Πράσινο φως στην Ευρώπη για το πρώτο χάπι κατά της παχυσαρκίας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Θετική γνωμοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) έλαβε την Παρασκευή το χάπι της Novo Nordisk για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, το οποίο έτσι αποκτά το προβάδισμα σε σχέση με το αναμενόμενο αντίστοιχο χάπι της Eli Lilly.

Την τελική απόφαση για την κυκλοφορία του φαρμάκου αναμένεται να λάβει τις επόμενες εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία σχεδόν πάντα συμμορφώνεται με τις γνωμοδοτήσεις του ΕΜΑ.

Το χάπι περιέχει 25 mg σεμαγλουτίδης και σύμφωνα με την παρασκευάστρια εταιρεία προσφέρει την ίδια απώλεια βάρους με τις ενέσιμες μορφές που κυκλοφορούν εδώ και χρόνια.

Σε Ευρώπη και ΗΠΑ η Novo Nordisk προσφέρει ήδη ένα χάπι σεμαγλουτίδης, το οποίο όμως περιέχει πολύ μικρότερες δόσεις και έχει εγκριθεί μόνο για την αντιμετώπιση του διαβήτη τύπου 2.

Το νέο χάπι προορίζεται μόνο για ενήλικες με παχυσαρκία και όσους είναι υπέρβαροι και πάσχουν από τουλάχιστον μία πάθηση που συνδέεται με το αυξημένο βάρος, όπως ο διαβήτης, η υπέρταση, η υψηλή χοληστερόλη, η καρδιοπάθεια ή η αποφρακτική υπνική άπνοια, αναφέρει ο EMA. Η φαρμακευτική αγωγή πρέπει να συνδυάζεται με δίαιτα και φυσική άσκηση.

Η σύσταση του οργανισμού βασίστηκε στα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής Φάσης 3 στην οποία συμμετείχαν 307 υπέρβαρα ή παχύσαρκα άτομα. Οι εθελοντές που έλαβαν το χάπι έχασαν κατά μέσο όρο το 13,6% του σωματικού βάρους τους σε διάστημα σχεδόν 15 μηνών, συγκριτικά με 2,2% στην ομάδα ελέγχου που έλαβε ψευδοφάρμακο.

Η σεμαγλουτίδη ανήκει στην κατηγορία των αγωνιστών GLP-1 (Γλυκαγονόμορφο Πεπτίδιο 1), φάρμακα που μιμούνται τη δράση της ομώνυμης ορμόνης που εκκρίνεται από το έντερο μετά την κατανάλωση τροφής και βοηθά στην ρύθμιση του σακχάρου. Δρουν παράλληλα και στο κέντρο επιβράβευσης του εγκεφάλου που ελέγχει την επιθυμία για φαγητό.

Το χάπι σεμαγλουτίδης είναι απλούστερο στη χορήγηση από τις εβδομαδιαίες ενέσεις που φυλάσσονται στο ψυγείο, ένα πρακτικό πλεονέκτημα που ίσως προσελκύσει δεκάδες εκατομμύρια νέους πελάτες.

Μέχρι το τέλος της επόμενης δεκαετίας, η παγκόσμια αγορά αγωνιστών GLP-1 κατά της παχυσαρκίας εκτιμάται ότι θα έχει ύψος 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο, αναφέρει το Reuters.

Στις ΗΠΑ, το χάπι της Novo Nordisk εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο, ενώ τον Απρίλιο έλαβε το πράσινο φως το αντίστοιχο χάπι της Eli Lilly.

Το χάπι της Novo λαμβάνεται κάθε πρωί με άδειο στομάχι, μισή ώρα πριν το φαγητό ή τη λήψη άλλου φαρμάκου από το στόμα. Το χάπι της Lilly δεν έχει αυτούς τους περιορισμούς.