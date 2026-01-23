newspaper
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γκάφα ολκής της ΔΥΠΑ αναστάτωσε χιλιάδες ανέργους: Απειλές διαγραφής και Ημέρες Καριέρας
Οικονομία 23 Ιανουαρίου 2026, 19:05

Γκάφα ολκής της ΔΥΠΑ αναστάτωσε χιλιάδες ανέργους: Απειλές διαγραφής και Ημέρες Καριέρας

Μόνο ως τραγέλαφος μπορεί να χαρακτηριστεί η μαζική αποστολή email σε ανέργους, με απειλή διαγραφής, εκτός αν... πάνε στις Ημέρας Καριέρας της ΔΥΠΑ. Γκάφα ολκής ή ωμός εκβιασμός;

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΡεπορτάζΑφροδίτη Τζιαντζή
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
To texting σου γίνεται ο «καθρέφτης» των ανασφαλειών σου

To texting σου γίνεται ο «καθρέφτης» των ανασφαλειών σου

Spotlight

Έστω ότι είστε ένας από τους εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης – ΔΥΠΑ ως αναζητούντες εργασία. Ξυπνάτε το πρωί, τσεκάρετε την ηλεκτρονική σας αλληλογραφία μήπως σας απάντησαν από κάποια δουλειά και βρίσκετε ένα μήνυμα από τη ΔΥΠΑ με θέμα «Ενημέρωση Ανέργων».

Το email έχει δύο σκέλη. Στο πρώτο σας ενημερώνουν ότι κινδυνεύετε να διαγραφείτε από το μητρώο της ΔΥΠΑ, γιατί σας έχουν αποσταλεί «δύο προτάσεις κατάλληλης απασχόλησης», που δεν δεχθήκατε και με την τρίτη «καίγεστε». Πρόκειται για ένα αμφιλεγόμενο μέτρο,  που όταν ψηφίστηκε με τον νόμο Χατζηάκη «Δουλειές Ξανά», είχε προκαλέσει ισχυρές αντιδράσεις καθώς χαρακτηρίστηκε «ποινολόγιο ανέργων».

Στο δεύτερο σκέλος σας λέει ότι για να αποφευχθεί η δυσάρεστη αυτή εξέλιξη, η οποία σας αφαιρεί την κάρτα ανεργίας και σας αποκλείει για δύο χρόνια από κάθε επίδομα ή πρόγραμμα κατάρτισης, προσκαλείστε να πάτε στις Ημέρες Καριέρας που διοργανώνει η ΔΥΠΑ στο Περιστέρι την επόμενη και μεθεπόμενη μέρα.

Μόνο που εσείς δεν μπορείτε να πάτε στις Ημέρες Καριέρας  γιατί μένετε εκτός Αθήνας. Ούτε έχετε απορρίψει «προτάσεις κατάλληλης απασχόλησης».

Δείτε αντίγραφο του μέιλ της ΔΥΠΑ, όπως κοινοποιήθηκε σε ανέργους και δημοσιοποίησε η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ ΕΔΩ

Πρόσκληση μετά απειλών

Ποιος είχε τη φαεινή ιδέα να συνδυάσει τις απειλές διαγραφής από τα μητρώα της ΔΥΠΑ και απώλεια της κάρτας ανεργίας, με την πρόσκληση στις Ημέρες Καριέρας; Μήπως σας κάνουν «μια πρόταση που δεν μπορείτε να αρνηθείτε;», όπως στον Νονό του Κόπολα;  Ή ψάχνουν για κομπάρσους, να γεμίσουν το Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου στο διήμερο «Ημέρες Καριέρας», ώστε να  έχει πιο εντυπωσιακά πλάνα;

Όποιες και αν ήταν οι προθέσεις, το αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί αναστάτωση, αλλά και οργή σε χιλιάδες ανέργους που έλαβαν την τυποποιημένη επιστολή «προσκλήσεως μετά απειλών».

