newspaper
Σάββατο 30 Μαϊου 2026
weather-icon 26o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Εισέπνεαν αέριο γέλιου και έτρεχαν με 225χλμ την ώρα – Σκότωσαν 50χρονο οδηγό και τον παράτησαν
Κόσμος 30 Μαΐου 2026, 19:48

Εισέπνεαν αέριο γέλιου και έτρεχαν με 225χλμ την ώρα – Σκότωσαν 50χρονο οδηγό και τον παράτησαν

Η αστυνομία κατάφερε να τους εντοπίσει και να τους συλλάβει μέσα σε μόλις 12 λεπτά από το δυστύχημα.

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Resilient functioning: Η νέα «υπερδύναμη» της εποχής

Resilient functioning: Η νέα «υπερδύναμη» της εποχής

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Δύο νεαροί «έσπειραν τον τρόμο» στους δρόμους του Μάντσεστερ οδηγώντας με εξωφρενικές ταχύτητες έως και 140 μίλια/ώρα μέσα σε κατοικημένη περιοχή, πριν προκαλέσουν ένα θανατηφόρο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε έναν 50χρονο άνδρα.

Ο Ουέις Χουσέιν, 20 ετών, και ο Ουσμόν Μαχμούντ, 23 ετών, είχαν καταγραφεί να εισπνέουν υποξείδιο του αζώτου από μπαλόνι, να περνούν με κόκκινα φανάρια και να οδηγούν επικίνδυνα πριν συγκρουστούν με τον Σίλβεστερ Αμπαγιόμι, την ώρα που πήγαινε στη δουλειά του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 4:30 τα ξημερώματα της 9ης Μαρτίου, όταν ο Sylvester Abayomi, που κατευθυνόταν προς την δουλεία του, πέρασε με πράσινο φανάρι από διασταύρωση της Green End Road με την Kingsway. Τη στιγμή εκείνη, το Volkswagen Golf που οδηγούσε ο Χουσέιν πέρασε με κόκκινο φανάρι και συγκρούστηκε με σφοδρότητα με το όχημά του.

YouTube thumbnail

Σύμφωνα με την εισαγγελέα Rachel Shenton, το αυτοκίνητο κινούνταν με «τρομακτική ταχύτητα», ενώ ο Μαχμούντ ενθάρρυνε τον οδηγό καθ’ όλη τη διάρκεια της επικίνδυνης διαδρομής. Οι Αρχές εκτιμούν ότι τη στιγμή της σύγκρουσης το όχημα έτρεχε με περίπου 160 χλμ.

Ο Χουσέιν καταδικάστηκε σε 11 χρόνια και οκτώ μήνες φυλάκιση, ενώ ο Μαχμούντ σε 12 χρόνια και εννέα μήνες κάθειρξης. Παράλληλα, επιβλήθηκε και στους δύο απαγόρευση οδήγησης για οκτώ χρόνια.

Τους «έκαψε» το Apple Watch

Αμέσως μετά το δυστύχημα, η αστυνομία της περιοχής έλαβε μία αυτόματη ειδοποίηση από το Apple Watch του Hussain, το οποίο είχε ανιχνεύσει την σύγκρουση.

YouTube thumbnail

Στο ηχητικό που καταγράφηκε, οι δύο άνδρες ακούγονται να συζητούν πώς θα διαφύγουν από το σημείο και να εξετάζουν το ενδεχόμενο να δηλώσουν το όχημα ως κλεμμένο. Παρά το γεγονός ότι αναρωτήθηκαν αν ο Abayomi ήταν νεκρός, εγκατέλειψαν το σημείο χωρίς να προσφέρουν βοήθεια και κάλεσαν Uber για να φύγουν από το σημείο.

Η αστυνομία κατάφερε να τους εντοπίσει και να τους συλλάβει μέσα σε μόλις 12 λεπτά από το δυστύχημα. Κατά τη σύλληψή του. Οι αστυνομικοί μάλιστα χρειάστηκαν να χρησιμοποιήσουν taser για να ακινητοποιήσουν τον Χουσεΐν, ενώ φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Κανείς από εμάς δεν ήταν εκεί. Πέθανε κάποιος;».

