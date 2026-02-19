ΔΥΠΑ: Ερωτήματα για τη διαχείριση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης θέτει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων ΟΑΕΔ

Σοβαρά ερωτήματα για τον σχεδιασμό, την ανάθεση και την υλοποίηση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θέτουν οι εργαζόμενοι του οργανισμού, μέσω του Πανελληνίου Συλλόγου Υπαλλήλων ΟΑΕΔ (ΠΑΝΣΥΠΟ). Κάνουν λόγο για φαινόμενα διεύρυνσης προϋπολογισμών, οριακών εκπτώσεων, ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων και περιορισμένης λογοδοσίας ως προς το πραγματικό αποτέλεσμα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τρία μεγάλα έργα: η ψηφιοποίηση 250 μαθημάτων, προϋπολογισμού 1,3 εκατ. ευρώ, το πρόγραμμα «Κοινωνική επανένταξη των πιο ευάλωτων» ύψους 151,6 εκατ. ευρώ και το «Asset Management System – Βάση Δεδομένων Ακίνητης Περιουσίας ΔΥΠΑ», με προϋπολογισμό άνω των 600.000 ευρώ.

Σε όλα τα προγράμματα εμπλέκεται η εταιρεία Αlpha Ωμέγα Ζed Μονοπρόσωπη A.E, συμφερόντων του κ. Ανδρέα Γεωργίου, συζύγου της πρώην γενικής γραμματέα του υπ. Εργασίας κ. Άννας Στρατινάκη.

Πρόκειται για μία από τις εταιρείες που ελέγχονται από την Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες στο πλαίσιο της πολύκροτης υπόθεσης Παναγόπουλου, για τα προγράμματα κατάρτισης της ΓΣΕΕ.

Οι εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ δεν εστιάζουν αποκλειστικά στην εμπλοκή της ΑΩΖ. Τονίζουν ότι σε καμία περίπτωση δεν προκαταλαμβάνουν την κρίση της Δικαιοσύνης, ούτε αποδίδουν ποινικές ευθύνες. Ζητάνε όμως διαφάνεια και λογοδοσία για τον τρόπο ανάθεσης των έργων και εξηγήσεις από τη διοίκηση της ΔΥΠΑ, για το τι μέτρα έχει πάρει για να προστατευθεί, σε περίπτωση που η ελεγχόμενη ανάδοχος εταιρεία δεν μπορεί να εκτελέσει τα έργα – π.χ. λόγω δέσμευσης λογαριασμών.

Ψηφιοποίηση 250 μαθημάτων χωρίς ποσοτικό αντικείμενο

Το έργο «E-learning και ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού περιεχομένου – 250 μαθήματα της ΔΥΠΑ», προϋπολογισμού άνω των 1,3 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης χωρίς να προσδιορίζεται ο αριθμός των σελίδων προς ψηφιοποίηση ή ο συνολικός όγκος υλικού. Παρά την πάροδο σχεδόν δύο ετών από την ένταξη έως την προκήρυξη, η σύμβαση διατηρεί αυτή την αοριστία, χωρίς σαφή ποσοτικοποίηση του φυσικού αντικειμένου.

Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε με έκπτωση μόλις 3,77%, ενώ προβλέπεται δυνατότητα προκαταβολής έως 50% του ποσού. Το έργο ανατέθηκε σε ένωση οικονομικών φορέων με επικεφαλής την Alpha Ωμέγα Ζed. Το γεγονός ότι η εταιρεία έχει αναφερθεί σε δημοσιεύματα σχετικά με δεσμεύσεις λογαριασμών στο πλαίσιο της υπόθεσης ΓΣΕΕ, δημιουργεί –κατά τους εργαζόμενους– εύλογα ερωτήματα για τη διασφάλιση της ομαλής εκτέλεσης του έργου.