Από την περσινή διημερίδα της ΔΥΠΑ στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου

Βροχή καταγγελιών

Όπως ήταν αναμενόμενο, υπήρξε βροχή καταγγελιών από ανέργους σε όλη την Ελλάδα, που ένιωσαν όχι απλώς αναστατωμένοι αλλά και προσβεβλημένοι από το περιεχόμενο της επιστολής.

«Από μια πρώτη διερεύνηση προκύπτει ότι τα εν λόγω emails είναι αυτοματοποιημένα, δεν περιέχουν αληθή ή εξατομικευμένα στοιχεία, έχουν απειλητικό περιεχόμενο («θα διαγραφείτε από τα μητρώα ανέργων») και, την ίδια στιγμή, καλούν τους ανέργους, ακόμα και από την περιφέρεια, να προσέλθουν στις Ημέρες Καριέρας στην Αθήνα, στις 24 και 25 Ιανουαρίου», σημειώνει η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ (νυν ΔΥΠΑ).

Η προχειρότητα της επιστολής φαίνεται και από το γεγονός ότι γράφει λαθος ημερομηνία, καθώς οι  Ημέρες Καριέρας ξεκινάνε σήμερα, 23 Ιανουαρίου.

ΔΥΠΑ

Αυτοματοποιημένα email

«Η αυτοματοποιημένη αποστολή μαζικών emails ακυρώνει στην πράξη το έργο των συναδέλφων εργασιακών συμβούλων, είναι προσβλητική, παραπλανητική και απειλητική για τους ανέργους. Θέτουμε ευθέως το ερώτημα: πρόκειται για σκόπιμη ενέργεια ή για σοβαρό λάθος; Αν πρόκειται για λάθος, καλούμε τη διοίκηση να ανακαλέσει άμεσα το συγκεκριμένο email και να ζητήσει δημόσια συγγνώμη από τους ανέργους για την αναστάτωση που προκάλεσε. Σε κάθε περίπτωση, η ταυτόχρονη χρήση απειλών για διαγραφές και προσκλήσεων σε Ημέρες Καριέρας «στον αυτόματο πιλότο» δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για την επόμενη ημέρα της ΔΥΠΑ. Θα λειτουργεί ο Οργανισμός χωρίς εργασιακούς συμβούλους και χωρίς επαρκές προσωπικό, αποκλειστικά με αυτοματοποιημένα emails;», αναρωτιούνται οι εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ, δια μέσω του σωματείου τους.

Την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου εργαζόμενοι – μέλη της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, πραγματοποίησαν παρέμβαση διαμαρτυρίας στις Ημέρες Καριέρας, διαμαρτυρόμενοι «τόσο για την επικείμενη απομάκρυνση των 900 εργασιακών συμβούλων από τη ΔΥΠΑ, όσο και για τη συνολική πολιτική απαξίωσης του Οργανισμού, των ανέργων και, τελικά, της ίδιας της κοινωνίας».

Η απάντηση της ΔΥΠΑ: Γράψτε λάθος

Το in επικοινώνησε με τους αρμόδιους εκπροσώπους της ΔΥΠΑ, προκειμένου να διαπιστώσει τι ακριβώς συμβαίνει. Μας απάντησαν ότι επρόκειτο για «τεχνικό λάθος», το οποίο διορθώθηκε άμεσα. Μόνο που η μαζική αποστολή αυτοματοποιημένων e-mail με σαφώς απειλητικό- εκβιαστικό περιεχόμενο, είναι δύσκολο να έγινε από κάποιο κομπιούτερ. Εκτός και αν πρόκειται για κακόβουλο ΑΙ-chatbot.

Eίναι θετικό πάντως, ότι η διοίκηση της ΔΥΠΑ αναγνώρισε το λάθος και έσπευσε να το ανασκευάσει, προφανώς μετά το κύμα καταγγελιών.

Εργαζόμενοι ΔΥΠΑ: Δεν ήταν λάθος, ήταν σκόπιμο

Αν κρίνουμε από τα σχόλια εργαζομένων της ΔΥΠΑ, που μας προώθησαν εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας, η αποστολή των email δεν ήταν ακριβώς «τεχνικό λάθος» εκ της διοικήσεως. Ακόμα και αν επρόκειτο για γκάφα, υποκρύπτει ευρύτερες πολιτικές σκοπιμότητες.