«Όλα χάθηκαν σε μια στιγμή»

Η σύντροφος του θύματος επί 20 χρόνια, Denise Doyle, περιέγραψε τον θάνατό του ως έναν «εφιάλτη» που της άλλαξε για πάντα τη ζωή. Όπως ανέφερε στο δικαστήριο, ο Sylvester Abayomi ήταν ένας εργατικός, αφοσιωμένος και γεμάτος ζωή άνθρωπος. «Όλα αυτά χάθηκαν σε μια στιγμή», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η απώλειά του έχει αφήσει ένα «διαρκές κενό».

Ο δικαστής Dean χαρακτήρισε τον θάνατο του 50χρονου «εντελώς περιττό και απολύτως αποτρέψιμο», περιγράφοντας τα βίντεο της επικίνδυνης οδήγησης ως «τρομακτικά».

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Commodities
Χρυσός: Ασφαλές καταφύγιο ή φούσκα έτοιμη να σκάσει;

Χρυσός: Ασφαλές καταφύγιο ή φούσκα έτοιμη να σκάσει;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Resilient functioning: Η νέα «υπερδύναμη» της εποχής

Resilient functioning: Η νέα «υπερδύναμη» της εποχής

Business
Shein – Temu: Η σαρωτική επέλασή τους και ο γρίφος των 3 ευρώ

Shein – Temu: Η σαρωτική επέλασή τους και ο γρίφος των 3 ευρώ

inWellness
Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση
Έρευνα 30.05.26

Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, άνδρες που μπορούσαν να εκτελέσουν 40 ή περισσότερα είχαν έως και 96% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Πάει η Τουρκία σε πρόωρες εκλογές; – Η αντιπολίτευση το πιστεύει μετά τις διώξεις κατά του CHP
«Νευρικότητα» Ερντογάν 30.05.26

Πάει η Τουρκία σε πρόωρες εκλογές; – Η αντιπολίτευση το πιστεύει μετά τις διώξεις κατά του CHP

Από τη φυλάκιση του Ιμάμογλου και διώξεις στελεχών, έως την ακύρωση των εσωκομματικών εκλογών και η επιβολή του Κιλιτσντάρογλου, το CHP βρίσκεται στο στόχαστρο του Ερντογάν. Ίσως γιατί προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ρωσία αυξάνει την πίεση στην Αρμενία λόγω εμβάθυνσης των δεσμών με την ΕΕ – Ανακάλεσε τον πρεσβευτή στο Γερεβάν για διαβουλεύσεις
Μοχλός πίεσης 30.05.26

Η Ρωσία αυξάνει την πίεση στην Αρμενία λόγω εμβάθυνσης των δεσμών με την ΕΕ – Ανακάλεσε τον πρεσβευτή στο Γερεβάν για διαβουλεύσεις

Λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές στην Αρμενία, η Μόσχα κλιμακώνει την πίεση προς στο Γερεβάν. Απειλεί με κόψιμο της πώλησης πετρελαίου και αερίου, επιβάλλει περιορισμούς στις εισαγωγές από την Αρμενία.

Σύνταξη
Ρωσία: Ουκρανικό drone έπληξε τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια – «Άνοιξε τρύπα στο στροβιλοστάσιο»
Πόλεμος στην Ουκρανία 30.05.26

Ρωσία: Ουκρανικό drone έπληξε τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια – «Άνοιξε τρύπα στο στροβιλοστάσιο»

Η ρωσική υπηρεσία ατομικής ενέργειας, Rosatom, ανακοίνωσε ότι το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, επλήγη από ουκρανικό drone. Και προειδοποιεί για τους κινδύνους σοβαρού ατυχήματος.

Σύνταξη
Αμερικανικές απειλές, ξανά – Ο Χέγκσεθ λέει ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βομβαρδίσουν το Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 30.05.26

Αμερικανικές απειλές, ξανά – Ο Χέγκσεθ λέει ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βομβαρδίσουν το Ιράν

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, επανέλαβε τις απειλές εναντίον του Ιράν, την ώρα που γίνεται διαπραγμάτευση για να γεφυρωθούν οι μεγάλες διαφορές ανάμεσα σε Τεχεράνη και Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
«Σε άριστη κατάσταση»: Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε αναφορά με τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Τραμπ
Κόσμος 30.05.26

«Σε άριστη κατάσταση»: Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε αναφορά με τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Τραμπ

Ο Πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται σε «άριστη» κατάσταση υγείας, παρά το «πρήξιμο στα κάτω άκρα» και τους μώλωπες στα χέρια μετά την τέταρτη επίσκεψή του στο νοσοκομείο κατά τη δεύτερη θητεία του

Σύνταξη
Καύσωνας: «Ανάσα» από αύριο σε Γαλλία και Βρετανία – Ο «θερμικός θόλος» έφερε ρεκόρ θερμοκρασιών και νεκρούς
Απροετοίμαστοι 30.05.26

Ρεκόρ θερμοκρασιών και νεκροί στην Ευρώπη - «Δεν θα επιστρέψει ποτέ το κλίμα της παιδικής μας ηλικίας»

Ο ασυνήθιστος για την εποχή καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη είχε σαν αποτέλεσμα επτά νεκρούς στη Γαλλία - Οι θερμοκρασίες έφτασαν 10-15 βαθμούς κελσίου πάνω από το κανονικό για την εποχή επίπεδο

Σύνταξη
Βίντεο-σοκ: Ποδηλάτης άρπαξε από τον λαιμό γυναίκα οδηγό και την γρονθοκόπησε στη μέση του δρόμου
Στην Πορτογαλία 30.05.26

Βίντεο-σοκ: Ποδηλάτης άρπαξε από τον λαιμό γυναίκα οδηγό και την γρονθοκόπησε στη μέση του δρόμου

Ανάμεσα στους αυτόπτες μάρτυρες ήταν και μία ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία μαζί με άλλους πολίτες επιχείρησε να απομακρύνει τον δράστη από το θύμα

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά – Τι λέει ο σύμβουλος του Χαμενεΐ
Κλιμάκωση στον Λίβανο 30.05.26

«Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά», λέει ο σύμβουλος του Χαμενεΐ - «Αφωνία» από τις ΗΠΑ

Η «αφωνία» συνεχίζεται από την πλευρά των ΗΠΑ μετά τη σύσκεψη του Τραμπ με το επιτελείο του όπου υποτίθεται θα λάμβανε την οριστική του απόφαση για τη συμφωνία με το Ιράν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Βρετανία: Προφυλακίστηκε ο 46χρονος Έλληνας που είχε συλληφθεί στο Λονδίνο για υπόθεση κατασκοπείας
Σύνδεση με Ιράν 30.05.26

Προφυλακίστηκε ο 46χρονος Έλληνας που είχε συλληφθεί για υπόθεση κατασκοπείας στη Βρετανία

Ο 46χρονος συνελήφθη στο Λονδίνο από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία - Η υπόθεση συνδέεται με επίθεση κατά δημοσιογράφου που εργαζόταν σε αντιπολιτευόμενο ιρανικό ΜΜΕ, με έδρα τη Βρετανία

Σύνταξη
Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Γιωτόπουλο: Η ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψει στη φυλακή
Κόσμος 30.05.26

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Γιωτόπουλο: Η ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψει στη φυλακή

Σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών εκφράζει την βαθιά του απογοήτευση για την απόφαση του Εφετείου Πειραιά με την οποία ανοίγει ο δρόμος για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Σύνταξη
Χέγκσεθ: Ανακοίνωσε πακέτο μαμούθ για παραγωγή πυρομαχικών – Αμφίσημα μηνύματα για το Ιράν
1,3 τρισ. δολάρια 30.05.26

Πακέτο μαμούθ για παραγωγή πυρομαχικών προανήγγειλε ο Χέγκσεθ - Αμφίσημα μηνύματα για το Ιράν

Στο φόρουμ «Διάλογος του Σάνγκρι - Λα» στη Σιγκαπούρη ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ απαίτησε από τους συμμάχους των ΗΠΑ να αυξήσουν τους αμυντικούς τους προϋπολογισμούς ενώ έστειλε αμφίσημα μηνύματα για το Ιράν

Σύνταξη
Νέα στρατηγική, ίδιες πρακτικές για την ICE – Πιο «αόρατη», εξίσου βάναυση η «μηχανή» απελάσεων του Τραμπ
Κέντρα-κολαστήρια 30.05.26

