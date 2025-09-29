newspaper
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Νέο «πάρκο τσέπης» στον Πειραιά
Αυτοδιοίκηση 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:37

Νέο «πάρκο τσέπης» στον Πειραιά

Σημαντική ενίσχυση στο ισοζύγιο πρασίνου του Δήμου Πειραιά σηματοδοτεί η ολοκλήρωσε ενός νέου «πάρκου τσέπης» στην περιοχή

Spotlight

Το πρότυπο «πάρκο τσέπης» στην Ακτή Δηλαβέρη στη συμβολή με την οδό Φιλίππου, στο Μικρολίμανο παρέδωσε στους πολίτες ο Δήμος Πειραιά, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά έναν αστικό χώρο και φέρνοντας τη φύση πιο κοντά στην καθημερινή ζωή των κατοίκων. Το νέο πάρκο αποτελεί μία μικρή «όαση» πρασίνου, αισθητικής και κοινωνικής ζωής, σε μια γειτονιά με αυξημένες ανάγκες για ελεύθερους και βιώσιμους δημόσιους χώρους.

Το πάρκο εγκαινιάστηκε από τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, στο πλαίσιο της στρατηγικής του δήμου για μια πιο βιώσιμη και ανθρώπινη πόλη, μέσα από παρεμβάσεις που ενισχύουν την ποιότητα ζωής.

Ο χώρος περιλαμβάνει αρωματικά φυτά και θάμνους, μικρό βοτανικό κήπο για ανακάλυψη και χαλάρωση, χλοοτάπητα για παιχνίδι, ξεκούραση και δραστηριότητες, τραπέζια πικνίκ και καθιστικά για όμορφες στιγμές, κεντρικό μονοπάτι από οικολογικά υλικά που συνδέει το πάρκο με τον αστικό ιστό, συστήματα φωτισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με χαμηλή κατανάλωση, φωλιές πουλιών για την ενίσχυση της επικονίασης, μετεωρολογικό σταθμό, σταθμό μέτρησης ποιότητας της ατμόσφαιρας, γωνιές ανακύκλωσης, μικρές γωνιές στάσης που «προσκαλούν» σε χαλάρωση.

Το πάρκο προσφέρει ταυτόχρονα αναψυχή, ήπια άθληση και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, αποτελώντας παράδειγμα για τον αστικό επανασχεδιασμό και την ενσωμάτωση της φύσης στην πόλη.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος euPOLIS, με την πολύτιμη συμβολή της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του δήμου, με στόχο την υιοθέτηση καινοτόμων παρεμβάσεων που κάνουν την πόλη πιο πράσινη, πιο ανθρώπινη και με καλύτερη ποιότητα ζωής.

Στο πλαίσιο του euPOLIS, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και άλλες σημαντικές παρεμβάσεις στον Πειραιά:

  • Κάθετος κήπος στα Ράλλεια Δημοτικά Σχολεία, που ποτίζεται με ανακυκλωμένο νερό.
  • Τοιχογραφία με κάθετο κήπο στο Μικρολίμανο, σε συνεργασία με το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας.
  • Τεχνητοί ύφαλοι στο κανάλι του ΣΕΦ, οι οποίοι συμβάλλουν στον φυσικό καθαρισμό των υδάτων.
  • Έξυπνο παγκάκι που λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια στο Μικρολίμανο.

Οι παρεμβάσεις αυτές δεν περιορίζονται μόνο στο πράσινο, αλλά συμβάλλουν συνολικά στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, ενώ τα αποτελέσματα του προγράμματος θα μεταφερθούν και σε άλλες πόλεις του εξωτερικού: Μποκοτά (Κολομβία), Παλέρμο (Ιταλία), Λεμεσός (Κύπρος) και Τρεμπίνιε (Βοσνία – Ερζεγοβίνη).

Στη δημιουργία του πάρκου σημαντική ήταν η συνεργασία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και του Χατζηκυριακείου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας, καθώς και η πολύτιμη συμβολή των Διευθύνσεων Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού, Περιβάλλοντος – Κλιματικής Αλλαγής και Ευζωίας Ζώων Συντροφιάς, Επισκευών Συντηρήσεων και Έργων Αυτεπιστασίας, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Πειραιά.

Επόμενο έργο: Ανάπλαση Ακτής Δηλαβέρη

Ο Δήμαρχος ανακοίνωσε επίσης, ότι δρομολογείται η επόμενη μεγάλη αστική παρέμβαση στην ίδια περιοχή, την Ακτή Δηλαβέρη, ως φυσική συνέχεια της ανάπλασης στο Μικρολίμανο, με στόχο την ολοκληρωμένη αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου της πόλης.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, τόνισε:

«Ο Δήμος Πειραιά συνεχίζει να επενδύει σε παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, φέρνοντας τη φύση πιο κοντά στον αστικό ιστό και δημιουργώντας μικρές εστίες ζωής, πρασίνου και πολιτισμού σε κάθε γειτονιά. Παραδώσαμε το πρότυπο “πάρκο τσέπης” euPOLIS στο Μικρολίμανο, έναν σύγχρονο και όμορφο δημόσιο χώρο πρασίνου, που ευελπιστούμε να “αγκαλιάσουν” τόσο οι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες της πόλης.

Η δημιουργία του αποτελεί «καρπό» της συμμετοχής του Δήμου Πειραιά στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα euPOLIS, το οποίο ενθαρρύνει καινοτόμες δράσεις με στόχο τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις.

Το νέο πάρκο είναι ένα ακόμη βήμα στη σταθερή μας δέσμευση να μεταμορφώσουμε τον Πειραιά σε μια πιο όμορφη, λειτουργική και ανθρώπινη πόλη. Χώροι όπως αυτός δεν είναι απλώς “πράσινες πινελιές” στον χάρτη,  είναι “ανάσες” δροσιάς και ξεκούρασης, σημεία συνάντησης και κοινωνικής ζωής, που αναβαθμίζουν ολόκληρες περιοχές.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες του προγράμματος: το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας, την Αντιδήμαρχο Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  και Τουρισμού Ανδριάνα Ζαρακέλη, τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου Νικήτα Γκόλφη, τη Διεύθυνση Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού και τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος για τη συμβολή τους στην ολοκλήρωση του έργου.

Η ποιότητα ζωής δεν “χτίζεται” μόνο μέσα από μεγάλα έργα, αλλά και μέσα από μικρές, στοχευμένες παρεμβάσεις που αλλάζουν την καθημερινότητα των ανθρώπων. Ο Πειραιάς αξίζει να είναι μια πόλη ζωντανή, φιλόξενη και βιώσιμη και προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε με συνέπεια και σταθερά βήματα.

Καλώ τους πολίτες να προστατεύσουν αυτόν τον νέο χώρο, να τον διατηρήσουν καθαρό και ζωντανό. Είναι ευθύνη όλων μας να αποτρέψουμε φαινόμενα βανδαλισμών και φθορών, ώστε το πάρκο να παραμείνει ένα λειτουργικό, ασφαλές και φιλόξενο καταφύγιο πρασίνου για όλους».

Η Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού Ανδριάνα Ζαρακέλη, επεσήμανε:

«Η δημιουργία του πάρκου τσέπης στο Μικρολίμανο αποτελεί μια ζωντανή απόδειξη του πώς οι σύγχρονες και βιώσιμες λύσεις μπορούν να μεταμορφώσουν την καθημερινότητά μας και να φέρουν πράσινο σε κάθε γειτονιά της πόλης. Μέσα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα euPOLIS, καταφέραμε να συνδυάσουμε τη γνώση, την καινοτομία και τη συνεργασία μεταξύ φορέων, προσφέροντας στους πολίτες έναν λειτουργικό, όμορφο και φιλικό χώρο αναψυχής. Αυτό το έργο δεν είναι απλώς μια παρέμβαση πρασίνου, αλλά ένα μήνυμα αισιοδοξίας και δέσμευσης για έναν Πειραιά που αλλάζει, εξελίσσεται και επενδύει σε βιώσιμες λύσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής όλων μας. Ευχαριστούμε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια και συνεχίζουμε με όραμα και δυναμισμό, ώστε να δημιουργήσουμε περισσότερους τέτοιους χώρους που θα κάνουν την πόλη μας πιο φιλόξενη, ζωντανή και βιώσιμη».

 

Ο Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Κλιματικής Αλλαγής και Ευζωίας Ζώων Συντροφιάς Νικήτας Γκόλφης, επεσήμανε:

«Η ενίσχυση του πρασίνου στον Πειραιά αποτελεί για εμάς όχι μια πολυτέλεια, αλλά μια ουσιαστική ανάγκη και απόλυτη προτεραιότητα. Το νέο “πάρκο τσέπης” στο Μικρολίμανο είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς ακόμη και μικρές ελεύθερες επιφάνειες μέσα στον πυκνό αστικό ιστό μπορούν να μετατραπούν σε πνεύμονες πρασίνου, που προσφέρουν ανάσα δροσιάς, ομορφιάς και ηρεμίας στους κατοίκους. Το πράσινο δεν είναι διακόσμηση, είναι ασπίδα προστασίας απέναντι στην κλιματική κρίση, εργαλείο για την υγεία των πολιτών και μέσο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη μας».

τα εγκαίνια του νέου «πάρκου τσέπης» παρευρέθηκαν επίσης: ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αλέξανδρος Τζεφεράκος, οι Αντιδήμαρχοι Παναγιώτης Ρέππας, Δημήτρης Καρύδης και Παναγιώτης Αβραμίδης, οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Χαράλαμπος Λιακόσταυρος και Γιάννης Χατζηαλέξης, η Πρόεδρος της Γ΄ Δημοτικής Κοινότητας Όλγα Πυκνάδα, Κοινοτικοί Σύμβουλοι κ.ά.