«Από πότε ο εκβιασμός βαφτίζεται ενθάρρυνση;», αναρωτιέται υπάλληλος της ΔΥΠΑ σε διαδικτυακό φόρουμ.

«Σε μας έγινε ακόμα χειρότερο… μου έφερε (το μέιλ) άνεργη στην οποία το έστειλαν, η οποία όχι μόνο δεν έχει αρνητικές υποδείξεις αλλά το αντίθετο έρχεται και ζητάει μόνη της υποδείξεις γιατί πραγματικά θέλει να βρει δουλειά. Το βρήκε αρκετά κακόγουστο. Μάλιστα μου είπε δεικτικά : »θα μου δώσουν και 300 ευρώ να πάω στην Αθήνα»; και ήθελε κάπως να διασφαλιστεί ότι δεν θα της κόψουν την κάρτα», γράφει εργασιακός σύμβουλος από τοπικό Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) στην επαρχία.

«Προφανώς και είναι σκόπιμη ενέργεια η απειλή προς τους ανέργους με τα μαζικά μέιλ… Δεν ξέρετε ότι πιεζόμαστε καθημερινά μες τα ΚΠΑ να απειλούμε και να διαγράφουμε ανέργους; Δεν ξέρετε ότι μας προωθούν τυποποιημένα μέιλ από τη διοίκηση να στέλνουμε προς τους ανέργους τα οποία έχουν υποσημείωση με απειλή προς τους ανέργους ότι η τυχόν μη ανταπόκρισή τους συνιστά παράβαση κ.λ.π.  Η κατάσταση των εργασιακών ανέργων είναι τραγική, λυπάμαι που το λέω και ίσως πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση γι’αυτό…», γράφει εργαζόμενος της ΔΥΠΑ, σε σχόλιο που μας προώθησε ο  πρόεδρος της Ομοσπονδίας.

«Εργασιακοί άνεργοι» ονομάζονται οι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, που αναζητούν εργασία και είναι ικανοί και άμεσα διαθέσιμοι προς απασχόληση.

«Προσπαθούν προφανώς με νύχια και με δόντια να δείξουν στην κοινωνία ότι μείωσαν την ανεργία,με σπασμωδικές κινήσεις… Αυτές οι ενέργειες ενδεχομένως να υποκρύπτουν και κάλπες μέσα στο 2026…», σχολιάζει έτερος υπάλληλος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Νταβός: Η επιστροφή σε έναν κόσμο που αλλάζει – Απολογισμός του Politico

Νταβός: Η επιστροφή σε έναν κόσμο που αλλάζει – Απολογισμός του Politico

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
To texting σου γίνεται ο «καθρέφτης» των ανασφαλειών σου

To texting σου γίνεται ο «καθρέφτης» των ανασφαλειών σου

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

inWellness
inTown
Stream newspaper
ΚΑΠ: «Σπέρνουν» επιδοτήσεις, «θερίζουν» ανισότητες – Πολλά για τους λίγους, λίγα για τους πολλούς
Στρέβλωση 23.01.26

«Σπέρνουν» επιδοτήσεις, «θερίζουν» ανισότητες - Πολλά για τους λίγους, λίγα για τους πολλούς

Το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για μετάβαση. Τι συμβαίνει όμως με την κατανομή των κονδυλίων; Μια αποκαλυπτική έκθεση για το σήμερα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν
Οικονομικές Ειδήσεις 23.01.26

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

Σύσκεψη Κομισιόν, Ρυθμιστών και ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου (GSI) - Καμία δέσμευση από ΡΑΕΚ για τις εκκρεμότητες - Το μήνυμα Κομισιόν για τις μελέτες

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
ΑΑΔΕ: Ποια εισοδήματα και παροχές δεν πιάνει το ραντάρ της Εφορίας
Μισθωτοί - Συνταξιούχοι 23.01.26

Ποια εισοδήματα και παροχές δεν πιάνει το ραντάρ της Εφορίας

Τι δεν περιλαμβάνεται στα εισοδήματα, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ - Η λίστα με τα αφορολόγητα ποσά που μπορούν να «σβήσουν» τα τεκμήρια διαβίωσης για τους φορολογουμένους μισθωτούς και συνταξιούχους