Νέα στρατηγική, ίδιες πρακτικές για την ICE – Πιο «αόρατη», εξίσου βάναυση η «μηχανή» απελάσεων του Τραμπ

Η ICE επιδιώκει προεκλογικά να κρατήσει τη δράση της μακριά από τη δημόσια θέα, ενώ αυξάνονται οι θάνατοι, οι καταγγελίες και οι αντιδράσεις για τις συνθήκες κράτησης μεταναστών στις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Στάλιν είχε μια συλλογή 40.000 σπάνιων κρασιών – Και βγαίνει στο σφυρί για καλό σκοπό
Μεθώντας από ιστορία 30.05.26

Ο Στάλιν είχε μια συλλογή 40.000 σπάνιων κρασιών – Και βγαίνει στο σφυρί για καλό σκοπό

Ο πρώην ηγέτης της ΕΣΣΔ διατηρούσε μια συλλογή από σπάνια κρασιά από τη Γαλλία και τη Γεωργία. Κάποια χρονολογούνται από το 19ο αιώνα. Τώρα η πατρίδα του Στάλιν, Γεωργία, θα τα εκπλειστηριάσει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γκάνα: Νέο σκληρό πλήγμα στα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα – Έως τρία χρόνια φυλάκιση για όσους εκφράζουν δημόσια στήριξη
LGBTQI+ 30.05.26

Γκάνα: Νέο σκληρό πλήγμα στα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα – Έως τρία χρόνια φυλάκιση για όσους εκφράζουν δημόσια στήριξη

Το νομοσχέδιο προβλέπει ποινή φυλάκισης έως και τριών ετών για άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως λεσβίες, γκέι, αμφιφυλόφιλοι, τρανς ή κουίρ (ΛΟΑΤΚΙ+).

Σύνταξη
Oι δύο σκηνοθέτες που έφεραν τον Τζον Τραβόλτα πίσω από την κάμερα
«Μαθαίνεις» 30.05.26

Oι δύο σκηνοθέτες που έφεραν τον Τζον Τραβόλτα πίσω από την κάμερα

O Τζον Τραβόλτα έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία «Propeller One-Way Night Coach» και κατονόμασε μερικούς σπουδαίους επαγγελματίες οι οποίοι τον ενέπνευσαν σε αυτό το βήμα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πάει η Τουρκία σε πρόωρες εκλογές; – Η αντιπολίτευση το πιστεύει μετά τις διώξεις κατά του CHP
«Νευρικότητα» Ερντογάν 30.05.26

Πάει η Τουρκία σε πρόωρες εκλογές; – Η αντιπολίτευση το πιστεύει μετά τις διώξεις κατά του CHP

Από τη φυλάκιση του Ιμάμογλου και διώξεις στελεχών, έως την ακύρωση των εσωκομματικών εκλογών και η επιβολή του Κιλιτσντάρογλου, το CHP βρίσκεται στο στόχαστρο του Ερντογάν. Ίσως γιατί προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ρωσία αυξάνει την πίεση στην Αρμενία λόγω εμβάθυνσης των δεσμών με την ΕΕ – Ανακάλεσε τον πρεσβευτή στο Γερεβάν για διαβουλεύσεις
Μοχλός πίεσης 30.05.26

Η Ρωσία αυξάνει την πίεση στην Αρμενία λόγω εμβάθυνσης των δεσμών με την ΕΕ – Ανακάλεσε τον πρεσβευτή στο Γερεβάν για διαβουλεύσεις

Λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές στην Αρμενία, η Μόσχα κλιμακώνει την πίεση προς στο Γερεβάν. Απειλεί με κόψιμο της πώλησης πετρελαίου και αερίου, επιβάλλει περιορισμούς στις εισαγωγές από την Αρμενία.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Δύσκολη η σειρά με τον Παναθηναϊκό, είναι τρομερός αντίπαλος»
Μπάσκετ 30.05.26

Μπαρτζώκας: «Δύσκολη η σειρά με τον Παναθηναϊκό, είναι τρομερός αντίπαλος»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γίώργος Μπαρτζώκας έκανε δηλώσεις για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ, για τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό, αλλά και για την κατάσταση του Τάισον Γουόρντ.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι ημερομηνίες των τελικών της Stoiximan GBL
Μπάσκετ 30.05.26

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι ημερομηνίες των τελικών της Stoiximan GBL

Μετά από τις προκρίσεις τους επί των ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αντίστοιχα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα κοντραριστούν στους τελικούς της GBL για τον τίτλο του πρωταθλητή – Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες.

