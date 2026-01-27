Από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας τρεις από τους νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ

Καταγωγή από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας είχαν τρεις από τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) στη Ρουμανία, όπως επιβεβαίωσε ο δήμαρχος της πόλης, Παναγιώτης Γκυρίνης.

Μιλώντας στο «Metropolis 95,5», ανέφερε: «Η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι είναι τρεις νεκροί από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Εύχομαι να μην είναι αλήθεια. Δεν το γνωρίζω για τραυματία, δεν έχω γνώση των ονομάτων των θυμάτων, το μόνο που ξέρουμε είναι ότι τρία παιδιά από την Αλεξάνδρεια είναι δυστυχώς νεκρά».

Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Γκυρίνη, μάλιστα, οι τρεις συντοπίτες του που επέβαιναν στο μοιραίο βαν ήταν ηλικίας 25, 27 και 30 ετών.

Πως έγινε το δυστύχημα

Οδηγός του μίνι λεωφορείου που ερχόταν από τον δήμο Καρανσεμπές προς Λουγκόι φέρεται να προσπέρασε σε μια προσπάθεια να επιστρέψει στη λωρίδα του, χτύπησε ένα βυτιοφόρο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με μια νταλίκα, το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής.

Ως αποτέλεσμα της πρόσκρουσης, επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους (ο οδηγός του μίνι λεωφορείου και έξι επιβάτες του), καθώς και τρεις τραυματίες, επιβάτες του μίνι λεωφορείου. Ένας φέρεται να είναι διασωληνωμένος και δύο ακόμη νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, στο νοσοκομείο της πόλης Λουγκόιελ.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ήταν από συνδέσμους σε Ημαθία, Κατερίνη και δυτική Θεσσαλονίκη.