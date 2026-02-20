Αυξήθηκαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιανουάριο – Στοιχεία ΔΥΠΑ (Πίνακες)

Μηνιαία αύξηση κατά 0,9% (7.964 άτομα) κατέγραψαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) τον Ιανουάριο του 2026 και ανήλθαν σε 923.853 άτομα ενώ σε ετήσια βάση το σύνολο των εγγεγραμμένων μειώθηκε κατά 57.521, σημειώνοντας υποχώρηση της τάξης του 5,9%.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων για τον μήνα Ιανουάριο 2026 ανήλθε σε 261.170 άτομα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, καταγράφοντας μείωση κατά -15.616 άτομα (-5,6%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Ιανουάριο 2025 και αύξηση κατά 12.774 άτομα (5,1%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Δεκέμβριο 2025.

Η ακτινογραφία των εγγεγραμμένων στη ΔΥΠΑ

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων τα 417.293 (ποσοστό 45,2%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 506.560 (ποσοστό 54,8%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 329.624 άτομα (ποσοστό 35,7%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 594.229 άτομα (ποσοστό 64,3%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 277.142 άτομα (ποσοστό 30,0%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 451.483 άτομα (ποσοστό 48,9%).

Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 267.455 άτομα (ποσοστό 28,9%) και 169.938 άτομα (ποσοστό 18,4%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για τον μήνα Ιανουάριος 2026, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 261.170 άτομα, από τα οποία οι 118.226 (ποσοστό 45,3%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 142.944 (ποσοστό 54,7%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 109.921 (ποσοστό 42,1%) και οι γυναίκες σε 151.249 (ποσοστό 57,9%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 105.398 (ποσοστό 40,4%) είναι κοινοί, 1.762 (ποσοστό 0,7%) είναι οικοδόμοι, 142.944 (ποσοστό 54,7%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 10.059 (ποσοστό 3,9%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 959 (ποσοστό 0,4%) είναι εκπαιδευτικοί και 48 (ποσοστό 0,0%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι.

Πηγή: ΟΤ