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ΚΕΦΙΜ: Στην Ελλάδα η 2η υψηλότερη πραγματική φορολόγηση της εργασίας – Παραμένει σχεδόν ίδια με τα επίπεδα του 2019
Φόροι και εισφορές 23.01.26

Στην Ελλάδα η 2η υψηλότερη πραγματική φορολόγηση της εργασίας - Παραμένει σχεδόν ίδια με τα επίπεδα του 2019

Το φορολογικό βάρος για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα παραμένει δυσανάλογα υψηλό. Σημαντικό μέρος της ονομαστικής αύξησης των μισθών δεν μεταφράστηκε σε αντίστοιχη αύξηση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης. Παρά τις μειώσεις των ονομαστικών φορολογικών συντελεστών και των ασφαλιστικών εισφορών, η συνολική επιβάρυνση της εργασίας εμφανίζεται υψηλή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βενετία: Εννέα υπνοδωμάτια, επτά πρόωροι θάνατοι – Μπορεί το «καταραμένο» παλάτι να προσελκύσει αγοραστή;
Viral 23.01.26

Εννέα υπνοδωμάτια, επτά πρόωροι θάνατοι - Μπορεί το «καταραμένο» παλάτσο της Βενετίας να προσελκύσει αγοραστή;

Το Παλάτσο Ca' Dario στην Βενετία, άδειο εδώ και χρόνια, δεν κατάφερε να βρει νέο ιδιοκτήτη, με τους τοπικούς θρύλους να υποδηλώνουν ότι είναι στοιχειωμένο.

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου δεσμεύεται να «περάσει» την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, παρά τις αντιρρήσεις
Δασμοί Τραμπ 23.01.26

Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου δεσμεύεται να «περάσει» την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, παρά τις αντιρρήσεις

Ορισμένοι ευρωβουλευτές παραμένουν επιφυλακτικοί για την εμπορική συμφωνία, παρά την απόσυρση της απειλής Τραμπ για νέους δασμούς. Υπέρ έγκρισης της συμφωνίας πιέζουν Σουηδία και Ιρλανδία.

Σύνταξη
Πρόεδρός Παρτιζάν: «Το πρόβλημα λέγεται Τζαμπάρι Πάρκερ – Δεν ζήτησα να πουληθεί ο Νιλικίνα»
Μπάσκετ 23.01.26

Ο πρόεδρός της Παρτιζάν αποκάλυψε το πρόβλημα της ομάδας - Τι είπε για τον Νιλικίνα

Αποκαλύψεις για όλα τα «καυτά» θέματα της Παρτιζάν έκανε ο πρόεδρός της σε συνέντευξή, εκφράζοντας την άποψή του για μεγαλύτερο πρόβλημα, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στον Νιλικίνα.

Σύνταξη
Από την άρνηση στην αποδοχή: Η Ευρώπη πενθεί το ΝΑΤΟ – Και έχει περάσει όλα τα στάδια
The Economist 23.01.26

Από την άρνηση στην αποδοχή: Η Ευρώπη πενθεί το ΝΑΤΟ – Και έχει περάσει όλα τα στάδια

Η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο έφερε πολλές ανατροπές. Μία από αυτές είναι η ουσία ύπαρξης του ΝΑΤΟ. Και αυτή η συνειδητοποίηση για την Ευρώπη της έχει προκαλέσει πένθος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η δημόσια υγεία νοσεί: «Το ΕΣΥ χρειάζεται επιπλέον χρηματοδότηση όσο δύο Belharra τον χρόνο για να συνέλθει»
Διευθυντής ΚΕΠΥ 23.01.26

Η δημόσια υγεία νοσεί: «Το ΕΣΥ χρειάζεται επιπλέον χρηματοδότηση όσο δύο Belharra τον χρόνο για να συνέλθει»

