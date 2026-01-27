Σοκ στους οπαδούς του ΠΑΟΚ – Επιστρέφουν στην Ελλάδα αντί για τη Γαλλία
Θλίψη στην οικογένεια του ΠΑΟΚ που βρίσκονται καθ’ οδόν για τη Λιόν ενώ αρκετοί πήραν την απόφαση να επιστρέψουν
Θρήνος και παγωμάρα επικρατεί στις τάξεις των οπαδών του ΠΑΟΚ που βρίσκονται καθ’ οδόν για τη νοτιοανατολική Γαλλία και την πόλη της Λιόν εν όψει του τελευταίου αγώνα..
O τραγικός χαμός των επτά υποστηρικτών του «Δικεφάλου του Βορρά» στον αυτοκινητόδρομο DN6-E70 και το χωριό Λαγκόζ, κοντά στην ρουμανική πόλη Τιμισοάρα έχει σκεπάσει τη διεξαγωγή του αγώνα και η σκέψη όλων βρίσκεται στους οικείους των θανόντων αλλά και στους τραυματίες, ελπίζοντας ότι θα καταφέρουν να επιζήσουν.
Σύμφωνα με το voria.gr, αρκετά πούλμαν με ασπρόμαυρους φιλάθλους πήραν την απόφαση να επιστρέψουν πίσω στην Ελλάδα, όντας ψυχολογικά ράκος μετά την απώλεια των συνοπαδών τους.
