Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
18.02.2026 | 19:21
Αναζητούν το δρομολόγιο διαφυγής του Αιγύπτιου από τα δικαστήρια της Ευελπίδων
ΔΥΠΑ: Ερωτήματα για τη διαχείριση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης θέτει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων ΟΑΕΔ
Οικονομία 19 Φεβρουαρίου 2026, 00:18

ΔΥΠΑ: Ερωτήματα για τη διαχείριση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης θέτει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων ΟΑΕΔ

Διαφάνεια και λογοδοσία για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που διαχειρίζεται η ΔΥΠΑ ζητάνε οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας μέσω του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων ΟΑΕΔ - ΠΑΝΣΥΠΟ.

Σύνταξη
A
A
Σοβαρά ερωτήματα για τον σχεδιασμό, την ανάθεση και την υλοποίηση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θέτουν οι εργαζόμενοι του οργανισμού, μέσω του Πανελληνίου Συλλόγου Υπαλλήλων ΟΑΕΔ (ΠΑΝΣΥΠΟ). Κάνουν λόγο για  φαινόμενα διεύρυνσης προϋπολογισμών, οριακών εκπτώσεων, ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων και περιορισμένης λογοδοσίας ως προς το πραγματικό αποτέλεσμα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τρία μεγάλα έργα: η ψηφιοποίηση 250 μαθημάτων, προϋπολογισμού 1,3 εκατ. ευρώ, το πρόγραμμα «Κοινωνική επανένταξη των πιο ευάλωτων» ύψους 151,6 εκατ. ευρώ και το «Asset Management System – Βάση Δεδομένων Ακίνητης Περιουσίας ΔΥΠΑ», με προϋπολογισμό άνω των 600.000 ευρώ.

Σε όλα τα προγράμματα εμπλέκεται η εταιρεία Αlpha Ωμέγα Ζed Μονοπρόσωπη A.E, συμφερόντων του κ. Ανδρέα Γεωργίου, συζύγου της πρώην γενικής γραμματέα του υπ. Εργασίας κ. Άννας Στρατινάκη.

Πρόκειται για μία από τις εταιρείες που ελέγχονται από την Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες στο πλαίσιο της πολύκροτης υπόθεσης Παναγόπουλου, για τα προγράμματα κατάρτισης της ΓΣΕΕ.

Οι εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ δεν εστιάζουν αποκλειστικά στην εμπλοκή της ΑΩΖ. Τονίζουν ότι σε καμία περίπτωση δεν προκαταλαμβάνουν την κρίση της Δικαιοσύνης, ούτε αποδίδουν ποινικές ευθύνες. Ζητάνε όμως διαφάνεια και λογοδοσία για τον τρόπο ανάθεσης των έργων και εξηγήσεις από τη διοίκηση της ΔΥΠΑ, για το τι μέτρα έχει πάρει για να προστατευθεί, σε περίπτωση που η ελεγχόμενη ανάδοχος εταιρεία δεν μπορεί να εκτελέσει τα έργα – π.χ. λόγω δέσμευσης λογαριασμών.

Ψηφιοποίηση 250 μαθημάτων χωρίς ποσοτικό αντικείμενο

Το έργο «E-learning και ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού περιεχομένου – 250 μαθήματα της ΔΥΠΑ», προϋπολογισμού άνω των 1,3 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης χωρίς να προσδιορίζεται ο αριθμός των σελίδων προς ψηφιοποίηση ή ο συνολικός όγκος υλικού. Παρά την πάροδο σχεδόν δύο ετών από την ένταξη έως την προκήρυξη, η σύμβαση διατηρεί αυτή την αοριστία, χωρίς σαφή ποσοτικοποίηση του φυσικού αντικειμένου.

Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε με έκπτωση μόλις 3,77%, ενώ προβλέπεται δυνατότητα προκαταβολής έως 50% του ποσού. Το έργο ανατέθηκε σε ένωση οικονομικών φορέων με επικεφαλής την Alpha Ωμέγα Ζed. Το γεγονός ότι η εταιρεία έχει αναφερθεί σε δημοσιεύματα σχετικά με δεσμεύσεις λογαριασμών στο πλαίσιο της υπόθεσης ΓΣΕΕ, δημιουργεί –κατά τους εργαζόμενους– εύλογα ερωτήματα για τη διασφάλιση της ομαλής εκτέλεσης του έργου.

