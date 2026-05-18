Δήμος Καβάλας: Υπογραφή σύμβασης παραχώρησης της έκτασης της Παναγούδας

Ένα σημαντικό βήμα για τη διατήρηση και αξιοποίηση ενός αστικού πάρκου πρασίνου στην πόλη πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή της σύμβασης δωρεάν παραχώρησης της έκτασης της Παναγούδας από τον e-ΕΦΚΑ προς τον Δήμο Καβάλας, για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών, σύμφωνα με ανάρτηση του Δήμου Καβάλας.

Η συμφωνία, όπως προσθέτει η ανάρτηση, «αφορά έκταση συνολικής επιφάνειας 33.544 τ.μ., η οποία θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως χώρος αστικού πρασίνου, περιπάτου, αναψυχής και φιλοξενίας πολιτιστικών δράσεων ήπιας μορφής, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και στον αστικό χαρακτήρα της περιοχής.

Η παραχώρηση αυτή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την προστασία και την οργανωμένη φροντίδα μιας ιδιαίτερα σημαντικής περιοχής της Καβάλας, ώστε να παραμείνει ανοιχτή και προσβάσιμη στους πολίτες και στις επόμενες γενιές.

Ο Δήμος Καβάλας αναλαμβάνει την ευθύνη και τη συνολική επιμέλεια του χώρου, με στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς και λειτουργικού σημείου αναφοράς για μικρούς και μεγάλους.

Η Δημοτική Αρχή εκφράζει την ικανοποίησή της για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, τονίζοντας ότι η προστασία και η ανάδειξη των αστικών χώρων πρασίνου αποτελεί σταθερή προτεραιότητα. Παράλληλα, ευχαριστεί τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ για τη συνεργασία και τη θετική ανταπόκριση σε μια ουσιαστική συμφωνία που ενισχύει την ποιότητα ζωής στην πόλη και αποδίδει έναν σημαντικό χώρο στους δημότες».

*πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/Kavala.gov.gr