Asset Management System: από 147.000 σε πάνω από 600.000 ευρώ

Ο ΠΑΝΣΥΠΟ θέτει ερωτήματα και για το έργο Asset Management System- Βάση Δεδομένων Ακίνητης Περιουσίας ΔΥΠΑ». Το έργο ξεκίνησε ως πληροφοριακή εφαρμογή προϋπολογισμού 147.891 ευρώ, όμως μέσω τριών τροποποιήσεων ένταξης μετατράπηκε σε σύνθετο σύστημα διαχείρισης ακινήτων, εξοπλισμού και υποδομών, με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ και σύμβαση Υποέργου 2, ύψους 420.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Η τελική έκπτωση διαμορφώθηκε στο 4,54%, σε διεθνή ανοικτό διαγωνισμό. Παρά τη σημαντική διεύρυνση του αντικειμένου, στα διαθέσιμα έγγραφα δεν αποτυπώνονται με σαφή και δεσμευτικό τρόπο βασικά ποσοτικά στοιχεία, όπως ο αριθμός ακινήτων, εξοπλισμού ή εγγραφών που θα ενταχθούν στο σύστημα. Η σύμβαση προβλέπει ολοκλήρωση έως τις 30 Απριλίου 2026, σε μια περίοδο έντονης πίεσης λόγω των ευρωπαϊκών οροσήμων.

Οι εργαζόμενοι διευκρινίζουν ότι δεν αποδίδουν ποινικές ευθύνες, επισημαίνουν όμως ότι η ταυτόχρονη εμπλοκή της εταιρείας σε ερευνώμενες υποθέσεις καθιστά επιτακτική τη διασφάλιση ότι δεν θα υπάρξουν εμπλοκές στην εκτέλεση ενός έργου που αφορά τη διαχείριση δημόσιας περιουσίας.

Η «κοινωνική επανένταξη» και η κατανομή των πόρων

Το τρίτο έργο, «Κοινωνική επανένταξη των πιο ευάλωτων ομάδων – δικαιούχοι ΕΕΕ και άστεγοι», προϋπολογισμού 151,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζεται ως εμβληματική κοινωνική παρέμβαση. Ωστόσο, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, το μεγαλύτερο μέρος των πόρων κατευθύνεται σε επιδοτήσεις επιχειρήσεων και σε τεχνικές υποδομές.

Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν έως 400 ευρώ για 80 ώρες κατάρτισης, ενώ οι επιχειρήσεις μπορούν να επιδοτηθούν έως 13.416 ευρώ ανά άτομο για 12 μήνες πλήρους απασχόλησης, χωρίς ρήτρα διατήρησης της θέσης μετά τη λήξη της επιδότησης. Παράλληλα, οι ειδικότητες κατάρτισης περιορίζονται σε δύο γενικούς τίτλους, ενώ δεν έχει δημοσιοποιηθεί αναλυτικός απολογισμός για το πόσοι από τους 10.000 δικαιούχους διατήρησαν την εργασία τους μετά το πρόγραμμα.

Η Alpha Ωμέγα Zed ανέλαβε με διαγωνισμό εξπρές, τον Αύγουστο του 2023, το υποέργο «Ανάπτυξη-Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος-Ψηφιακής Πλατφόρμας», με προϋπολογισμό 150 εκατομμύρια ευρώ. Η εταιρεία ήταν ο μοναδικός υποψήφιος στον διαγωνισμό και ανέλαβε το έργο με οριακή έκπτωση περίπου 3% σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό. Πάνω από δύο χρόνια αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2025, η ίδια εταιρεία αναλαμβάνει με απευθείας ανάθεση πρόσθετες υπηρεσίες, ύψους 36.580 ευρώ, για αναβάθμιση του συστήματος. Ωστόσο στην αρχική σύμβαση περιλαμβάνονταν και έργα συντήρησης-αναβάθμισης.

Δείτε τις καταγγελίες του ΠΑΝΣΥΠΟ:

