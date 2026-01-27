Σοκαριστικό δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Επτά νεκροί και τρεις τραυματίες

Τροχαίο δυστύχημα σοκ σημειώθηκε στη Ρουμανία, το μεσημέρι της Τρίτης, 27 Ιανουαρίου, με οπαδούς του ΠΑΟΚ από την Ελλάδα όπου μετέβαιναν στη Γαλλία για τον αγώνα του Δικεφάλου του Βορρά με τη Λιόν, στο πλαίσιο του Europa League. Επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους και τρεις τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με τη Ρουμανική αστυνομία, που επικαλούνται τοπικά ΜΜΕ, οδηγός του μίνι λεωφορείου που ερχόταν από τον δήμο Καρανσεμπές προς Λουγκόι φέρεται να προσπέρασε σε μια προσπάθεια να επιστρέψει στη λωρίδα του, χτύπησε ένα βυτιοφόρο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με μια νταλίκα, το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής.

Ως αποτέλεσμα της πρόσκρουσης, επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους (ο οδηγός του μίνι λεωφορείου και έξι επιβάτες του), καθώς και τρεις τραυματίες, επιβάτες του μίνι λεωφορείου. Ένας φέρεται να είναι διασωληνωμένος και δύο ακόμη νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, στο νοσοκομείο της πόλης Λουγκόιελ. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ήταν από συνδέσμους σε Ημαθία, Κατερίνη και δυτική Θεσσαλονίκη.

Στο τροχαίο ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα: το μίνι βαν, ένα φορτηγό, μία βυτιοφόρα νταλίκα που μετέφερε αλκοόλη χωρίς να σημειωθεί διαρροή, και ένα αυτοκίνητο.

«Στην περιοχή του ατυχήματος έσπευσαν άμεσα ένα όχημα πρώτης επέμβασης, ένα όχημα διάσωσης, ένα πυροσβεστικό όχημα, δύο πλήρη πληρώματα της SMURD και ένα όχημα μεταφοράς πολλαπλών θυμάτων (ATPVM)», αναφέρει η τοπική υπηρεσία άμεσης διάσωσης ISU Timis, όπως μεταδίδει το Radio România Timișoara.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόνισε πω στη Θεσσαλονίκη σήμερα ξύπνησαν οι εφιαλτικές μνήμες της 4ης Οκτωβρίου του 1999. Η σκέψη όλων μας είναι στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, στο δρόμο για τον εκτός έδρας αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος, ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο από το δυστύχημα (προσοχή, σκληρές εικόνες):