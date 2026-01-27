ΠΑΟΚ: Τι είπε ο διευθυντής του νοσοκομείου της Τιμισοάρα για την κατάσταση των τραυματιών

Ο διευθυντής του νοσοκομείου της Τιμισοάρα μίλησε σε ρουμανικό μέσο για την κατάσταση της υγείας των τριών τραυματιών από το σοκαριστικό δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα είπε

«Οι τρεις ασθενείς μεταφέρθηκαν στο Κλινικό Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών της Κομητείας Τιμισοάρα, Casa Austria. Ο ένας από αυτούς έχει πολλαπλά κατάγματα στη σπονδυλική στήλη, κατάγματα πλευρών και κάταγμα κλείδας.

Ο δεύτερος έχει κάταγμα στη σπονδυλική στήλη και τραύμα στο τριχωτό της κεφαλής, ενώ ο τρίτος ήταν σε εγρήγορση και συνεργάσιμος» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μιχάι Μπαλάν.

Ο σοβαρά τραυματίας φίλος του ΠΑΟΚ, φέρει τραύματα και στους πνεύμονες, όμως δεν είναι σε καταστολή, ούτε αναπνέει με σωληνάκια, αλλά του έχει τοποθετηθεί μάσκα οξυγόνου. Ο ένας εκ των οπαδών έχει τραυματισμούς και στην λεκάνη του, ενώ ελέγχονται και από νευρολόγο. Στην ερώτηση αν είναι σε θέση να ταξιδέψουν οι τρεις ασθενείς, ο διευθυντής του νοσοκομείου απάντησε πως έχει μιλήσει τηλεφωνικά με τον πρέσβη.

Ανέφερε πως θα μεταβεί στην Τιμισοάρα και πως θα βρίσκεται στο νοσοκομείο τα μεσάνυχτα. Το πρωί της Τετάρτης θα υπάρχει αξιολόγηση της κατάστασης των ασθενών και θα γίνει το καλύτερο για αυτούς. Ο διευθυντής πρόσθεσε πως θα μπορούν να νοσηλευτούν στην Ρουμανία και πως πρέπει να μπουν στο ζύγι, τα οφέλη από την μεταφορά τους στην Ελλάδα.