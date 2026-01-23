Γκάφα ολκής της ΔΥΠΑ αναστάτωσε χιλιάδες ανέργους: Απειλές διαγραφής και Ημέρες Καριέρας

Έστω ότι είστε ένας από τους εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης – ΔΥΠΑ ως αναζητούντες εργασία. Ξυπνάτε το πρωί, τσεκάρετε την ηλεκτρονική σας αλληλογραφία μήπως σας απάντησαν από κάποια δουλειά και βρίσκετε ένα μήνυμα από τη ΔΥΠΑ με θέμα «Ενημέρωση Ανέργων».

Το email έχει δύο σκέλη. Στο πρώτο σας ενημερώνουν ότι κινδυνεύετε να διαγραφείτε από το μητρώο της ΔΥΠΑ, γιατί σας έχουν αποσταλεί «δύο προτάσεις κατάλληλης απασχόλησης», που δεν δεχθήκατε και με την τρίτη «καίγεστε». Πρόκειται για ένα αμφιλεγόμενο μέτρο, που όταν ψηφίστηκε με τον νόμο Χατζηάκη «Δουλειές Ξανά», είχε προκαλέσει ισχυρές αντιδράσεις καθώς χαρακτηρίστηκε «ποινολόγιο ανέργων».

Στο δεύτερο σκέλος σας λέει ότι για να αποφευχθεί η δυσάρεστη αυτή εξέλιξη, η οποία σας αφαιρεί την κάρτα ανεργίας και σας αποκλείει για δύο χρόνια από κάθε επίδομα ή πρόγραμμα κατάρτισης, προσκαλείστε να πάτε στις Ημέρες Καριέρας που διοργανώνει η ΔΥΠΑ στο Περιστέρι την επόμενη και μεθεπόμενη μέρα.

Μόνο που εσείς δεν μπορείτε να πάτε στις Ημέρες Καριέρας γιατί μένετε εκτός Αθήνας. Ούτε έχετε απορρίψει «προτάσεις κατάλληλης απασχόλησης».

Δείτε αντίγραφο του μέιλ της ΔΥΠΑ, όπως κοινοποιήθηκε σε ανέργους και δημοσιοποίησε η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ ΕΔΩ

Πρόσκληση μετά απειλών

Ποιος είχε τη φαεινή ιδέα να συνδυάσει τις απειλές διαγραφής από τα μητρώα της ΔΥΠΑ και απώλεια της κάρτας ανεργίας, με την πρόσκληση στις Ημέρες Καριέρας; Μήπως σας κάνουν «μια πρόταση που δεν μπορείτε να αρνηθείτε;», όπως στον Νονό του Κόπολα; Ή ψάχνουν για κομπάρσους, να γεμίσουν το Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου στο διήμερο «Ημέρες Καριέρας», ώστε να έχει πιο εντυπωσιακά πλάνα;

Όποιες και αν ήταν οι προθέσεις, το αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί αναστάτωση, αλλά και οργή σε χιλιάδες ανέργους που έλαβαν την τυποποιημένη επιστολή «προσκλήσεως μετά απειλών».

Βροχή καταγγελιών

Όπως ήταν αναμενόμενο, υπήρξε βροχή καταγγελιών από ανέργους σε όλη την Ελλάδα, που ένιωσαν όχι απλώς αναστατωμένοι αλλά και προσβεβλημένοι από το περιεχόμενο της επιστολής.

«Από μια πρώτη διερεύνηση προκύπτει ότι τα εν λόγω emails είναι αυτοματοποιημένα, δεν περιέχουν αληθή ή εξατομικευμένα στοιχεία, έχουν απειλητικό περιεχόμενο («θα διαγραφείτε από τα μητρώα ανέργων») και, την ίδια στιγμή, καλούν τους ανέργους, ακόμα και από την περιφέρεια, να προσέλθουν στις Ημέρες Καριέρας στην Αθήνα, στις 24 και 25 Ιανουαρίου», σημειώνει η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ (νυν ΔΥΠΑ).

Η προχειρότητα της επιστολής φαίνεται και από το γεγονός ότι γράφει λαθος ημερομηνία, καθώς οι Ημέρες Καριέρας ξεκινάνε σήμερα, 23 Ιανουαρίου.