Σύνταξη
Ο Γουόρντ αποχώρησε τραυματίας (vid)
Μπάσκετ 30.05.26

Ο Γουόρντ αποχώρησε τραυματίας (vid)

Ο Τάισον Ουόρντ έφυγε με πρόβλημα στην τρίτη περίοδο του ματς του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, αλλά δεν φαίνεται να είναι σοβαρό.

Σύνταξη
Ρωσία: Ουκρανικό drone έπληξε τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια – «Άνοιξε τρύπα στο στροβιλοστάσιο»
Πόλεμος στην Ουκρανία 30.05.26

Ρωσία: Ουκρανικό drone έπληξε τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια – «Άνοιξε τρύπα στο στροβιλοστάσιο»

Η ρωσική υπηρεσία ατομικής ενέργειας, Rosatom, ανακοίνωσε ότι το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, επλήγη από ουκρανικό drone. Και προειδοποιεί για τους κινδύνους σοβαρού ατυχήματος.

Σύνταξη
Η συλλογή τροπαίων συνεχίζεται για τον Ολυμπιακό: Έφτασε τους 345 τίτλους
Άλλα Αθλήματα 30.05.26

Η συλλογή τροπαίων συνεχίζεται για τον Ολυμπιακό: Έφτασε τους 345 τίτλους

Ο Ολυμπιακός «σκούπισε» τον Παναθηναϊκό στους τελικούς της Water Polo League και κατέκτησε το πρωτάθλημα – Ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος έφτασε τους 345 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά αθλήματα.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 17-12: Κυρίαρχοι οι Πειραιώτες, ξανά πρωταθλητές (vid)
Άλλα Αθλήματα 30.05.26

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 17-12: Κυρίαρχοι οι Πειραιώτες, ξανά πρωταθλητές (vid)

Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο πόλο καθώς κατέκτησε το 40ο πρωτάθλημα της ιστορίας του, νικώντας με 17-12 τον Παναθηναϊκό στον τρίτο τελικό. Στην κορυφή για 14η σερί φορά.

Σύνταξη
Ο Vanilla Ice επιμένει ότι θα εμφανιστεί στην «γιορτή» του Τραμπ
Πόσοι έμειναν; 30.05.26

Ο Vanilla Ice δεν έχει θέμα «να παίξει είτε για τον Τραμπ, είτε για τον Πούτιν είτε για το Ιράν»

Ο Vanilla Ice είναι ένας (απολιτίκ σύμφωνα με τον ίδιο) καλλιτέχνης με μία μόνο επιτυχία, το «Ice Ice Baby», το οποίο έφτασε στην κορυφή των charts πριν από σχεδόν 36 χρόνια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τζόρτζιο Μαρκέτι στάθηκε στην κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό το 2024 (vid)
Champions League 30.05.26

Ο Τζόρτζιο Μαρκέτι στάθηκε στην κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό το 2024 (vid)

Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της UEFA μίλησε στο Mega πριν από τον τελικό του Champions League και στάθηκε ιδιαίτερα στην κατάκτηση του Conference League από την ομάδα του Πειραιά, πριν από δύο χρόνια

Σύνταξη
Champions League: Η Παρί θέλει το repeat και η Άρσεναλ το πρώτο – Ζωντανά το pregame του μεγάλου τελικού στο MEGA
Champions League 30.05.26

Champions League: Η Παρί θέλει το repeat και η Άρσεναλ το πρώτο – Ζωντανά το pregame του μεγάλου τελικού στο MEGA

Οι Γάλλοι έχουν στόχο την κατάκτηση του Champions League για δεύτερη συνεχόμενη φορά, ενώ οι «κανονιέρηδες» θέλουν να σηκώσουν για πρώτη φορά το τρόπαιο - Το MEGA σας βάζει στον τελικό της Βουδαπέστης

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 30 Μαϊου 2026
Cookies