Asset Management System: από 147.000 σε πάνω από 600.000 ευρώ

Ο ΠΑΝΣΥΠΟ θέτει ερωτήματα και για το έργο Asset Management System- Βάση Δεδομένων Ακίνητης Περιουσίας ΔΥΠΑ».  Το έργο ξεκίνησε ως πληροφοριακή εφαρμογή προϋπολογισμού 147.891 ευρώ, όμως μέσω τριών τροποποιήσεων ένταξης μετατράπηκε σε σύνθετο σύστημα διαχείρισης ακινήτων, εξοπλισμού και υποδομών, με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ και σύμβαση Υποέργου 2, ύψους 420.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Η τελική έκπτωση διαμορφώθηκε στο 4,54%, σε διεθνή ανοικτό διαγωνισμό. Παρά τη σημαντική διεύρυνση του αντικειμένου, στα διαθέσιμα έγγραφα δεν αποτυπώνονται με σαφή και δεσμευτικό τρόπο βασικά ποσοτικά στοιχεία, όπως ο αριθμός ακινήτων, εξοπλισμού ή εγγραφών που θα ενταχθούν στο σύστημα. Η σύμβαση προβλέπει ολοκλήρωση έως τις 30 Απριλίου 2026, σε μια περίοδο έντονης πίεσης λόγω των ευρωπαϊκών οροσήμων.

Οι εργαζόμενοι διευκρινίζουν ότι δεν αποδίδουν ποινικές ευθύνες, επισημαίνουν όμως ότι η ταυτόχρονη εμπλοκή της εταιρείας σε ερευνώμενες υποθέσεις καθιστά επιτακτική τη διασφάλιση ότι δεν θα υπάρξουν εμπλοκές στην εκτέλεση ενός έργου που αφορά τη διαχείριση δημόσιας περιουσίας.

Η «κοινωνική επανένταξη» και η κατανομή των πόρων

Το τρίτο έργο, «Κοινωνική επανένταξη των πιο ευάλωτων ομάδων – δικαιούχοι ΕΕΕ και άστεγοι», προϋπολογισμού 151,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζεται ως εμβληματική κοινωνική παρέμβαση. Ωστόσο, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, το μεγαλύτερο μέρος των πόρων κατευθύνεται σε επιδοτήσεις επιχειρήσεων και σε τεχνικές υποδομές.

Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν έως 400 ευρώ για 80 ώρες κατάρτισης, ενώ οι επιχειρήσεις μπορούν να επιδοτηθούν έως 13.416 ευρώ ανά άτομο για 12 μήνες πλήρους απασχόλησης, χωρίς ρήτρα διατήρησης της θέσης μετά τη λήξη της επιδότησης. Παράλληλα, οι ειδικότητες κατάρτισης περιορίζονται σε δύο γενικούς τίτλους, ενώ δεν έχει δημοσιοποιηθεί αναλυτικός απολογισμός για το πόσοι από τους 10.000 δικαιούχους διατήρησαν την εργασία τους μετά το πρόγραμμα.

Η Alpha Ωμέγα Zed ανέλαβε με διαγωνισμό εξπρές, τον Αύγουστο του 2023, το υποέργο «Ανάπτυξη-Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος-Ψηφιακής Πλατφόρμας»,  με προϋπολογισμό 150 εκατομμύρια ευρώ. Η εταιρεία ήταν ο μοναδικός υποψήφιος στον διαγωνισμό και ανέλαβε το έργο με οριακή έκπτωση περίπου 3% σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό. Πάνω από δύο χρόνια αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2025, η ίδια εταιρεία αναλαμβάνει με απευθείας ανάθεση πρόσθετες υπηρεσίες, ύψους 36.580 ευρώ, για αναβάθμιση του συστήματος. Ωστόσο στην αρχική σύμβαση περιλαμβάνονταν και έργα συντήρησης-αναβάθμισης.

