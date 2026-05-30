Εισέπνεαν αέριο γέλιου και έτρεχαν με 225χλμ την ώρα – Σκότωσαν 50χρονο οδηγό και τον παράτησαν

Δύο νεαροί «έσπειραν τον τρόμο» στους δρόμους του Μάντσεστερ οδηγώντας με εξωφρενικές ταχύτητες έως και 140 μίλια/ώρα μέσα σε κατοικημένη περιοχή, πριν προκαλέσουν ένα θανατηφόρο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε έναν 50χρονο άνδρα.

Ο Ουέις Χουσέιν, 20 ετών, και ο Ουσμόν Μαχμούντ, 23 ετών, είχαν καταγραφεί να εισπνέουν υποξείδιο του αζώτου από μπαλόνι, να περνούν με κόκκινα φανάρια και να οδηγούν επικίνδυνα πριν συγκρουστούν με τον Σίλβεστερ Αμπαγιόμι, την ώρα που πήγαινε στη δουλειά του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 4:30 τα ξημερώματα της 9ης Μαρτίου, όταν ο Sylvester Abayomi, που κατευθυνόταν προς την δουλεία του, πέρασε με πράσινο φανάρι από διασταύρωση της Green End Road με την Kingsway. Τη στιγμή εκείνη, το Volkswagen Golf που οδηγούσε ο Χουσέιν πέρασε με κόκκινο φανάρι και συγκρούστηκε με σφοδρότητα με το όχημά του.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα Rachel Shenton, το αυτοκίνητο κινούνταν με «τρομακτική ταχύτητα», ενώ ο Μαχμούντ ενθάρρυνε τον οδηγό καθ’ όλη τη διάρκεια της επικίνδυνης διαδρομής. Οι Αρχές εκτιμούν ότι τη στιγμή της σύγκρουσης το όχημα έτρεχε με περίπου 160 χλμ.

Ο Χουσέιν καταδικάστηκε σε 11 χρόνια και οκτώ μήνες φυλάκιση, ενώ ο Μαχμούντ σε 12 χρόνια και εννέα μήνες κάθειρξης. Παράλληλα, επιβλήθηκε και στους δύο απαγόρευση οδήγησης για οκτώ χρόνια.

Τους «έκαψε» το Apple Watch

Αμέσως μετά το δυστύχημα, η αστυνομία της περιοχής έλαβε μία αυτόματη ειδοποίηση από το Apple Watch του Hussain, το οποίο είχε ανιχνεύσει την σύγκρουση.

Στο ηχητικό που καταγράφηκε, οι δύο άνδρες ακούγονται να συζητούν πώς θα διαφύγουν από το σημείο και να εξετάζουν το ενδεχόμενο να δηλώσουν το όχημα ως κλεμμένο. Παρά το γεγονός ότι αναρωτήθηκαν αν ο Abayomi ήταν νεκρός, εγκατέλειψαν το σημείο χωρίς να προσφέρουν βοήθεια και κάλεσαν Uber για να φύγουν από το σημείο.

Η αστυνομία κατάφερε να τους εντοπίσει και να τους συλλάβει μέσα σε μόλις 12 λεπτά από το δυστύχημα. Κατά τη σύλληψή του. Οι αστυνομικοί μάλιστα χρειάστηκαν να χρησιμοποιήσουν taser για να ακινητοποιήσουν τον Χουσεΐν, ενώ φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Κανείς από εμάς δεν ήταν εκεί. Πέθανε κάποιος;».

«Όλα χάθηκαν σε μια στιγμή»

Η σύντροφος του θύματος επί 20 χρόνια, Denise Doyle, περιέγραψε τον θάνατό του ως έναν «εφιάλτη» που της άλλαξε για πάντα τη ζωή. Όπως ανέφερε στο δικαστήριο, ο Sylvester Abayomi ήταν ένας εργατικός, αφοσιωμένος και γεμάτος ζωή άνθρωπος. «Όλα αυτά χάθηκαν σε μια στιγμή», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η απώλειά του έχει αφήσει ένα «διαρκές κενό».

Ο δικαστής Dean χαρακτήρισε τον θάνατο του 50χρονου «εντελώς περιττό και απολύτως αποτρέψιμο», περιγράφοντας τα βίντεο της επικίνδυνης οδήγησης ως «τρομακτικά».