Εν όψει της νέας παρουσίασης της μελέτης «Το ΕΣΥ σε οριακό σημείο αντοχής», ο καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής και πρόεδρος του ΚΕΠΥ Αλέξης Μπένος σχολιάζει τα βασικά ευρήματα και προτείνει λύσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χούλιο Ιγκλέσιας: Η ισπανική δικαιοσύνη «φρενάρει» τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – Η απάντησή του
Go Fun 23.01.26

Χούλιο Ιγκλέσιας: Η ισπανική δικαιοσύνη «φρενάρει» τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – Η απάντησή του

Η εισαγγελία της Ισπανίας αποφάσισε να θέσει στο αρχείο τις καταγγελίες δύο γυναικών κατά του Χούλιο Ιγκλέσιας για σεξουαλική επίθεση και εμπορία ανθρώπων, επικαλούμενη έλλειψη δικαιοδοσίας για γεγονότα που έλαβαν χώρα εκτός ισπανικού εδάφους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γαλλία: Η Danone ανακαλεί παρτίδες βρεφικού γάλακτος λόγω ανησυχιών για τοξική επιμόλυνσή του προϊόντος
Αναθεώρηση οδηγιών 23.01.26

Γαλλία: Η Danone ανακαλεί παρτίδες βρεφικού γάλακτος λόγω ανησυχιών για τοξική επιμόλυνσή του προϊόντος

Η Danone θα αποσύρει από στοχευμένες αγορές περιορισμένο αριθμό συγκεκριμένων παρτίδων βρεφικού γάλακτος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγορές αυτές βρίσκονται στην Ευρώπη, κυρίως στην Ιρλανδία.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Πυκνό χιόνι και πολικό ψύχος, δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμέτωποι με σφοδρή χειμερινή καταιγίδα
Κόσμος 23.01.26

ΗΠΑ: Πυκνό χιόνι και πολικό ψύχος, δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμέτωποι με σφοδρή χειμερινή καταιγίδα

Περισσότεροι από 150 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν λάβει συστάσεις για την κακοκαιρία, την ώρα που τουλάχιστον 14 πολιτείες των ΗΠΑ και η περιφέρεια της Κολούμπια έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σύνταξη
Ξεκίνησαν οι κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ.: Αποστρατεύονται υπαρχηγός και επιτελάρχης
Ελλάδα 23.01.26

Ξεκίνησαν οι κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ.: Αποστρατεύονται υπαρχηγός και επιτελάρχης

Οι κρίσεις γίνονται με βάση το νέο νόμο για την αναδιάρθρωση της ΕΛ.ΑΣ. και την αναδιοργάνωση του Αρχηγείου του Σώματος, που υπερψηφίστηκε πέρσι από τη Βουλή, ο οποίος, μεταξύ άλλων προβλέπει θέση Β΄ υπαρχηγού, ενώ καταργείται η θέση του επιτελάρχη.

Σύνταξη
Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια 84-71: Με ηγέτη τον Χόρτον-Τάκερ οι Τούρκοι
Μπάσκετ 23.01.26

Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια 84-71: Με ηγέτη τον Χόρτον-Τάκερ οι Τούρκοι

Η Φενέρμπαχτσε ξέσπασε στο 3ο δεκάλεπτο, έφτασε τη διαφορά ακόμη και στους 28π. (81-53) για να επικρατήσει τελικά της Μπασκόνια στην Κωνσταντινούπολη με 84-71, φτάνοντας τις 16 νίκες σε 24 ματς, με αγώνα λιγότερο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Ίντερ – Πίζα
Ποδόσφαιρο 23.01.26

LIVE: Ίντερ – Πίζα

LIVE: Ίντερ – Πίζα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Πίζα για την 22η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Ο Λουίτζι Μαντζιόνε ξανά στο δικαστήριο για ακροαματική διαδικασία – Ακόμα στο τραπέζι η θανατική ποινή
Δολοφονία CEO 23.01.26

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε ξανά στο δικαστήριο για ακροαματική διαδικασία – Ακόμα στο τραπέζι η θανατική ποινή

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε έχει δηλώσει αθώος για τις κατηγορίες δολοφονίας, παρακολούθησης και οπλοκατοχής σε σχέση με τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον.