Δείτε τις καταγγελίες του ΠΑΝΣΥΠΟ:

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ 250 ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ASSET-MANAGEMENT-ΔΥΠΑ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΚΕΚ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

World
Πρακτικά Fed: Ανησυχία για πληθωρισμό και στο βάθος σενάριο αύξησης επιτοκίων

Πρακτικά Fed: Ανησυχία για πληθωρισμό και στο βάθος σενάριο αύξησης επιτοκίων

Workmonitor 2026: Δουλεύουν περισσότερο, ελπίζουν λιγότερο οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα
Αγορά εργασίας 18.02.26

Workmonitor 2026: Δουλεύουν περισσότερο, ελπίζουν λιγότερο οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα

Το κύριο εύρημα της έρευνας Workmonitor 2026 για την Ελλάδα είναι ότι ο ένας στους δύο εργαζόμενους ψάχνει ή έχει δεύτερη δουλειά για να τα βγάλει πέρα. Για τη Gen Z το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ευρώπη: Μισθός 6.000€ και μόνιμη δουλειά – Πολλοί θα θελήσουν, λίγοι θα τα καταφέρουν
Οι αιτήσεις ξεκίνησαν 18.02.26

Μισθός 6.000€ και μόνιμη δουλειά στην Ευρώπη - Πολλοί θα θελήσουν, λίγοι θα τα καταφέρουν

Οι Βρυξέλλες ανοίγουν τον δρόμο για μία από τις πιο περιζήτητες καριέρες στην Ευρώπη με ανοιχτό διαγωνισμό που πολλοί θα θελήσουν να συμμετάσχουν λίγοι όμως θα φτάσουν μέχρι την… πηγή.

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα: Πού θα ταξιδέψουν οι ‘Ελληνες – Oι Top προορισμοί
Οικονομικές Ειδήσεις 18.02.26

Πού θα ταξιδέψουν οι Έλληνες το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας - Αυτοί είναι οι Top προορισμοί

Για την Καθαρά Δευτέρα σημαντικός είναι ο αριθμός Ελλήνων ταξιδιωτών που έχει προγραμματίσει τις αποδράσεις του – Τι δείχνουν τα στοιχεία για την επιβατική κίνηση του τριημέρου

Σύνταξη
Ελβετικό φράγκο: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα ρύθμισης διανείων – Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι servicers
Η προτεινόμενη λύση 18.02.26

Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα ρύθμισης διανείων σε ελβετικό φράγκο - Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι servicers

Τα συγκεκριμένα δάνεια σε ελβετικό φράγκο έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά από την υποτίμηση του ευρώ σε σχέση με το ξένο νόμισμα - Συνολικές οφειλές 6 δισ. ευρώ που αφορούν περί τους 40.000 δανειολήπτες

Αγης Μάρκου
Αγης Μάρκου
Σε διπλή μέγγενη τα τρόφιμα: Πληθωριστικές πιέσεις από εσωτερικό και εξωτερικό
ΕΛΣΤΑΤ 18.02.26

Σε διπλή μέγγενη τα τρόφιμα: Πληθωριστικές πιέσεις από εσωτερικό και εξωτερικό

Πρόδρομοι δείκτες ανατιμήσεων στα τρόφιμα είναι οι αυξήσεις στα κόστη και τις τιμές παραγωγού, ιδίως στην κτηνοτροφία, καθώς και η άνοδος των τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στεγαστική κρίση: Η «τέλεια καταιγίδα» στην αγορά ακινήτων – Η «κληρονομιά» της κρίσης και το γηρασμένο κτιριακό απόθεμα
Τάσεις για το 2026 17.02.26

Η «τέλεια καταιγίδα» στην αγορά ακινήτων - Η «κληρονομιά» της κρίσης και το γηρασμένο κτιριακό απόθεμα

«Γρίφος» για δυνατούς λύτες η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Ο «Γόρδιος δεσμός» του στεγαστικού και τα βασικά ερωτήματα που γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γουλβς – Άρσεναλ 2-2: Γκέλα στο 90+4′ για τους Κανονιέρηδες
Ποδόσφαιρο 19.02.26

Γουλβς – Άρσεναλ 2-2: Γκέλα στο 90+4′ για τους Κανονιέρηδες

Με αυτογκόλ του Καλαφιόρι η Γουλβς «τσίμπησε» τον βαθμό της ισοπαλίας από την Άρσεναλ (2-2) και έκανε τη Μάντσεστερ Σίτι να χαμογελά – Μεγάλη ευκαιρία «χ»αμένη για τους Λονδρέζους που βρέθηκαν μπροστά με δύο γκολ

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2: Το μοιραίο τρίλεπτο (60′- 63′), κόστισε την ήττα (vids)
Champions League 19.02.26

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2: Το μοιραίο τρίλεπτο (60′- 63′), κόστισε την ήττα (vids)

Ο Ολυμπιακός το πάλεψε απέναντι στη Λεβερκούζεν, αλλά τα δύο γκολ του Σικ στο μοιραίο τρίλεπτο (60′-63′) της έδωσαν τη νίκη και το προβάδισμα πρόκρισης στους «16» του Champions League.

