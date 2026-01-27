Το έκτακτο δελτίο της ρουμανικής τηλεόρασης για το δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ (vid)

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του δυστυχήματος στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας με θύματα τουλάχιστον επτά εκδρομείς, φίλους του ΠΑΟΚ που πήγαιναν με mini bus από την Ελλάδα στη Γαλλία για το εκτός έδρας παιχνίδι του Δικεφάλου του βορρά με τη Λιόν.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδουν τα ρουμανικά ΜΜΕ, η σύγκρουση ήταν σφοδρή καθώς το μίνι βαν τράκαρε αρχικά με ένα βυτιοφόρο και στη συνέχεια με ένα φορτηγό με αποτέλεσμα οι επτά από τους δέκα επιβαίνοντες να χάσουν τη ζωή τους ενώ τρεις είναι βαριά τραυματισμένοι.

Το τηλεοπτικό δίκτυο DN6 μετέδωσε από την πρώτη στιγμή τα όσα συνέβησαν στην Ρουμανία, μιλώντας για τις λεπτομέρειες αναφορικά με το φονικό τροχαίο που κόστισε την ζωή σε έξι συνανθρώπους μας.

Το έκτακτο δελτίο της ρουμανικής τηλεόρασης για το δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ

Ένας αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στη ρουμανική τηλεόραση: «Ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη η προσπέραση. Συνειδητοποίησε ότι το φορτηγό ερχόταν από μπροστά και προσπάθησε να επανέλθει στη λωρίδα του, αλλά συγκρούστηκε και εξοστρακίστηκε ακριβώς πάνω του. Είδα μόνο έναν άνδρα που βγήκε από το αυτοκίνητο όρθιος. Τα υπόλοιπα θύματα ήταν στο δρόμο και στο χωράφι… ήταν σε πολύ κακή κατάσταση», είπε ο μάρτυρας».