Σύνταξη
Όλγα Κεφαλογιάννη: Οι οικογενειακές υποθέσεις, ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

Όλγα Κεφαλογιάννη: Οι οικογενειακές υποθέσεις, ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση

Απάντηση στα δημοσιεύματα και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, που κάνουν λόγο για «φωτογραφική τροπολογία» για την συνεπιμέλεια τέκνων, έδωσε η Όλγα Κεφαλογιάννη - Τι εξήγησε ο υπουργός Δικαιοσύνης

Σύνταξη
Ο Μουρίνιο άρχισε τα όργανα για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Ο Μουρίνιο άρχισε τα όργανα για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ενόψει του αγώνα του Champions League, ο τεχνικός της Μπενφίκα Ζοσέ Μουρίνιο «κάρφωσε» με δηλώσεις του τον Αλβάρο Αρμπελόα, χωρίς να τον κατονομάσει. Τι απάντησε ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης

Βάιος Μπαλάφας
«Δεν ξέρω τι εννοούσα» – Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ διαλύει τις φήμες σχετικά με την αμφιφυλόφιλη σεξουαλικότητά του
Δηλώσεις 23.01.26

«Δεν ξέρω τι εννοούσα» - Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ διαλύει τις φήμες σχετικά με την αμφιφυλόφιλη σεξουαλικότητά του

Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης τον περασμένο Οκτώβριο, ο 49χρονος Σκάρσγκαρντ πυροδότησε φήμες ότι είναι αμφιφυλόφιλος όταν μίλησε για το ότι είχε σχέσεις τόσο με άνδρες όσο και με γυναίκες «στο παρελθόν».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γαλλία: Οι αρχές απαγόρευσαν αντιμεταναστευτική συγκέντρωση Βρετανών ακροδεξιών
Κόσμος 23.01.26

«Κίνδυνος ταραχών» - Οι γαλλικές αρχές απαγόρευσαν αντιμεταναστευτική συγκέντρωση Βρετανών ακροδεξιών

Η Γαλλία απαγόρευσε προληπτικά συγκέντρωση βρετανών ακροδεξιών στη βόρεια χώρα, φοβούμενη ταραχές και εκφοβισμό μεταναστών από την οργάνωση Raise the Colours.

Σύνταξη
Κρήτη: Μεθυσμένος οδηγός πήγε να πάρει το παιδί του από το σχολείο – Κατέληξε σε τοίχο, τρεις τραυματίες
Ελλάδα 23.01.26

Κρήτη: Μεθυσμένος οδηγός πήγε να πάρει το παιδί του από το σχολείο – Κατέληξε σε τοίχο, τρεις τραυματίες

Ο 48χρονος, αλβανικής καταγωγή, είχε πέσει πάλι σε μπλόκο της Τροχαίας πριν από λίγο καιρό μεθυσμένος, είχε πληρώσει 1.000 ευρώ πρόστιμο και του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Σύνταξη
Με αιχμές για το «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη η ομιλία Σαμαρά για τον Σήφη Βαλυνάκη
Νέα «καρφιά» 23.01.26

Με αιχμές για το «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη η ομιλία Σαμαρά για τον Σήφη Βαλυνάκη

«Ο Σήφης κι εγώ πάντα συμφωνούσαμε σε αυτά που μας ένωναν», είπε ο Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας στην τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του Σήφη Βαλυράκη, με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε ετών από τη δολοφονία του

Σύνταξη
«Τα χέρια στους γοφούς της μητέρας σου» – Ο DJ στον γάμο του Μπρούκλιν Μπέκαμ για τον διαβόητο χορό
«Άβολο για όλους» 23.01.26

«Τα χέρια στους γοφούς της μητέρας σου» – Ο DJ στον γάμο του Μπρούκλιν Μπέκαμ για τον διαβόητο χορό

Μέσα από μια σειρά εκρηκτικών δηλώσεων και μαρτυριών, το παρασκήνιο του γάμου Μπέκαμ-Πελτζ αποκαλύπτεται με τον DJ της βραδιάς να αποκαλύπτει το δυσάρεστο σκηνικό

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο