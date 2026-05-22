newspaper
Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δήμαρχοι μίλησαν στο in για τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης
Αυτοδιοίκηση 22 Μαΐου 2026, 14:31

Δήμαρχοι μίλησαν στο in για τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης

Με τον νέο Κώδικα της Αυτοδιοίκησης σε διαβούλευση το in επικοινώνησε με Δημάρχους της χώρας για τις πρώτες τους αντιδράσεις.

Χρήστος Ράπτης
ΡεπορτάζΧρήστος Ράπτης
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το σώμα σου εκπέμπει SOS; Το άγχος έχει 4 «κρυφά» πρόσωπα

Το σώμα σου εκπέμπει SOS; Το άγχος έχει 4 «κρυφά» πρόσωπα

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Νέος Κώδικας της Αυτοδιοίκησης είναι προ των πυλών και το in μίλησε με Δημάρχους της χώρας για τις πρώτες τους σκέψεις στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου. Δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει έως τις 4 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών.

Πρόκειται για ένα νομοθέτημα 761 άρθρων, το οποίο ενσωματώνει και εκσυγχρονίζει σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν κάθε πτυχή της λειτουργίας των δήμων και των περιφερειών της χώρας.

«Ζητούμενο είναι να δοθούν λύσεις στα αυξημένα, κρίσιμα και διαχρονικά προβλήματα της αυτοδιοίκησης»

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης τόνισε: «Ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης κινείται σε αρκετά σημεία προς τη σωστή κατεύθυνση, κυρίως σε θέματα αρμοδιοτήτων, επικαλύψεων και γραφειοκρατίας.

Ωστόσο, δεν δίνει ουσιαστική λύση στα δύο σημαντικότερα προβλήματα της αυτοδιοίκησης: την επαρκή χρηματοδότηση και τη στελέχωση των δήμων με μόνιμο προσωπικό.

Αυτές είναι οι βασικές προϋποθέσεις ώστε οι δήμοι να μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια στον ρόλο και τις υποχρεώσεις τους.

Πέρα από τη συζήτηση για τον εκλογικό νόμο, που προσωπικά δεν θεωρώ προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, το ζητούμενο είναι να δοθούν λύσεις στα αυξημένα, κρίσιμα και διαχρονικά προβλήματα της αυτοδιοίκησης».

«Δυνατότητα ηλεκτρονικής ψήφου»
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος τόνισε: «Στο νέο υπό διαβούλευση νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης μπορούμε να σταθούμε μεταξύ άλλων: Στην κατηγοριοποίηση των Δήμων, στην αλλαγή του τρόπου εκλογής με ένα γύρο και εναλλακτική ψήφο, με ταυτόχρονη δυνατότητα ηλεκτρονικής ψήφου.
Επίσης, έχουμε συμβουλευτικά δημοψηφίσματα, απολογισμούς και λογοδοσία. Σημαντικές αλλαγές υπάρχουν αναφορικά με την καταστατική θέση των Αιρετών. Το νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης, την αποσαφήνιση τελών και δικαιωμάτων Αρμοδιοτήτων καθώς και άλλα που σχετίζονται με το τεχνικό πρόγραμμα των δήμων».
Ένα γενναίο μεταρρυθμιστικό βήμα

Ο Δήμαρχος Κυθήρων και Αντικυθήρων, Ευστράτιος Χαρχαλάκης τόνισε μεταξύ άλλων στο in:«Ο νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε διαβούλευση είναι ένα γενναίο μεταρρυθμιστικό βήμα προς όφελος όχι μόνο της αυτοδιοίκησης και των αιρετών της, αλλά όλων των τοπικών κοινωνιών, διότι, ας μην ξεχνάμε, οι Δήμοι και οι Δήμαρχοι αποτελούν το εγγύτερο επίπεδο κρατικής αρχής πλησίον του πολίτη.

Μέχρι σήμερα, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες λειτουργούν μέσα από εκατοντάδες διάσπαρτες διατάξεις, ορισμένες εξ αυτών από Βασιλικά Διατάγματα των αρχών του περασμένου αιώνα! Μπερδεμένες αρμοδιότητες, αλληλοεπικαλύψεις και σύγχυση.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, ενήργησε θεσμικά και ουσιαστικά. Δεν αιφνιδίασε την αυτοδιοίκηση όπως γινόταν συνήθως, συγκρότησε επιτροπές, έκανε πραγματικό διάλογο και διαβούλευση με την ΚΕΔΕ και τις ΠΕΔ και σήμερα έχουμε μπροστά μας ένα νέο Κώδικα που συγκεντρώνει όλη τη μέχρι σήμερα διάσπαρτη νομοθεσία και λύνει πάρα πολλά προβλήματα, προφανώς όχι όλα.

Ειδικά για τους νησιωτικούς Δήμους, έχουν προβλεφθεί πολλά εξ όσων ζητούσαμε αλλά χρειάζεται και περαιτέρω παρέμβαση. Το θετικότερο όλων είναι ότι οι προτάσεις της ΚΕΔΕ έγιναν αποδεκτές σε ποσοστό άνω του 70%. Θα αναμένουμε την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και το τελικό προς ψήφιση σχέδιο και θα εκφραστούμε εκ νέου».

«Η ουσία θα κριθεί τελικά στην πράξη»

Η Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου Δήμητρα Τσεβά τόνισε στο in για το νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται μπροστά σε μία από τις σημαντικότερες θεσμικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών.

Ο υπό διαβούλευση νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης επιχειρεί να συγκεντρώσει, να κωδικοποιήσει και να εκσυγχρονίσει ένα ιδιαίτερα σύνθετο θεσμικό πλαίσιο, ενσωματώνοντας σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις σε ένα ενιαίο λειτουργικό εργαλείο 761 άρθρων για Δήμους και Περιφέρειες. Πρόκειται για μια σοβαρή και απαιτητική προσπάθεια, η οποία μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην απλούστευση διαδικασιών, στη μεγαλύτερη διοικητική αποτελεσματικότητα και στη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας των ΟΤΑ.

Σε αυτή τη συζήτηση, το εκλογικό σύστημα ασφαλώς έχει τη δική του σημασία, όμως δεν αποτελεί το μοναδικό ούτε το κυρίαρχο ζητούμενο.

Για την Αυτοδιοίκηση προέχει η δυνατότητα των Δήμων να λειτουργούν με ταχύτητα, σαφείς αρμοδιότητες, επαρκή εργαλεία διοίκησης και τους αναγκαίους πόρους, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις αυξημένες απαιτήσεις της καθημερινότητας. Η ουσία θα κριθεί τελικά στην πράξη, στην εφαρμογή των νέων διατάξεων και στο κατά πόσο αυτές θα δώσουν πραγματικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες.

Είναι σαφές ότι οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές θα έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Το νέο εκλογικό μοντέλο αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τα δεδομένα των αυτοδιοικητικών εκλογών, διαμορφώνοντας νέες πολιτικές και εκλογικές ισορροπίες σε Δήμους και Περιφέρειες.

Οι επόμενες αναμετρήσεις φαίνεται πως θα απαιτούν διαφορετική στρατηγική προσέγγιση, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να αποκτήσουν η ευρύτερη κοινωνική απήχηση, η αξιοπιστία των προτάσεων και η δυνατότητα κάθε παράταξης να εκφράζει ουσιαστικά τις ανάγκες των πολιτών.

Σε κάθε περίπτωση, το κρίσιμο ζητούμενο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση παραμένει η διασφάλιση της κυβερνησιμότητας των Δήμων και η δυνατότητα των διοικήσεων να ανταποκρίνονται με σταθερότητα, θεσμική σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα στις ανάγκες των πολιτών, έχοντας πάντα ως βασικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.
«Μεγάλο νομοτεχνικό επίτευγμα, αλλά όχι μια σημαντική πολιτική μεταρρύθμιση»

Ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης δήλωσε: «Ο νέος Κώδικας έχει ένα σπουδαίο πλεονέκτημα: συγκεντρώνει και οργανώνει όλη τη νομοθεσία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να γνωρίζουμε όλοι τι ισχύει.

Ταυτόχρονα όμως έχει και ένα μεγάλο ελάττωμα: αποφεύγει τις σοβαρές τομές και μεταρρυθμίσεις και δεν δίνει λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι(αρμοδιότητες και πόροι). Αποτελεί, συνεπώς, ένα μεγάλο νομοτεχνικό επίτευγμα, αλλά όχι μια σημαντική πολιτική μεταρρύθμιση, την οποία έχουμε απόλυτη ανάγκη στην ελληνική τοπική Αυτοδιοίκηση«.

*πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Δήμος Πειραιά

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ

Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το σώμα σου εκπέμπει SOS; Το άγχος έχει 4 «κρυφά» πρόσωπα

Το σώμα σου εκπέμπει SOS; Το άγχος έχει 4 «κρυφά» πρόσωπα

Τράπεζες
Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

inWellness
inTown
Stream newspaper
Σύμβαση για την αποκατάσταση του Καθεδρικού Ναού Αρκαλοχωρίου
Αυτοδιοίκηση 21.05.26

Σύμβαση για την αποκατάσταση του Καθεδρικού Ναού Αρκαλοχωρίου

Υπογραφή σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Κρήτης για την αποκατάσταση του Καθεδρικού Ναού Αρκαλοχωρίου που έχει υποστεί σοβαρές βλάβες από τη σεισμική ακολουθία που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021.

Σύνταξη
Ομόφωνο ψήφισμα του Δ.Σ. Πειραιά στήριξης των συμβασιούχων εργαζομένων και των εργαζομένων της Δ.ΥΠ.Α
Αυτοδιοίκηση 21.05.26

Ομόφωνο ψήφισμα του Δ.Σ. Πειραιά στήριξης των συμβασιούχων εργαζομένων και των εργαζομένων της Δ.ΥΠ.Α

Ο Δήμος Πειραιά τάσσεται υπέρ της μονιμοποίησης των εργαζόμενων συμβασιούχων στην εργασία τους, με παράλληλη ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης, για την απρόσκοπτη λειτουργία των δομών.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πλακιάς: Ούτε ένας συγγενής στην εκδήλωση για το κόμμα Καρυστιανού – «Τα αλλάζει» για Τέμπη και μεταφορές
Ελλάδα 22.05.26

Πλακιάς: Ούτε ένας συγγενής στην εκδήλωση για το κόμμα Καρυστιανού – «Τα αλλάζει» για Τέμπη και μεταφορές

«Ούτε ένας πατέρας, μια μάνα, ένας άδερφός, μια αδερφή, ένας γιος, μια κόρη, ένας σύζυγος, τίποτα κανένας!!» δεν πήγε στην εκδήλωση για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και μάλιστα σε μια πόλη που θρηνεί 28 θύματα, τονίζει χαρακτηριστικά ο Νίκος Πλακιάς

Σύνταξη
Πορτογαλία: Βίντεο με τα δύο παιδιά να παίζουν πριν τα εγκαταλείψει η μητέρα τους σε δάσος
Κόσμος 22.05.26

Βίντεο με τα δύο παιδιά να παίζουν πριν τα εγκαταλείψει η μητέρα τους σε δάσος στην Πορτογαλία

Τα παιδιά εντοπίστηκαν από ένα ζευγάρι ντόπιων, το οποίο περιέγραψε πως ήταν τρομοκρατημένα και έκλαιγαν ασταμάτητα - Συνελήφθη η μητέρα τους και ο πατριός τους

Σύνταξη
Αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Έρευνα καταγγελιών περί οργανωμένης απάτης
Ελλάδα 22.05.26

Αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Έρευνα καταγγελιών περί οργανωμένης απάτης

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταβαίνει στην Ελλάδα για να συναντηθεί με εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης και να συζητήσει τη διερεύνηση για απάτη που αφορά αγροτικές επιδοτήσεις,», δήλωσε ο επικεφαλής της επιτροπής του ΕΚ

Σύνταξη
Final Four: Κορυφώνονται τα αστυνομικά μέτρα λίγο πριν τη μετακίνηση των οπαδών
Ελλάδα 22.05.26

Final Four: Κορυφώνονται τα αστυνομικά μέτρα λίγο πριν τη μετακίνηση των οπαδών

Περιφράξεις και ΜΑΤ στον ΗΣΑΠ για τη μεταφορά των οπαδών του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε - Από το Παναθηναϊκό Στάδιο θα αναχωρήσουν αυτοί της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια.

