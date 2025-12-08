Δημιουργήθηκε Μουσείο Μαθητικής Ιστορίας στο Κορακοβούνι Βόρειας Κυνουρίας

Ξεχωριστό σημείο αναφοράς για όλη την Βόρεια Κυνουρία αποτελεί το νέο Μουσείο Μαθητικής Ιστορίας που δημιουργήθηκε στο χωριό Κορακοβούνι.

Ειδικότερα, ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας ανακοίνωσε «ότι το Μουσείο Μαθητικής Ζωής Κορακοβουνίου είναι διαθέσιμο, προσφέροντας τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν τον εκπαιδευτικό κόσμο άλλων εποχών, να ανακαλύψουν σπάνιο υλικό και να συνδεθούν με τη συλλογική μνήμη της περιοχής.

Το Μουσείο είναι ένας χώρος αφιερωμένος στη μνήμη, την ιστορία και την εμπειρία της ελληνικής σχολικής ζωής. Επιπλέον αποτελεί έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού και εκπαίδευσης. Στεγάζεται στο παλιό Δημοτικό Σχολείο Κορακοβουνίου και φιλοξενεί πλούσιο υλικό που αναδεικνύει την εξέλιξη της μαθητικής καθημερινότητας: παλιά σχολικά βιβλία, τετράδια, αντικείμενα τάξης, φωτογραφικό αρχείο, καθώς και ψηφιακές προβολές που ζωντανεύουν μνήμες από τις σχολικές δεκαετίες του παρελθόντος».

Όπως αναφέρει ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, σε σχετική του ανάρτηση, στο μουσείο θα πραγματοποιούνται επισκέψεις κατόπιν ραντεβού Η ξενάγηση θα λαμβάνει χώρα σε συνεργασία με τον Αθλητικό Εκπολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Κορακοβουνίου.

«Σας καλούμε να γνωρίσετε τον νέο αυτό πολιτιστικό χώρο και να ταξιδέψετε μέσα από τις αναμνήσεις και τις ιστορίες της σχολικής ζωής» είναι το μήνυμα-κάλεσμα της Δημοτικής Αρχής.

*πηγή εικόνας, Δήμος Βόρειας Κυνουρίας