Νέο «πάρκο αστικού τύπου» για την περιοχή του Μιχελή στο Ίλιο
Ενισχύεται το ισοζύγιο πρασίνου στο Ίλιο.
Μικρό ή μεγαλύτερο, κάθε πάρκο που δημιουργείται στον πυκνοδομημένο αστικό ιστό είναι μια ευχάριστη είδηση. Τελευταίο παράδειγμα το νέο «Πάρκο αστικού τύπου» για την περιοχή του Μιχελή στο Ίλιο.
Ειδικότερα, ο Δήμος Ιλίου παρέδωσε στους κατοίκους ένα νέο «Πάρκο αστικού τύπου» στη συμβολή των οδών Ηροδότου, Πωγωνίου και Πλοιάρχου Έκτορος Γιαλοψού, μια «πράσινη» παρέμβαση που αναβαθμίζει την καθημερινότητα της γειτονιάς.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Ιλίου μεταξύ άλλων, η μελέτη του έργου εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Ιλίου, ενώ στην υλοποίηση συνέβαλαν η Τεχνική Υπηρεσία και η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου.
Το έργο υποστηρίχθηκε από ιδιωτικό φορέα, που συνέβαλε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στη μετατροπή του χώρου σε έναν σύγχρονο και λειτουργικό δημόσιο χώρο συνολικής έκτασης 300 τ.μ.. Το πάρκο περιλαμβάνει νέες φυτεύσεις με ανθεκτικά δέντρα και φυτά μεγάλης ποικιλίας ενώ εμπεριέχει φωτοβολταϊκό φωτισμό, παγκάκια, στέγαστρο και διαμορφωμένες διαδρομές αλλά και για αδέσποτα και δεσποζόμενα ζωάκια.
Μια ανάσα πρασίνου
Η παρέμβαση δημιουργεί έναν φιλόξενο χώρο στάσης, ξεκούρασης και μικρών καθημερινών στιγμών μέσα στον πυκνό αστικό ιστό.
Όπως σημείωσε η Δήμαρχος Ιλίου, Ανδριάνα Αλεβίζου, «η αξιοποίηση κοινόχρηστων χώρων αποτελεί σταθερή προτεραιότητά μας. Με το νέο πάρκο αστικού τύπου δίνουμε στη γειτονιά μια ουσιαστική “ανάσα” πρασίνου, που ενισχύει την περιοχή. Κάθε συνεργασία που υπηρετεί τον στόχο μας για μια πιο πράσινη και ανθρώπινη πόλη μας βρίσκει συνοδοιπόρους».
*πηγή φωτογραφίας, δήμος Ιλίου