Σύνταξη
Ρόμπερτ Πάτινσον: Ψυχοθεραπευτής τον ρώτησε «αν παίρνει ναρκωτικά, γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει τι έλεγε»
Fizz 18.02.26

Ρόμπερτ Πάτινσον: Ψυχοθεραπευτής τον ρώτησε «αν παίρνει ναρκωτικά, γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει τι έλεγε»

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον μιλά για παρεξηγήσεις, τη φήμη του Twilight και μια άβολη συνεδρία θεραπείας, αποκαλύπτοντας πώς η δημόσια εικόνα του επηρέασε την καριέρα και την προσωπική του ταυτότητα

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Η σύγκρουση των Πιρόλα και Ρέτσου στον «αέρα» (vid)
Champions League 18.02.26

Πιρόλα και Ρέτσος συγκρούστηκαν στον «αέρα» και τραυματίστηκαν (vid)

Ανησυχία προκάλεσε« στο Γ. Καραϊσκάκης» η σύγκρουση των Ρέτσου και Πιρόλα σε διεκδίκηση της μπάλας. Αμφότεροι συνέχισαν κανονικά, παρότι τραυματίστηκαν και δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες.

Σύνταξη
Workmonitor 2026: Δουλεύουν περισσότερο, ελπίζουν λιγότερο οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα
Αγορά εργασίας 18.02.26

Workmonitor 2026: Δουλεύουν περισσότερο, ελπίζουν λιγότερο οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα

Το κύριο εύρημα της έρευνας Workmonitor 2026 για την Ελλάδα είναι ότι ο ένας στους δύο εργαζόμενους ψάχνει ή έχει δεύτερη δουλειά για να τα βγάλει πέρα. Για τη Gen Z το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Νεκροί εντοπίστηκαν οκτώ από τους εννέα αγνοούμενους σκιέρ στην Καλιφόρνια
Κόσμος 18.02.26

Νεκροί εντοπίστηκαν οκτώ από τους εννέα αγνοούμενους σκιέρ στην Καλιφόρνια

Η Καλιφόρνια βρίσκεται αντιμέτωπη από την Κυριακή με σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, που έχει προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις στο Λος Άντζελες και έντονες χιονοπτώσεις στα ορεινά

Σύνταξη
Αίγυπτος: Συνάντηση στο Κάιρο για την προετοιμασία της διάσκεψης υποστήριξης του στρατού του Λιβάνου
Το παρασκήνιο 18.02.26

Συνάντηση στο Κάιρο για την προετοιμασία της διάσκεψης υποστήριξης του στρατού του Λιβάνου

Η συνάντηση στο Κάιρο «διεξάγεται στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για την προετοιμασία της διάσκεψης της 5ης Μαρτίου», αναφέρουν τα μέρη της «Πενταμερούς» ομάδας

Σύνταξη
Σκάνδαλο Playboy: «Ανήλικα θύματα στα κρυφά αρχεία» καταγγέλλει η χήρα του Χέφνερ – Nαρκωτικά, κτηνοβασία, όργια και «γουρούνια»
Ο άλλος Έπσταϊν 18.02.26

Σκάνδαλο Playboy: «Ανήλικα θύματα στα κρυφά αρχεία» καταγγέλλει η χήρα του Χέφνερ – Nαρκωτικά, κτηνοβασία, όργια και «γουρούνια»

Η Κρίσταλ Χέφνερ, χήρα του ιδρυτή του Playboy, εξαπολύει μια νομική επίθεση εναντίον του ιδρύματος που φέρει το όνομα του συζύγου της, εκφράζοντας σοβαρούς φόβους για την έκθεση ευαίσθητου υλικού

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έρευνα: Τι κάνει περήφανους τους Έλληνες – Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω
Ελλάδα 18.02.26

Τι κάνει περήφανους τους Έλληνες - Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω

Σε αρκετές χώρες, ορισμένοι δηλώνουν ότι είναι περήφανοι επειδή ζουν καλύτερα από άλλες χώρες. Στην Ελλάδα των οικονομικών δυσκολιών και της προβληματικής ποιότητας δημοκρατίας δεν μπορεί να ειπωθεί αυτό. Όμως, υπάρχουν άλλα χαρακτηριστικά που μας κάνουν περήφανους και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.

Σύνταξη