Αυτοματοποιημένα email

«Η αυτοματοποιημένη αποστολή μαζικών emails ακυρώνει στην πράξη το έργο των συναδέλφων εργασιακών συμβούλων, είναι προσβλητική, παραπλανητική και απειλητική για τους ανέργους. Θέτουμε ευθέως το ερώτημα: πρόκειται για σκόπιμη ενέργεια ή για σοβαρό λάθος; Αν πρόκειται για λάθος, καλούμε τη διοίκηση να ανακαλέσει άμεσα το συγκεκριμένο email και να ζητήσει δημόσια συγγνώμη από τους ανέργους για την αναστάτωση που προκάλεσε. Σε κάθε περίπτωση, η ταυτόχρονη χρήση απειλών για διαγραφές και προσκλήσεων σε Ημέρες Καριέρας «στον αυτόματο πιλότο» δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για την επόμενη ημέρα της ΔΥΠΑ. Θα λειτουργεί ο Οργανισμός χωρίς εργασιακούς συμβούλους και χωρίς επαρκές προσωπικό, αποκλειστικά με αυτοματοποιημένα emails;», αναρωτιούνται οι εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ, δια μέσω του σωματείου τους.

Την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου εργαζόμενοι – μέλη της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, πραγματοποίησαν παρέμβαση διαμαρτυρίας στις Ημέρες Καριέρας, διαμαρτυρόμενοι «τόσο για την επικείμενη απομάκρυνση των 900 εργασιακών συμβούλων από τη ΔΥΠΑ, όσο και για τη συνολική πολιτική απαξίωσης του Οργανισμού, των ανέργων και, τελικά, της ίδιας της κοινωνίας».

Η απάντηση της ΔΥΠΑ: Γράψτε λάθος

Το in επικοινώνησε με τους αρμόδιους εκπροσώπους της ΔΥΠΑ, προκειμένου να διαπιστώσει τι ακριβώς συμβαίνει. Μας απάντησαν ότι επρόκειτο για «τεχνικό λάθος», το οποίο διορθώθηκε άμεσα. Μόνο που η μαζική αποστολή αυτοματοποιημένων e-mail με σαφώς απειλητικό- εκβιαστικό περιεχόμενο, είναι δύσκολο να έγινε από κάποιο κομπιούτερ. Εκτός και αν πρόκειται για κακόβουλο ΑΙ-chatbot.

Eίναι θετικό πάντως, ότι η διοίκηση της ΔΥΠΑ αναγνώρισε το λάθος και έσπευσε να το ανασκευάσει, προφανώς μετά το κύμα καταγγελιών.

Εργαζόμενοι ΔΥΠΑ: Δεν ήταν λάθος, ήταν σκόπιμο

Αν κρίνουμε από τα σχόλια εργαζομένων της ΔΥΠΑ, που μας προώθησαν εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας, η αποστολή των email δεν ήταν ακριβώς «τεχνικό λάθος» εκ της διοικήσεως. Ακόμα και αν επρόκειτο για γκάφα, υποκρύπτει ευρύτερες πολιτικές σκοπιμότητες.

«Από πότε ο εκβιασμός βαφτίζεται ενθάρρυνση;», αναρωτιέται υπάλληλος της ΔΥΠΑ σε διαδικτυακό φόρουμ.

«Σε μας έγινε ακόμα χειρότερο… μου έφερε (το μέιλ) άνεργη στην οποία το έστειλαν, η οποία όχι μόνο δεν έχει αρνητικές υποδείξεις αλλά το αντίθετο έρχεται και ζητάει μόνη της υποδείξεις γιατί πραγματικά θέλει να βρει δουλειά. Το βρήκε αρκετά κακόγουστο. Μάλιστα μου είπε δεικτικά : »θα μου δώσουν και 300 ευρώ να πάω στην Αθήνα»; και ήθελε κάπως να διασφαλιστεί ότι δεν θα της κόψουν την κάρτα», γράφει εργασιακός σύμβουλος από τοπικό Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) στην επαρχία.

«Προφανώς και είναι σκόπιμη ενέργεια η απειλή προς τους ανέργους με τα μαζικά μέιλ… Δεν ξέρετε ότι πιεζόμαστε καθημερινά μες τα ΚΠΑ να απειλούμε και να διαγράφουμε ανέργους; Δεν ξέρετε ότι μας προωθούν τυποποιημένα μέιλ από τη διοίκηση να στέλνουμε προς τους ανέργους τα οποία έχουν υποσημείωση με απειλή προς τους ανέργους ότι η τυχόν μη ανταπόκρισή τους συνιστά παράβαση κ.λ.π. Η κατάσταση των εργασιακών ανέργων είναι τραγική, λυπάμαι που το λέω και ίσως πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση γι’αυτό…», γράφει εργαζόμενος της ΔΥΠΑ, σε σχόλιο που μας προώθησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας.

«Εργασιακοί άνεργοι» ονομάζονται οι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, που αναζητούν εργασία και είναι ικανοί και άμεσα διαθέσιμοι προς απασχόληση.

«Προσπαθούν προφανώς με νύχια και με δόντια να δείξουν στην κοινωνία ότι μείωσαν την ανεργία,με σπασμωδικές κινήσεις… Αυτές οι ενέργειες ενδεχομένως να υποκρύπτουν και κάλπες μέσα στο 2026…», σχολιάζει έτερος υπάλληλος.