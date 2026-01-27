Καρμανιόλα ο δρόμος που σκοτώθηκαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ

Τροχαίο δυστύχημα σοκ σημειώθηκε στη Ρουμανία, όπου επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους και τρεις τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την πρώτη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής. Φέρεται να ήταν οπαδοί του ΠΑΟΚ από την Ελλάδα όπου μετέβαιναν στη Γαλλία για τον αγώνα του Δικεφάλου του Βορρά με τη Λιόν.

Μάλιστα σύμφωνα με τα μέσα στην Ρουμανία ο συγκεκριμένος δρόμος έχει κακή φήμη, καθώς έχει στερήσει τη ζωή από αρκετό κόσμο στο παρελθόν, με αρκετά δυστυχήματα να έχουν συμβεί στο σημείο.

Ο δρόμος στον οποίο κινούταν το βαν, τα Ρουμάνικα Μέσα τον χαρακτηρίζουν, «ο δρόμος του θανάτου», επειδή έχει μόνο δυο λωρίδες. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, τον τελευταίο χρόνο, έχουν σημειωθεί εκεί πάνω από 320 τροχαία ατυχήματα.

Το 2021 σκοτώθηκαν 20 άτομα μόνο στο κομμάτι Caraș-Severin County, χωρίς να υπολογίζονται πόσοι ακόμη έχουν χάσει τη ζωή τους σε δυστυχήματα που έχουν συμβεί σε έναν δρόμο 600 χιλιομέτρων.