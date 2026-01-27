‘Ανθρωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, ενημερώθηκαν Μαξίμου και Υπουργεία
Παράγοντες του ΠΑΟΚ μεταβαίνουν στον τόπο του δυστυχήματος να συντονίσουν την μεταφορά των σορών και να σταθούν δίπλα στις οικογένειες των επιβατών του βαν
Σε σοκ βρίσκεται ολόκληρη η ελληνική κοινωνία και η οικογένεια του ΠΑΟΚ, καθώς σκοτώθηκαν σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα επτά οπαδοί της ομάδας που μετέβαιναν οδικώς στη Γαλλία για το ματς με τη Λιόν.
Στο άκουσμα της είδησης, άνθρωποι της ΠΑΕ έκαναν έκτακτη κλήση με τον Ιβάν Σαββίδη, ενώ υπήρχε άμεσα επικοινωνία με το Μαξίμου, το Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Επίσης, άνθρωποι της ΠΑΕ μεταβαίνουν στη Ρουμανία προκειμένου να συντονίσουν την μεταφορά των σορών και να σταθούν δίπλα στις οικογένειες των επιβατών του βαν.
Φίλοι του Δικεφάλου που ταξιδεύουν οδικώς από Βουλγαρία, Ρουμανία και Ουγγαρία σταματούν στην Ουγγαρία. Αυτή την ώρα πολλά λεωφορεία σταματούν στην Ουγγαρία προκειμένου να μιλήσουν, να συνεννοηθούν και να δουν πως θα συνεχίσουν το ταξίδι τους. Προσπαθούν να αποφύγουν τη διέλευση μέσω Σερβίας και Βοσνίας και παράλληλα να συνέλθουν από το σοκ.
