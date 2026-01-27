Τραγωδία στη Ρουμανία: Νεκροί σε τροχαίο επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν στη Γαλλία
Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής. Επτά νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ και τρεις τραυματίες
Τροχαίο δυστύχημα σοκ σημειώθηκε στη Ρουμανία, το μεσημέρι της Τρίτης, 27 Ιανουαρίου, με οπαδούς του ΠΑΟΚ από την Ελλάδα όπου μετέβαιναν στη Γαλλία για τον αγώνα του Δικεφάλου του Βορρά με τη Λιόν, στο πλαίσιο του Europa League. Επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους και τρεις τραυματίστηκαν.
Από το τροχαίο έχασαν τη ζωή τους επτά άτομα (ο οδηγός του μίνι λεωφορείου και έξι επιβάτες του), ενώ τραυματίστηκαν τρία άτομα που επέβαιναν στο μίνι λεωφορείο.
Σύμφωνα με τη Ρουμανική αστυνομία, που επικαλούνται τοπικά ΜΜΕ, οδηγός του μίνι λεωφορείου που ερχόταν από τον δήμο Καρανσεμπές προς Λουγκόι φέρεται να προσπέρασε, και σε μια προσπάθεια να επιστρέψει στη λωρίδα του, χτύπησε ένα βυτιοφόρο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με μια νταλίκα, το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής.
