newspaper
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ώρα πληρωμών για συντάξεις και επιδόματα – Οι δικαιούχοι
Οικονομικές Ειδήσεις 20 Φεβρουαρίου 2026, 20:07

Ώρα πληρωμών για συντάξεις και επιδόματα – Οι δικαιούχοι

Συνολικά 2.491.175.622,63 ευρώ σε 4.324.406 δικαιούχους θα καταβληθούν από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τι συμβαίνει στο σώμα και την ψυχολογία μας όταν περπατάμε κάθε μέρα για 30 λεπτά;

Τι συμβαίνει στο σώμα και την ψυχολογία μας όταν περπατάμε κάθε μέρα για 30 λεπτά;

Spotlight

Συνολικά 2.491.175.622,63 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.324.406 δικαιούχους, κατά την περίοδο 24 έως 27 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, τα χρήματα θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου.

Τι πληρώνει ο e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

• Στις 24 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 1.280.867.372,54 ευρώ σε 2.568.455 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαρτίου 2026.

• Στις 26 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 1.126.208.250,09 ευρώ σε 1.671.184 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαρτίου 2026.

• Στις 27 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 3.300.000 ευρώ σε 8.500 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Μαρτίου 2026.

• Από 24 έως 27 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

• Στις 27 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 7.000.000 ευρώ σε 3.797 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Καταβολές από ΔΥΠΑ

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

• 22.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

• 14.000.000 ευρώ σε 17.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

• 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

• 800.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Τραμπ: «Στοπ» του Ανώτατου Δικαστηρίου στους δασμούς – Ο ίδιος μιλά για «ντροπή»

Τραμπ: «Στοπ» του Ανώτατου Δικαστηρίου στους δασμούς – Ο ίδιος μιλά για «ντροπή»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι συμβαίνει στο σώμα και την ψυχολογία μας όταν περπατάμε κάθε μέρα για 30 λεπτά;

Τι συμβαίνει στο σώμα και την ψυχολογία μας όταν περπατάμε κάθε μέρα για 30 λεπτά;

Markets
XA: Πτώση 0,09% στον Γενικό Δείκτη – Πιέσεις στις τράπεζες και αναμονή αποτελεσμάτων

XA: Πτώση 0,09% στον Γενικό Δείκτη – Πιέσεις στις τράπεζες και αναμονή αποτελεσμάτων

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Εντός του 2026 η καθολική εφαρμογή της σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
Ο στόχος 20.02.26

Εντός του 2026 η καθολική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας

Το νέο σύστημα υπόσχεται απλούστευση προσλήψεων και αποχωρήσεων - Η «Εργάνη ΙΙ» και η ψηφιακή κάρτα εργασίας στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και στον περιορισμό της μη δηλωμένης εργασίας

Σύνταξη
Μειωμένο έως 35% το τεκμήριο διαβίωσης
Ακίνητα 20.02.26

Μειωμένο έως 35% το τεκμήριο διαβίωσης

Δέκα SOS για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές κατοικιών - Τα μυστικά και οι παγίδες λίγο πριν από την πρεμιέρα των νέων φορολογικών δηλώσεων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Η ακρίβεια «κοστίζει» στην κυβέρνηση – Κούλουμα με πολλά μποφόρ
Οικονομικές Ειδήσεις 20.02.26

Η ακρίβεια «κοστίζει» στην κυβέρνηση – Κούλουμα με πολλά μποφόρ

Η ακρίβεια στα ράφια των σούπερ-μάρκετ, τις υπηρεσίες, τα ενοίκια έχουν σηκώσει θυελλώδεις ανέμους πέριξ του Μεγάρου Μαξίμου, λίγο πριν την Καθαρά Δευτέρα. Το «αλμυρό» σαρακοστιανό τραπέζι και ο… «γαλάζιος χαρταετός».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Live: Έκτακτη συνέντευξη Τύπου Τραμπ για τους δασμούς
Ραγδαίες εξελίξεις 20.02.26

Live: Έκτακτη συνέντευξη Τύπου Τραμπ για τους δασμούς

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υπερέβη τις εξουσίες του για να επιβάλει τους «αμοιβαίους» δασμούς - Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την απόφαση «ντροπή»

Σύνταξη
«Λουκέτο» σε 6 εταιρίες της Σάρα Φέργκιουσον μετά τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου
Χωρίς χρέη 20.02.26

«Λουκέτο» σε 6 εταιρίες της Σάρα Φέργκιουσον μετά τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου

Έξι εταιρείες που συνδέονται με τη Σάρα Φέργκιουσον οδηγούνται σε διάλυση, καθώς επανέρχονται στο προσκήνιο οι αποκαλύψεις για τις επαφές της με τον Τζέφρι Έπσταϊν, εντείνοντας την πίεση γύρω από το όνομά της.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γεώτρηση-ρεκόρ στην Ανταρκτική αποκαλύπτει 23 εκατομμύρια χρόνια κλιματικής ιστορίας
Χρονοκάψουλα στον πάγο 20.02.26

