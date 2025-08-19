Ozempic: Νέα τιμή για πληρωμή μετρητοίς – Στα 499 δολάρια

newspaper
Διεθνής Οικονομία 19 Αυγούστου 2025 | 00:38

Έναντι 499 δολαρίων το μήνα θα προσφέρει η Novo Nordisk το φάρμακο για τον διαβήτη Ozempic όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα, και η προσφορά αυτή θα αφορά σε επιλέξιμους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 στις ΗΠΑ μέσω του δικού της φαρμακείου, σε συνεργασία με την υπηρεσία τηλεϊατρικής GoodRx και άλλες πλατφόρμες.

Η εισηγμένη στο αμερικανικό χρηματιστήριο μετοχή της δανικής φαρμακευτικής εταιρείας σημείωσε άνοδο 5,3%, ενώ η μετοχή της GoodRx αυξήθηκε κατά 34,2%.

Η Novo και ο αντίπαλός της Eli Lilly, έχουν επεκταθεί σε πωλήσεις απευθείας στον καταναλωτή για τα εξαιρετικά αποτελεσματικά και περιζήτητα φάρμακα, εν μέρει λόγω του ανταγωνισμού από διαδικτυακές εταιρείες τηλεϊατρικής και φαρμακεία που πωλούν φθηνότερες σύνθετες εκδοχές.

Η Novo ήδη πουλάει το Wegovy, την έκδοση του Ozempic για απώλεια βάρους, μέσω του φαρμακείου NovoCare στην τιμή των 499 δολαρίων. Η τελευταία προσφορά απευθύνεται σε ασθενείς που δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη.

Άνοδος μετοχής της Novo

Η μετοχή της διαπραγματευόταν επίσης υψηλότερα αφότου το Wegovy εξασφάλισε την έγκριση του FDA των ΗΠΑ για τη στεατοηπατίτιδα που σχετίζεται με τη μεταβολική δυσλειτουργία του ήπατος, ή MASH, την Παρασκευή.

Η GoodRx θα πουλάει τα Wegovy και Ozempic προς 499 δολάρια μηνιαίως σε επιλέξιμους ασθενείς που πληρώνουν οι ίδιοι το κόστος αγοράς.

Ένας εκπρόσωπος της Novo δήλωσε ότι αναμένει οι απευθείας πωλήσεις με μετρητά του Ozempic θα αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% του συνόλου των συνταγογραφήσεων – το ίδιο επίπεδο διείσδυσης στην αγορά που έχει καταφέρει η εταιρεία με το Wegovy.

Η Novo δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι αναμένει συνεχή ανταγωνισμό από αντίγραφα και αυξανόμενη πίεση από την Lilly. Οι τιμές καταλόγου για κάθε φάρμακο στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι περίπου 1.000 δολάρια το μήνα ή και περισσότερο, αλλά οι ασφαλισμένοι ασθενείς πληρώνουν πολύ λιγότερα.

Η Eli Lilly προσφέρει φιαλίδια μίας δόσης του φαρμάκου απώλειας βάρους Zepbound στην ιστοσελίδα της, LillyDirect, για 499 δολάρια το μήνα ή λιγότερο, ανεξάρτητα από το ασφαλιστικό της καθεστώς. Η Lilly δεν πουλάει το φάρμακο για τον διαβήτη Mounjaro στην LillyDirect.

Η Novo δήλωσε ότι η νέα προσφορά για το Ozempic ήταν μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών για τη διερεύνηση νέων συνεργασιών και προσεγγίσεων με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης σε αυθεντικά φάρμακα σεμαγλουτίδης.

Τον Απρίλιο, δήλωσε ότι συνεργάζεται με τις εταιρείες τηλεϊατρικής Ro και LifeMD για να πουλήσει το Wegovy για να επεκτείνει την πρόσβαση σε ασθενείς που πληρώνουν με μετρητά.

Πηγή: ΟΤ

Επικαιρότητα
