11.10.2025 | 19:47
Πυροβολισμοί σε αγορά στη Γερμανία
Οι απάτες με τα GLP-1 φάρμακα εκτοξεύονται
Διεθνής Οικονομία 11 Οκτωβρίου 2025 | 21:30

Οι απάτες με τα GLP-1 φάρμακα εκτοξεύονται

Η αυξανόμενη ζήτηση για τα δημοφιλή GLP-1 φάρμακα έχει προκαλέσει κύμα διαδικτυακών απατών

Νατάσα Σινιώρη
Ευτυχία: Δεν φαντάζεστε πόσο απλό είναι να τη βρείτε

Ευτυχία: Δεν φαντάζεστε πόσο απλό είναι να τη βρείτε

Spotlight

Τα φάρμακα τύπου GLP-1, όπως τα Ozempic, Wegovy, Mounjaro και Zepbound, έχουν αλλάξει ριζικά την προσέγγιση της απώλειας βάρους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με δεδομένο ότι περίπου το 40% των Αμερικανών ενηλίκων είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, η ανάγκη για αποτελεσματικές θεραπείες είναι τεράστια. Ωστόσο, η ίδια αυτή επιτυχία έχει ανοίξει τον δρόμο για μια επικίνδυνη παράπλευρη αγορά: τις διαδικτυακές απάτες που εκμεταλλεύονται την επιθυμία του κόσμου να αδυνατίσει γρήγορα.

To 40% των Αμερικανών ενηλίκων είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι

Σύμφωνα με το The Street, o μη κερδοσκοπικός οργανισμός Better Business Bureau (BBB) έχει λάβει χιλιάδες αναφορές από πολίτες που εξαπατήθηκαν πληρώνοντας για ανύπαρκτα ή ψεύτικα GLP-1 προϊόντα. Οι απατεώνες υπόσχονται φθηνές τιμές και άμεση παράδοση, χρησιμοποιώντας ψεύτικες ιστοσελίδες, διαφημίσεις στα κοινωνικά δίκτυα και πλαστά λογότυπα φαρμακευτικών εταιρειών.

GLP-1 φάρμακα: Από το φάρμακο-θαύμα στην παγίδα της απάτης

Η δημοφιλία των GLP-1 φαρμάκων, τα οποία κοστίζουν από 900 έως 1.400 δολάρια τον μήνα, σύμφωνα με το Harvard Health, έχει οδηγήσει πολλούς να αναζητήσουν «πιο προσιτές» λύσεις στο διαδίκτυο. Αυτό ακριβώς εκμεταλλεύονται οι επιτήδειοι.

Πολλές απάτες λειτουργούν μέσα από καλοστημένα ηλεκτρονικά καταστήματα που προβάλλουν εικονικές εκπτώσεις και υποτιθέμενες εγκρίσεις από τον FDA.

Οι καταναλωτές πληρώνουν προκαταβολικά — συνήθως μέσω Venmo, Zelle ή κρυπτονομισμάτων — και είτε δεν παραλαμβάνουν ποτέ το προϊόν είτε λαμβάνουν επικίνδυνες απομιμήσεις με άγνωστα συστατικά.

Άλλες απάτες προσελκύουν ανυποψίαστους μέσω ψευδών διαφημίσεων τηλεϊατρικής ή πλαστών «συνδρομών» που συνεχίζουν να χρεώνουν τους χρήστες χωρίς να παρέχουν τίποτα.

«Προσοχή στις ψεύτικες ιστοσελίδες»

Η εκπρόσωπος του BBB, Melanie McGovern, προειδοποιεί: «Οποιοδήποτε site προσφέρει φάρμακα χωρίς συνταγή γιατρού είναι κόκκινη σημαία». Όπως εξηγεί, οι επιτήδειοι γνωρίζουν ότι τα GLP-1 φάρμακα βρίσκονται σε έλλειψη και εκμεταλλεύονται την αγωνία των ανθρώπων να αδυνατίσουν.

Το BBB τονίζει ότι οι καταναλωτές πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί απέναντι σε προσφορές που φαίνονται «πολύ καλές για να είναι αληθινές».

Oι καταναλωτές πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί απέναντι σε προσφορές που φαίνονται «πολύ καλές για να είναι αληθινές»

Επιπλέον, συνιστά να αποφεύγονται οι πληρωμές μέσω peer-to-peer εφαρμογών, να ελέγχεται η ασφάλεια των ιστοσελίδων (το γνωστό “https”) και να επιβεβαιώνονται οι άδειες των φαρμακείων μέσω επίσημων φορέων, όπως η National Association of Boards of Pharmacy.

Η τεράστια αγορά και τα κίνητρα των απατεώνων

Το ενδιαφέρον για τα GLP-1 φάρμακα έχει εκτοξευθεί.

Σύμφωνα με στοιχεία του 2024, οι Αμερικανοί δαπάνησαν περισσότερα από 805,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε θεραπείες τύπου Ozempic και Wegovy. Περίπου το 57% των ασφαλισμένων χρηστών δήλωσαν ότι η ασφάλειά τους κάλυψε μέρος του κόστους, ενώ το 19% πληρώνει εξ ολοκλήρου από την τσέπη του.

Οι Αμερικανοί δαπάνησαν περισσότερα από 805,9 δισ. εκατ. δολάρια σε θεραπείες τύπου Ozempic και Wegovy

Αυτές οι τεράστιες δαπάνες δημιουργούν ευκαιρίες για κάθε λογής απάτες. Οι ελλείψεις που έχουν αναφέρει οι εταιρείες Novo Nordisk και Eli Lilly ωθούν πολλούς καταναλωτές σε παράνομα κανάλια, όπου τα ρίσκα είναι τεράστια — όχι μόνο οικονομικά, αλλά και υγειονομικά, καθώς τα ψεύτικα προϊόντα μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές παρενέργειες, ακόμη και δηλητηριάσεις.

Πώς να προστατευθούν οι καταναλωτές

Το BBB συνιστά να αγοράζονται φάρμακα μόνο από νόμιμα φαρμακεία ή πιστοποιημένους παρόχους τηλεϊατρικής. Οι πολίτες που πέφτουν θύματα απάτης καλούνται να αναφέρουν το περιστατικό στο BBB Scam Tracker, την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) ή τον FDA.

Καθώς η παγκόσμια αγορά φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030, οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες θα βρεθούν υπό πίεση να ενισχύσουν τα μέτρα αυθεντικότητας και ιχνηλασιμότητας των προϊόντων τους.

Το μήνυμα

Η ζήτηση για τα GLP-1 φάρμακα είναι τεράστια, αλλά η βιασύνη για «εύκολη λύση» μπορεί να κοστίσει ακριβά.

Στην προσπάθεια να χάσουν βάρος, πολλοί καταλήγουν να χάσουν τα χρήματά τους αλλά και κάτι ακόμα χειρότερο: Την υγεία τους.

Πηγή: ot.gr

World
