Στα σκαριά το αστικό πάρκο Πύργου

Στην δημιουργία αστικού πάρκου στην περιοχή της πόλης του Πύργου, προσανατολίζεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου Πύργου, συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων Βασίλη Γιαννόπουλου με τον Δήμαρχο Πύργου Στάθη Καννή.

Σύμφωνα με την σχετική ανάρτηση του Δήμου Πύργου, το Αστικό Πάρκο, θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με τον σχεδιασμό δυο γήπεδα μπάσκετ, έναν υπαίθριο χώρο καλλισθενικής γυμναστικής, όργανα γυμναστικής, περιμετρικά του χώρου θα διαμορφωθεί διάδρομος περίπου 350 μέτρων για περπάτημα για τρέξιμο και χρήση ποδηλάτου, δυο παιδικές χαρές που θα απευθύνονται σε παιδιά διαφορετικών ηλικιακών ομάδων (προσχολικής (0-3) και πρωτοσχολικής ηλικίας (4-7) καθώς και σε μεγαλύτερα ηλικιακά παιδιά).

Στον χώρο του αστικού πάρκου, θα τοποθετηθούν παγκάκια, στέγαστρα, θα διαμορφωθούν χώροι σκίασης με φύτευση δέντρων, φωτιστικά σώματα και βρύσες, ενώ στον χώρο, στον οποίο θα κατασκευαστούν δυο προσβάσεις – μια για οχήματα και μια για πεζούς – θα διαμορφωθεί και χώρος στάθμευσης.

Αναφερόμενος στην παρουσίαση του Αστικού Πάρκου ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων Βασίλης Γιαννόπουλος, σύμφωνα πάντα με την σχετική ανάρτηση του Δήμου, σημείωσε: «Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη, είναι ήδη ενταγμένο στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση της ΠΔΕ και αφορά στην κατασκευή και διαμόρφωση σύγχρονων αστικών πάρκων, πλήρως προσβάσιμων για όλους, και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες.

Το Αστικό Πάρκο του Πύργου θα κατασκευαστεί σε έκταση ιδιοκτησίας της Περιφέρειας, πίσω από το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Ν. Ηλείας και πλησίον των Εργατικών Κατοικιών. Θα είναι ένας χώρος άθλησης και αναψυχής, με εγκαταστάσεις και εξοπλισμό που θα καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών – κάθε ηλικιακής ομάδας – και της καθημερινότητας τους, στα αστικά κέντρα».

Οδικό έργο

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όπως προσθέτει μεταξύ άλλων η σχετική ανάρτηση του Δήμου Πύργου, που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου Πύργου από πλευράς της Δημοτικής Αρχής, τέθηκε το θέμα της δημιουργίας κυκλικού κόμβου τριπλής κατεύθυνσης, στην οδό Πατρών και ειδικότερα στο ύψος του Δημοτικού Σταδίου Πύργου και του Σωσίπολις, έργο το οποίο αναμένεται να αλλάξει σημαντικά την είσοδο της πόλης του Πύργου, ενώ παράλληλα αναμένεται να μειώσει και τα τροχαία ατυχήματα τα οποία ανά τακτά χρονικά διαστήματα σημειώνονται στη περιοχή.