e-EΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποια επιδόματα και εφάπαξ καταβάλλονται ως 6 Μαρτίου
Από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν 73.597.000 ευρώ σε 87.640 δικαιούχους.
Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 2 Μαρτίου έως 6 Μαρτίου ανακοινώθηκε από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
Θα καταβληθούν 73.597.000 ευρώ σε 87.640 δικαιούχους
Συγκεκριμένα κατά την περίοδο 2 Μαρτίου έως 6 Μαρτίου, θα καταβληθούν 73.597.000 ευρώ σε 87.640 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
• Στις 3 Μαρτίου θα καταβληθούν 297.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους για πληρωμή εξωϊδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
• Στις 5 Μαρτίου θα καταβληθούν 14.300.000 σε 32.000 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων).
• Από τις 2 Μαρτίου έως τις 6 Μαρτίου θα καταβληθούν 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Οι πληρωμές από ΔΥΠΑ
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
• 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
• 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
• 22.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
