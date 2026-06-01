Το μικρό χωριό της Αρκαδίας με την αστείρευτη δημιουργικότητα του
Που μπορεί να φτάσει η δημιουργικότητα των ανθρώπων με σύμμαχο τις ομορφιές της φύσης;
Θαρρεί κανείς πως η φύση από μόνη της τροφοδοτεί την δημιουργικότητα των ανθρώπων. Ή πως οι άνθρωποι είναι εκείνοι που εμπνέουν την φύση να τροφοδοτεί διαρκώς τα όνειρα τους με νέα δημιουργήματα.
Υπάρχει ένα …μικρό χωριό στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, που βρήκε τρόπο μέσω του συλλόγου ΑΕΕΣ Κορακοβουνίου να ενεργοποιήσει τους κατοίκους και να αυτοσχεδιάσουν με σύμμαχο την φύση.
Όπως και πέρυσι έτσι και φέτος το Κορακοβούνι του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας διεξήγαγε ένα διαγωνισμό για τις καλύτερες αυτοδημιούργητες γλάστρες του χωριού.
Το αποτέλεσμα; Εξαιρετικό. Πρωταγωνιστές άνθρωποι της διπλανής πόρτας που ξεδίπλωσαν την δημιουργικότητα τους μετατρέποντας την πλατεία του χωριού σε ένα πολύχρωμο δαντελωτό. Νικητές υπήρξαν. Χαμένοι όμως κανείς. Διασκέδασαν όλοι. Πέρασαν όμορφα. Αυτοί που ψήφισαν ήταν πάνω από 400. Ίσως περισσότεροι και από τις τελευταίες εκλογές.
Ίσως είναι και ένα μάθημα πολιτικής συμμετοχικής στρατηγικής. Όταν δώσεις στους ανθρώπους χώρο και χρόνο να εκφραστούν ο κόσμος θα ήταν πολύ καλύτερος.
Πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/groups/370376091284781/
