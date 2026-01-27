Η Τούμπα ντύθηκε στα μαύρα – Μεσίστιες σημαίες, κασκόλ και φαναράκια για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ (pics)

Στο πένθος έχει βυθιστεί όλη η Ελλάδα, μετά τον θάνατο επτά οπαδών του ΠΑΟΚ σε τροχαίο στη Ρουμανία, που πήγαιναν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση απέναντι στη Λιόν στη Γαλλία.

Σύσσωμη η ελληνική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη μετά από αυτό την ανείπωτη τραγωδία και ο αθλητικός και πολιτικός κόσμος εκφράζουν τη στήριξή τους στην οικογένεια των ασπρόμαυρων, ενώ ο κόσμος του «Δικεφάλου του Βορρά» θέλει με κάθε τρόπο να δείξει τη στήριξή του στις οικογένειες των θυμάτων.

Στο γήπεδο της Τούμπας, βρέθηκαν φίλοι του ΠΑΟΚ για να αφήσουν λουλούδια και κασκόλ, ως ελάχιστο φόρο τιμής στους νεκρούς φίλους του «Δικεφάλου».

Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες: