Γεωργιάδης: Διαβατήριο για την αγορά εργασίας οι «Ημέρες Καριέρας»

Για την επιτυχία του θεσμού Ημέρες Καριέρας και το άνοιγμα στο εξωτερικό, τη δυσκολία της αγοράς εργασίας να βρει τεχνικό προσωπικό, τις τεχνικές σχολές της ΔΥΠΑ, αλλά και την κοινωνική αντιπαροχή μίλησε ο υποδιοικητής της υπηρεσίας Βασίλης Γεωργιάδης στο OT FORUM που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Συζητώντας με τους δημοσιογράφους του ΟΤ, Χρήστο Κολώνα και Αθανασία Ακρίβου, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην 45η Ημέρα Καριέρας που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, όπου θα συμμετέχουν περισσότερες από 100 επιχειρήσεις αναζητώντας εργαζόμενους για πάνω από 3.000 θέσεις εργασίας.

«Θεσμός» οι Ημέρες Καριέρας

Ο αριθμός των 45 διοργανώσεων μέχρι τώρα «δείχνει ότι είναι μια δράση που έχει γίνει θεσμός, έχει αγκαλιαστεί από τις τοπικές κοινωνίες και τις επιχειρήσεις», επεσήμανε ο ίδιος, προσθέτοντας πως «μέχρι στιγμής έχουν συμμετάσχει πάνω από 3.000 επιχειρήσεις και έχουν βρει δουλειά πάνω από 10.000 συμπολίτες μας». Τόνισε δε, πως δεν πρόκειται για επιδοτούμενες θέσεις εργασίας.

«Είναι η σύζευξη μεταξύ επιχειρήσεων και ενδιαφερόμενων. Γίνεται επί τόπου με το βιογραφικό του και κάνει επιτόπου μια συνέντευξη. Ο αριθμός αυτός είναι που έχει κλείσει συμφωνία επί τόπου. Είναι απτό το αποτέλεσμα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε ακόμη στο άνοιγμα που κάνει ο θεσμός στο εξωτερικό, με τις 2 διοργανώσεις που έχουν γίνει ήδη σε Ντίσελντορφ και Στουτγάρδη, ενώ προετοιμάζεται η επόμενη, κατά πάσα πιθανότητα στις Βρυξέλλες.

Δυσκολία εύρεσης προσωπικού

Ερωτηθείς ο υποδιοικητής της ΔΥΠΑ ποια επαγγέλματα είναι τα πιο δυσεύρετα στην αγορά εργασίας είπε: «σίγουρα τα τενχικά αυτήν τη στιγμή είναι τα πιο δυσεύρετα. Αλλά και στους κλάδους της πληροφορικής, των μηχανικών, που αντιμετωπίζουν μεγάλη ανάπτυξη, υπάρχει τεράστια δυσκολία» και πρόσθεσε ότι «τα τελευταία 30 χρόνια παρατηρήθηκε ένας κοινωνικός ρατσισμός απέναντι σε τεχνικά επαγγέλματα, με αποτέλεσμα τώρα που υπάρχει πραγματική ανάπτυξη να υπάρχει και μεγάλη ζήτηση».

Οι σχολές της ΔΥΠΑ

Ο ίδιος σημείωσε πως «στρέφουμε τον κόσμο μέσω των σχολών ΔΥΠΑ γιατί τους επιτρέπει μια πιο σίγουρη επαγγελματική σταδιοδρομία». Οπως είπε, η ΔΥΠΑ έχει 50 σχολές μαθητείας διετούς διάρκειας σε όλη τη χώρα, για διάφορες ειδικότητες, κυρίως τεχνικών επαγγελμάτων.

Πέρσι, είπε, μετά από χρόνια μαρασμού, η συμμετοχή έσπασε κάθε ρεκόρ με 7.500 σπουδαστές, ενώ προβλέπει πως φέτος θα επαναληφθεί το ίδιο την επόμενη εβδομάδα που κλείνουν οι αιτήσεις. Τόνισε ότι είναι οι μοναδικές σχολές που εφαρμόζουν παράλληλα αμειβόμενη πρακτική το πρωί και διδασκαλία το βράδυ, ενώ επίσης παρέχεται επίδομα στέγασης και σίτισης σε σπουδαστές που είναι μακριά από το σπίτι τους.

Ακόμη, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη δεύτερη δράση της ΔΥΠΑ, τα job ready. Πρόκειται, εξήγησε για σεμινάρια εξειδίκευσης και πώς πρέπει να είναι ένα σύγχρονο βιογραφικό, ενώ διοργανώνονται και ζωντανές συνεντεύξεις με HR μεγάλων επιχειρήσεων που κάνουν επιτόπου δοκιμαστικά με ενδιαφερόμενους. Γίνονται ακόμη και σεμινάρια για ενδιαφερόμενους να στήσουν μια καινούργια επιχείρηση, πώς πρέπει να φτιάξουν το business plan, πώς να τη διαφημίσουν κ.λπ. Όπως είπε, «προσπαθούμε να καλύψουμε τα κενά που υπάρχουν στην αγορά εργασίας με συμβούλους που έχουμε στη ΔΥΠΑ και με διευθυντές HR μεγάλων επιχειρήσεων, να το κάνουμε πιο εύκολο για νέους ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια σε αυτά τα πεδία».

Επιδοτούμενα προγράμματα

Σε σχέση με τα επιδοτούμενα προγράμματα για ανέργους, ο κ. Γεωργιάδης είπε πως το κάθε πρόγραμμα έχει μια στόχευση και ηλικιακή ομάδα και ευρύτερα χαρακτηριστικά στα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες οι συμπολίτες μας στην εύρεση εργασίας και ανήγγειλε ότι το επόμενο διάστημα ετοιμάζονται 3 – 4 νέα προγράμματα απασχόλησης για διάφορες ηλικιακές ομάδες.

Κοινωνική αντιπαροχή

Ερωτηθείς σχετικά με το πού βρίσκεται το θέμα της κοινωνικής αντιπαροχής, ο υποδιοικητής της ΔΥΠΑ ανέφερε: «είμαστε ήδη στη φάση που τελείωσε η μελέτη, έχει πάει στο υπουργείο στεγαστικής πολιτικής για να ξεκινήσει η Κοινωνική Αντιπαροχή. Η ΔΥΠΑ στο κομμάτι που αφορά τη στεγαστική πολιτική είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Εμείς τρέξαμε το σπίτι μου 1 με μεγάλη επιτυχία. Οι δικαιούχοι που βγήκαν έλαβαν τα χρήματά τους μέσα σε 1 χρόνο, 10.000 συμπολίτες μας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα έτοιμα οικόπεδα για την Κοινωνική Αντιπαροχή βρίσκονται στην περιφέρεια και σε μεγάλες αστικές περιοχές.