Γεώτρηση-ρεκόρ στην Ανταρκτική αποκαλύπτει 23 εκατομμύρια χρόνια κλιματικής ιστορίας

Τα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι το κάλυμμα πάγου στη Δυτική Ανταρκτική είχε υποχωρήσει στο μακρινό παρελθόν, κάτι που μπορεί να συμβεί και στο μέλλον με καταστροφικές συνέπειες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ζελένσκι: Δεν υπάρχει πρόοδος στο εδαφικό ζήτημα στις συνομιλίες – 10.000 Βορειοκορεάτες βρίσκονται στο μέτωπο
Νέα τοποθέτηση 20.02.26

Ζελένσκι: Δεν υπάρχει πρόοδος στο εδαφικό ζήτημα στις συνομιλίες - 10.000 Βορειοκορεάτες βρίσκονται στο μέτωπο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε για το πώς έχουν εξελιχθεί οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία, με τον πόλεμο να συμπληρώνει τέσσερα χρόνια στις 24 Φεβρουαρίου

Σύνταξη
Κάρλο Μαρία Βιγκάνο: Ο αφορισμένος Αρχιεπίσκοπος είναι ο σύμβουλος του Μελ Γκίμπσον στο sequel της ταινίας Τα Πάθη του Χριστού
«Υπηρέτης του Σατανά» 20.02.26

Κάρλο Μαρία Βιγκάνο: Ο αφορισμένος Αρχιεπίσκοπος είναι ο σύμβουλος του Μελ Γκίμπσον στο sequel της ταινίας Τα Πάθη του Χριστού

Από τον περασμένο Οκτώβριο ο Μελ Γκίμπσον βρίσκεται στην Ιταλία για τα γυρίσματα του φιλμ Η Ανάσταση του Χριστού - και έχει στο πλευρό του τον αφορισμένο Αρχιεπίσκοπο Κάρλο Μαρία Βιγκάνο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Έλεγχοι για τα όρια ταχύτητας σε κατοικημένες περιοχές – Τι πρόστιμο θα πληρώσετε αν οδηγείτε με πάνω από 30 χλμ/ώρα
Αυτοκίνητο 20.02.26

Έλεγχοι για τα όρια ταχύτητας σε κατοικημένες περιοχές – Τι πρόστιμο θα πληρώσετε αν οδηγείτε με πάνω από 30 χλμ/ώρα

Ιδιαίτερα αυστηρός είναι ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας για τα όρια ταχύτητας σε κατοικημένες περιοχές, καθώς υπήρξε μείωση του ορίου από τα 50 χλμ/ώρα στα 30 χλμ/ώρα.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Εκδικητικός και χυδαίος Γεωργιάδης απειλεί γιατρούς (βίντεο)
Πολιτική Γραμματεία 20.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Εκδικητικός και χυδαίος Γεωργιάδης απειλεί γιατρούς (βίντεο)

«Ο Γεωργιάδης λειτουργεί ως κανονικός ακροδεξιός προβοκάτορας που επενδύει στην ένταση - Να τον μαζέψει επιτέλους ο Μητσοτάκης», λέει ο γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, Στέργιος Καλπάκης

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο στρατός «σε επιφυλακή» λόγω Ιράν – Δεν έχουν αλλάξει οι οδηγίες προς τους πολίτες
Δείτε βίντεο 20.02.26

Ο στρατός του Ισραήλ «σε επιφυλακή» λόγω Ιράν - Δεν έχουν αλλάξει οι οδηγίες προς τους πολίτες

Ο Ντόλαλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε περιορισμένο πλήγμα κατά του Ιράν - Προετοιμάζονται οι IDF του Ισραήλ για κάθε ενδεχόμενο

Σύνταξη
Μεντιλιμπάρ: «Πρέπει να βρούμε περισσότερους τρόπους για να σκοράρουμε»
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Μεντιλιμπάρ: «Πρέπει να βρούμε περισσότερους τρόπους για να σκοράρουμε»

Μετά τη Λεβερκούζεν στο Champions League, o Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό και παράλληλα αναφέρθηκε στο πρόβλημα δυστοκίας του Ολυμπιακού στα τελευταία παιχνίδια.

Σύνταξη
Τα ιαπωνικά Ongaku Kissa επιστρέφουν 100 χρόνια μετά – Δίσκοι βινυλίου, σιγή, κοκτέιλ και βελούδο
Μια αναδρομή 20.02.26

Τα ιαπωνικά Ongaku Kissa επιστρέφουν 100 χρόνια μετά – Δίσκοι βινυλίου, σιγή, κοκτέιλ και βελούδο

Όπως όλα δείχνουν, τα πάρτυ παραγκωνίζονται, δίνοντας χώρο σε μπαρ που δεν απαιτούν κοινωνικοποίηση και, λόγω αυτής της τάσης επιστρέφουν και ρέπλικες των Ongaku Kissa.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο