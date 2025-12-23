science
GLP-1: Θεραπεία αδυνατίσματος σε χάπι έλαβε έγκριση στις ΗΠΑ
Επιστήμες 23 Δεκεμβρίου 2025

GLP-1: Θεραπεία αδυνατίσματος σε χάπι έλαβε έγκριση στις ΗΠΑ

Το χάπι GLP-1 της Novo Nordisk περιέχει σεμαγλουτίδη, την ίδια δραστική ουσία που χρησιμοποιείται ως ένεση. Οι εθελοντές της κλινικής μελέτης έχασαν κατά μέσο όρο το 16,6% του σωματικού βάρους τους,

Η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε το πρώτο χάπι GLP-1 ειδικά για την απώλεια βάρους, εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο για την έγκριση του φαρμάκου και στην ΕΕ.

Το χάπι περιέχει 25 mg σεμαγλουτίδης και, σύμφωνα με την παρασκευάστρια εταιρεία Novo Nordisk, προσφέρει την ίδια απώλεια βάρους με τις ενέσιμες μορφές που κυκλοφορούν εδώ και χρόνια.

Σε Ευρώπη και ΗΠΑ η εταιρεία προσφέρει ήδη ένα χάπι σεμαγλουτίδης, το οποίο όμως περιέχει πολύ μικρότερες δόσεις και έχει εγκριθεί μόνο για την αντιμετώπιση του διαβήτη τύπου 2.

Η απόφαση της FDA βασίστηκε στα αποτελέσματα κλινικής μελέτης φάσης 3 που διήρκεσε 64 εβδομάδες. Οι εθελοντές που λάμβαναν το χάπι μια φορά την ημέρα έχασαν κατά μέσο όρο το 16,6% του σωματικού βάρους τους, συγκριτικά με 2,7% στην ομάδα που έλαβε placebo για λόγους σύγκρισης.

Περίπου το ένα τρίτο των 1.300 συμμετεχόντων έχασε τουλάχιστον το 20% του σωματικού βάρους τους, ανέφερε η δανική Novo Nordisk.

Το χάπι, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο, έλαβε έγκριση για υπέρβαρους ή παχύσαρκους ενήλικες με τουλάχιστον μια πάθηση που συνδέεται με το βάρος.

H Novo Nordisk είχε την πρωτιά στις θεραπείες GLP-1. σήμερα όμως αντιμετωπίζει ανταγωνισμό (Reuters)

H Novo Nordisk είχε την πρωτιά στις θεραπείες GLP-1. σήμερα όμως αντιμετωπίζει ανταγωνισμό (Reuters)

Η μετοχή της Novo ανέβηκε έως και 10% στις μετασυνεδριακές διαπραγματεύσεις της Δευτέρας, καθώς η πρωτιά στη διάθεση χαπιού κατά της παχυσαρκίας ίσως της επιτρέψει να κερδίσει το χαμένο έδαφος από την αμερικανική Eli Lilly, η οποία σήμερα προηγείται σε πωλήσεις αγωνιστών GLP-1 στις ΗΠΑ.

Οι αγωνιστές GLP-1 (Γλυκαγονόμορφο Πεπτιδίου 1) μιμούνται τη δράση της ομώνυμης ορμόνης που εκκρίνεται από το έντερο μετά την κατανάλωση τροφής και βοηθά στην ρύθμιση του σακχάρου. Δρουν παράλληλα και στο κέντρο επιβράβευσης του εγκεφάλου που ελέγχουν την επιθυμία για φαγητό.

Το χάπι σεμαγλουτίδης είναι απλούστερο στη χορήγηση από τις εβδομαδιαίες ενέσεις που φυλάσσονται στο ψυγείο, ένα πρακτικό πλεονέκτημα που ίσως προσελκύσει δεκάδες εκατομμύρια νέους πελάτες. Μέχρι το τέλος της επόμενης δεκαετίας, η παγκόσμια αγορά αγωνιστών GLP-1 εκτιμάται ότι θα έχει ύψος 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο, αναφέρει το Reuters.

Περίπου το 40% των Αμερικανών είναι σήμερα παχύσαρκοι, σύμφωνα με δεδομένα της κυβέρνησης, ενώ περίπου το 12% αναφέρει ότι ακολουθεί θεραπεία GLP-1, σύμφωνα με δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα από τον οργανισμό πολιτικής υγείας KFF.

Τον ερχόμενο Μάρτιο αναμένεται η απόφαση της FDA για το αντίστοιχο χάπι αδυνατίσμαγτος που ανέπτυξε η Eli Lilly, την ορφοργλιπρόνη.

Το χάπι της Novo  λαμβάνεται κάθε πρωί με άδειο στομάχι, μισή ώρα πριν το φαγητό ή τη λήψη άλλου φαρμάκου από  το στόμα. Το χάπι της Lilly δεν έχει αυτούς τους περιορισμούς.

