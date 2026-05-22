Δήμαρχοι μίλησαν στο in για τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Νέος Κώδικας της Αυτοδιοίκησης είναι προ των πυλών και το in μίλησε με Δημάρχους της χώρας για τις πρώτες τους σκέψεις στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου. Δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει έως τις 4 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών.

Πρόκειται για ένα νομοθέτημα 761 άρθρων, το οποίο ενσωματώνει και εκσυγχρονίζει σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν κάθε πτυχή της λειτουργίας των δήμων και των περιφερειών της χώρας.

«Ζητούμενο είναι να δοθούν λύσεις στα αυξημένα, κρίσιμα και διαχρονικά προβλήματα της αυτοδιοίκησης»

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης τόνισε: «Ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης κινείται σε αρκετά σημεία προς τη σωστή κατεύθυνση, κυρίως σε θέματα αρμοδιοτήτων, επικαλύψεων και γραφειοκρατίας.

Ωστόσο, δεν δίνει ουσιαστική λύση στα δύο σημαντικότερα προβλήματα της αυτοδιοίκησης: την επαρκή χρηματοδότηση και τη στελέχωση των δήμων με μόνιμο προσωπικό.

Αυτές είναι οι βασικές προϋποθέσεις ώστε οι δήμοι να μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια στον ρόλο και τις υποχρεώσεις τους.

Πέρα από τη συζήτηση για τον εκλογικό νόμο, που προσωπικά δεν θεωρώ προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, το ζητούμενο είναι να δοθούν λύσεις στα αυξημένα, κρίσιμα και διαχρονικά προβλήματα της αυτοδιοίκησης».

«Δυνατότητα ηλεκτρονικής ψήφου»

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος τόνισε: «Στο νέο υπό διαβούλευση νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης μπορούμε να σταθούμε μεταξύ άλλων: Στην κατηγοριοποίηση των Δήμων, στην αλλαγή του τρόπου εκλογής με ένα γύρο και εναλλακτική ψήφο, με ταυτόχρονη δυνατότητα ηλεκτρονικής ψήφου.

Επίσης, έχουμε συμβουλευτικά δημοψηφίσματα, απολογισμούς και λογοδοσία. Σημαντικές αλλαγές υπάρχουν αναφορικά με την καταστατική θέση των Αιρετών. Το νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης, την αποσαφήνιση τελών και δικαιωμάτων Αρμοδιοτήτων καθώς και άλλα που σχετίζονται με το τεχνικό πρόγραμμα των δήμων».

Ένα γενναίο μεταρρυθμιστικό βήμα

Ο Δήμαρχος Κυθήρων και Αντικυθήρων, Ευστράτιος Χαρχαλάκης τόνισε μεταξύ άλλων στο in:«Ο νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε διαβούλευση είναι ένα γενναίο μεταρρυθμιστικό βήμα προς όφελος όχι μόνο της αυτοδιοίκησης και των αιρετών της, αλλά όλων των τοπικών κοινωνιών, διότι, ας μην ξεχνάμε, οι Δήμοι και οι Δήμαρχοι αποτελούν το εγγύτερο επίπεδο κρατικής αρχής πλησίον του πολίτη. Μέχρι σήμερα, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες λειτουργούν μέσα από εκατοντάδες διάσπαρτες διατάξεις, ορισμένες εξ αυτών από Βασιλικά Διατάγματα των αρχών του περασμένου αιώνα! Μπερδεμένες αρμοδιότητες, αλληλοεπικαλύψεις και σύγχυση. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, ενήργησε θεσμικά και ουσιαστικά. Δεν αιφνιδίασε την αυτοδιοίκηση όπως γινόταν συνήθως, συγκρότησε επιτροπές, έκανε πραγματικό διάλογο και διαβούλευση με την ΚΕΔΕ και τις ΠΕΔ και σήμερα έχουμε μπροστά μας ένα νέο Κώδικα που συγκεντρώνει όλη τη μέχρι σήμερα διάσπαρτη νομοθεσία και λύνει πάρα πολλά προβλήματα, προφανώς όχι όλα.

