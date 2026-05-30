Σάββατο 30 Μαϊου 2026
Μαφία: Η ιταλική αστυνομία κατάσχεσε πάνω από 200 εκατομμύρια σε περιουσιακά στοιχεία του Ματέο Μεσίνα Ντενάρο
Κόσμος 30 Μαΐου 2026, 20:33

Δύο χρόνια μετά τον θάνατο του αρχηγού της μαφίας της Ιταλίας, Ματέο Μεσίνα Ντενάρο, οι αρχές κατόρθωσαν να κατασχέσουν τα περιουσιακά του στοιχεία: πολυτελή θέρετρα, ομόλογα, μετοχές, σε διάφορα μέρη του πλανήτη.

Η αστυνομία στην Ιταλία κατάσχεσε περισσότερα από 200 εκατομμύρια ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία που ανήκαν στον πρώην αρχηγό της Κόζα Νόστρα Ματέο Μεσίνα Ντενάρο. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία αποκτήθηκαν από τον εγκληματία χάρη στο εμπόριο ναρκωτικών και επανεπενδύονταν στην Ευρώπη και αλλού στον κόσμο.

Στο πλαίσιο της έρευνας για τη μαφία έγιναν τρεις συλλήψεις.

Ο Ματέο Μεσίνα Ντενάρο συνελήφθη το 2023 στο Παλέρμο. Τον καταζητούσαν οι αρχές περισσότερα από 30 χρόνια. Η τεράστια αυτή περιουσία είχε αποκτηθεί από τη δεκαετία του 1980.

Ο Ματέο Μεσίνα Ντενάρο μετά τη σύλληψή του

Ο Ματέο Μεσίνα Ντενάρο είχε καταδικαστεί σε έξι φορές ισόβια. Πέθανε στη φυλακή λίγους μήνες μετά τη σύλληψή του σε ηλικία 61 ετών. Έπασχε από καρκίνο και συνελήφθη, διότι αποφάσισε να λάβει θεραπεία χρησιμοποιώντας ψευδές όνομα.

Ακίνητα και τεράστια ποσά

Σύμφωνα με την έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας στην Ιταλία, ο κάποτε αρχηγός της Κόζα Νόστρα είχε κερδίσει τεράστια χρηματικά ποσά που προέρχονταν από το εμπόριο ναρκωτικών. Τα χρήματα αυτά επανεπενδύονταν σε ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές χώρες.


Περιουσιακά στοιχεία κατασχέθηκαν στην Ανδόρα, τα Νησιά Κέιμαν, το Γιβραλτάρ, τον Λίβανο, το Λουξεμβούργο, το Μονακό, την Ισπανία και την Ελβετία, καθώς και στην Ιταλία. Τα χρήματα του Ματέο Μεσίνα Ντενάρο από τα ναρκωτικά «επανεισέρχονταν στη νόμιμη οικονομία» μέσω ενός ευρέος φάσματος περιουσιακών στοιχείων. Σε αυτά περιλαμβάνονταν πολυτελή θέρετρα διακοπών στην Κόστα ντελ Σολ της Ισπανίας. Αλλά και τραπεζικοί λογαριασμοί, ομόλογα και εταιρείες χαρτοφυλακίου.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής εισαγγελέα κατά της μαφίας στην Ιταλίας, Τζιοβάνι Μελίγιο, η επιχείρηση ήταν «μεγάλης στρατηγικής σημασίας». Διότι δεν αφορούσε απλώς για τον εντοπισμό και την κατάσχεση ενός σημαντικού μέρους του παράνομου πλούτου που έχει συσσωρευτεί από τη δράση της Κόζα Νόστρα. Η επιχείρηση, είπε, καθυστέρησε και εμπόδισε την προσπάθεια της εγκληματικής οργάνωσης να αναδιοργανωθεί μετά τον θάνατο του Ματέο Μεσίνα Ντενάρο.

Εταιρείες και ακίνητα

Οι οκτώ ξένες εταιρείες που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για επενδύσεις σε ακίνητα και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.


Πολλά από τα 22 ακίνητα που βρέθηκαν να συνδέονται με τον Ματέο Μεσίνα Ντενάρο ήταν γνήσια πολυτελή θέρετρα που βρίσκονται μεταξύ Μαρμπέγια, Μπεναχάβις και Πουέρτο Μπάνους, σε μερικές από τις πιο ακριβές περιοχές της Κόστα ντελ Σολ στην Ισπανία.

Ο φυγάς Ματέο Μεσίνα Ντενάρο

Ο Ματέο Μεσίνα Ντενάρο ήταν από τους πλέον διαβόητους αρχηγούς της Κόζα Νόστρα. Του έχουν αποδοθεί μια σειρά από πολύ σοβαρά εγκλήματα.

Καταδικάστηκε για συμμετοχή στις δολοφονίες των δικαστών κατά της Μαφίας Τζιοβάνι Φαλκόνε και Πάολο Μπορσελίνο το 1992. Αλλά και για τις θανατηφόρες βομβιστικές επιθέσεις στη Ρώμη, τη Φλωρεντία και το Μιλάνο το 1993.

Μία από τις έξι ποινές ισόβια αφορούσε την εντολή απαγωγής και τον στραγγαλισμό του 12χρονου γιου ενός μάρτυρα στην υπόθεση Φαλκόνε. Το σώμα του παιδιού στη συνέχεια διαλύθηκε σε οξύ.

Η «εξαφάνιση»

Το 1993 «εξαφανίστηκε». Και για 30 χρόνια κατόρθωνε να διαφεύγει από τις αρχές, παρά τις επιχειρήσεις καταστολής της μαφίας. Ο Ματέο Μεσίνα Ντενάρο ήταν το πρώτο όνομα στη λίστα των καταζητούμενων εγκληματιών της Ιταλίας. Και σταδιακά άρχισε να τον περιβάλλει ένας μύθος.

Συνελήφθη στις 16 Ιανουαρίου 2023, όταν επισκέφθηκε κλινική στο Παλέρμο. Τότε διαπιστώθηκε ότι διέμενε κοντά στην πατρίδα του, το Καστελβετράνο, στη δυτική Σικελία. Στενοί του φίλοι και η αδερφή του τον βοηθούσαν να ζει χωρίς να φοβάται ότι θα πέσει στα χέρια των αρχών. Αλλά και να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Κόζα Νόστρα.

Ο Ματέο Μεσίνα Ντενάρο συνέχισε να λαμβάνει θεραπεία για τον καρκίνο ενώ ήταν φυλακισμένος στη Λ’ Άκουιλα. Τον Αύγουστο του 2023 μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Πέθανε στις 25 Σεπτεμβρίου 2023.