Σύνταξη
Η Πενέλοπε Κρουζ στις Κάννες με την ταινία για τον Γκαρθία Λόρκα – Αποθέωση και συγκίνηση με 16’ χειροκρότημα
Queer δράμα 22.05.26

Η Πενέλοπε Κρουζ στις Κάννες με την ταινία για τον Γκαρθία Λόρκα – Αποθέωση και συγκίνηση με 16’ χειροκρότημα

Η Πενέλοπε Κρουζ λάμπει στην queer επική ταινία των Los Javis για τον Γκαρθία Λόρκα, «La bola negra» (Η Μαύρη Μπάλα), κερδίζοντας 16λεπτο χειροκρότημα στις Κάννες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρωσία: Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 παιδιά τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση στο Λουγκάνσκ
Δείτε βίντεο 22.05.26

Ρωσία: Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 παιδιά τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση στο Λουγκάνσκ

Για «τερατώδες έγκλημα» κατηγορεί την Ουκρανία η Ρωσία - «Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν στοχευμένο πλήγμα σε παιδιά που κοιμόντουσαν»,

Σύνταξη
Νέο Φάληρο: Στο νοσοκομείο γυναίκα που έπεσε από τον 3ο όροφο – Οι πρώτες πληροφορίες για την πτώση
Στο Νέο Φάληρο 22.05.26

Στο νοσοκομείο γυναίκα που έπεσε από τον 3ο όροφο - Οι πρώτες πληροφορίες για την πτώση

Η 70χρονη ήταν ένοικος του διαμερίσματος στο Νέο Φάληρο, όπου διέμενε με τον σύζυγό της - Όταν παρελήφθη από το ασθενοφόρο φέρεται να διατηρούσε τις αισθήσεις της

Σύνταξη
Πέρκα για υποκλοπές: Δεν θα νομιμοποιήσουμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης
Επικαιρότητα 22.05.26

Πέρκα για υποκλοπές: Δεν θα νομιμοποιήσουμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης

«Για ποιον σκοπό έγιναν οι παρακολουθήσεις, ποιο ήταν το κίνητρο και από πού αντλούσαν το αίσθημα της ατιμωρησίας;» αναρωτήθηκε η Πέτη Πέρκα, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για τις εαρινές προβλέψεις ΕΕ: Γκρεμίζουν οριστικά τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί «ισχυρής Ελλάδας»
Επικαιρότητα 22.05.26

ΠΑΣΟΚ για τις εαρινές προβλέψεις ΕΕ: Γκρεμίζουν οριστικά τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί «ισχυρής Ελλάδας»

«Η βίαιη επιβράδυνση» της ανάπτυξης «δεν αποτελεί μια απλή συγκυριακή κάμψη, αλλά το άμεσο αποτέλεσμα της αδυναμίας της κυβέρνησης να δημιουργήσει δομικά αναχώματα προστασίας για την αγορά και την κοινωνία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ήμουνα… νιος (vid)
Euroleague 22.05.26

Ήμουνα… νιος (vid)

Από το μακρινό 1997 και τις όχθες του Τίβερη στο ΟΑΚΑ του 2026.

Σύνταξη
Οφειλές: Προς ενεργοποίηση οι 72 δόσεις για χρέη σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ – Ποιοι εξαιρούνται
Οι δικαιούχοι 22.05.26

Προς ενεργοποίηση οι 72 δόσεις για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές - Ποιοι δεν εντάσσονται στη ρύθμιση

Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις στις ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται μέσα στον Ιούνιο - Η προθεσμία για τις αιτήσεις ένταξης και οι προϋποθέσεις

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
Cookies