Ειδικά για τους νησιωτικούς Δήμους, έχουν προβλεφθεί πολλά εξ όσων ζητούσαμε αλλά χρειάζεται και περαιτέρω παρέμβαση. Το θετικότερο όλων είναι ότι οι προτάσεις της ΚΕΔΕ έγιναν αποδεκτές σε ποσοστό άνω του 70%. Θα αναμένουμε την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και το τελικό προς ψήφιση σχέδιο και θα εκφραστούμε εκ νέου».

«Η ουσία θα κριθεί τελικά στην πράξη»

Η Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου Δήμητρα Τσεβά τόνισε στο in για το νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται μπροστά σε μία από τις σημαντικότερες θεσμικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών. Ο υπό διαβούλευση νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης επιχειρεί να συγκεντρώσει, να κωδικοποιήσει και να εκσυγχρονίσει ένα ιδιαίτερα σύνθετο θεσμικό πλαίσιο, ενσωματώνοντας σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις σε ένα ενιαίο λειτουργικό εργαλείο 761 άρθρων για Δήμους και Περιφέρειες. Πρόκειται για μια σοβαρή και απαιτητική προσπάθεια, η οποία μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην απλούστευση διαδικασιών, στη μεγαλύτερη διοικητική αποτελεσματικότητα και στη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας των ΟΤΑ.

Σε αυτή τη συζήτηση, το εκλογικό σύστημα ασφαλώς έχει τη δική του σημασία, όμως δεν αποτελεί το μοναδικό ούτε το κυρίαρχο ζητούμενο.

Για την Αυτοδιοίκηση προέχει η δυνατότητα των Δήμων να λειτουργούν με ταχύτητα, σαφείς αρμοδιότητες, επαρκή εργαλεία διοίκησης και τους αναγκαίους πόρους, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις αυξημένες απαιτήσεις της καθημερινότητας. Η ουσία θα κριθεί τελικά στην πράξη, στην εφαρμογή των νέων διατάξεων και στο κατά πόσο αυτές θα δώσουν πραγματικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες.

Είναι σαφές ότι οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές θα έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Το νέο εκλογικό μοντέλο αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τα δεδομένα των αυτοδιοικητικών εκλογών, διαμορφώνοντας νέες πολιτικές και εκλογικές ισορροπίες σε Δήμους και Περιφέρειες. Οι επόμενες αναμετρήσεις φαίνεται πως θα απαιτούν διαφορετική στρατηγική προσέγγιση, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να αποκτήσουν η ευρύτερη κοινωνική απήχηση, η αξιοπιστία των προτάσεων και η δυνατότητα κάθε παράταξης να εκφράζει ουσιαστικά τις ανάγκες των πολιτών.

Σε κάθε περίπτωση, το κρίσιμο ζητούμενο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση παραμένει η διασφάλιση της κυβερνησιμότητας των Δήμων και η δυνατότητα των διοικήσεων να ανταποκρίνονται με σταθερότητα, θεσμική σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα στις ανάγκες των πολιτών, έχοντας πάντα ως βασικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.

«Μεγάλο νομοτεχνικό επίτευγμα, αλλά όχι μια σημαντική πολιτική μεταρρύθμιση»

Ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης δήλωσε: «Ο νέος Κώδικας έχει ένα σπουδαίο πλεονέκτημα: συγκεντρώνει και οργανώνει όλη τη νομοθεσία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να γνωρίζουμε όλοι τι ισχύει. Ταυτόχρονα όμως έχει και ένα μεγάλο ελάττωμα: αποφεύγει τις σοβαρές τομές και μεταρρυθμίσεις και δεν δίνει λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι(αρμοδιότητες και πόροι). Αποτελεί, συνεπώς, ένα μεγάλο νομοτεχνικό επίτευγμα, αλλά όχι μια σημαντική πολιτική μεταρρύθμιση, την οποία έχουμε απόλυτη ανάγκη στην ελληνική τοπική Αυτοδιοίκηση«.

*πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Δήμος Πειραιά