μελέτη αφορά έκταση περίπου 120 στρεμμάτων στην περιοχή Δηλαβέρη, η οποία αποτελεί τμήμα της Πολεοδομικής Ενότητας 5 – Αγία Φιλοθέη. Από τη συνολική έκταση της περιοχής Δηλαβέρη αφαιρείται η έκταση των 49,42 στρεμμάτων του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, ενώ προστίθενται επιπλέον:

3,42 στρέμματα κατά μήκος του άξονα του Αδριάνειου Υδραγωγείου

0,31 στρέμματα για τη δημιουργία κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Ερυθρού Σταυρού, Ανθέων και Πάτμου.

Σύμφωνα με τη μελέτη:

διαμορφώνονται συνολικά 19 οικοδομικά τετράγωνα

δημιουργείται νέος ενιαίος κοινόχρηστος χώρος 8.092,02 τ.μ.

προβλέπονται δύο νέες νησίδες πρασίνου συνολικής έκτασης 1.577,57 τ.μ.

θεσμοθετείται ειδική ζώνη προστασίας και ανάδειξης του Αδριάνειου Υδραγωγείου

προβλέπονται νέοι πεζόδρομοι πλάτους 6 μέτρων

οργανώνονται νέες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και αναβαθμίζονται οι υποδομές ομβρίων, ύδρευσης και αποχέτευσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη δημιουργία περισσότερων κοινόχρηστων και πράσινων χώρων, στη βελτίωση της προσβασιμότητας, στην ασφαλέστερη κυκλοφοριακή οργάνωση και στην ενίσχυση της μικροκινητικότητας.

Παράλληλα, η νέα πολεοδομική οργάνωση προβλέπει:

χρήσεις πολεοδομικού κέντρου σε πέντε οικοδομικά τετράγωνα επί της Λεωφόρου Κηφισίας

χρήσεις γενικής κατοικίας σε τέσσερα οικοδομικά τετράγωνα επί της Σπύρου Λούη

καθώς και χώρο κοινωνικών εξυπηρετήσεων έκτασης 24,16 στρεμμάτων»

Πηγή φωτογραφίας: Δήμος Αμαρουσίου