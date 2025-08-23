newspaper
23.08.2025 | 00:04
Τραγωδία στους Παξούς - 4χρονο κορίτσι πνίγηκε σε πισίνα βίλας
22.08.2025 | 21:42
Οι Χούθι εκτόξευσαν πύραυλο που έφτασε στο Ισραήλ - Δείτε βίντεο
ΔΥΠΑ: Αυξήθηκαν κατά 41.000 οι άνεργοι τον Ιούλιο – Σταθερά υψηλή η μακροχρόνια ανεργία
Οικονομία 23 Αυγούστου 2025 | 07:00
ΔΥΠΑ: Αυξήθηκαν κατά 41.000 οι άνεργοι τον Ιούλιο – Σταθερά υψηλή η μακροχρόνια ανεργία

Αυξήθηκε κατά 5,5% η ανεργία τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τον Ιούνιο, με 41.263 νέους άνεργους να εγγράφονται στα μητρώα της ΔΥΠΑ. Σε ετήσια βάση οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 6,2% ή κατά 53.000 άτομα.

Spotlight

Μπορεί η ΕΛΣΤΑΤ να μην έχει δώσει ακόμα στοιχεία για την ανεργία του Ιουλίου, αφού παραδέχθηκε απόκλιση μεταξύ των μηνιαίων και τριμηνιαίων δεικτών, αλλά η εικόνα από τα μητρώα της ΔΥΠΑ δεν είναι ακριβώς ενθαρρυντική.

Ναι μεν η καταγεγραμμένη ανεργία παρουσιάζει μείωση σε ετήσιο επίπεδο, κατά -6,2%, όμως σε μηνιαίο επίπεδο οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 5,5% ή κατά 41.263 άτομα.

Είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι ένα μεγάλο μέρος των νέων ανέργων προέρχεται από τις στρατιές των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, και  δευτερευόντως από τους καθηγητές σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών. Είναι εκείνοι που απολύονται κάθε καλοκαίρι και προσπαθούν να επιβιώσουν  με το ταμείο ανεργίας μέχρι να τους φωνάξουν ξανά για αναπληρωτές ή να ξανανοίξουν τα φροντιστήρια.

Ειδικά σε ό,τι αφορά τους αναπληρωτές, πολλοί έκαναν 15Αυγουστο με άδειες τσέπες, αφού υπήρξαν σοβαρές καθυστερήσεις, τόσο στις εγκρίσεις του επιδόματος ανεργίας αλλά και στις αποστολές της προπληρωμένης κάρτας.

Επιπλέον, όπως σημειωνουν αναλύσεις της Alphabank και της Εurobank,  η πτώση του ποσοστού των ανέργων δεν οφείλεται αποκλειστικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά σε μεγάλο βαθμό και στη μείωση του  εργατικού δυναμικού, καθώς αρκετοί άνεργοι μετακινούνται στην κατηγορία των οικονομικά μη ενεργών ατόμων.

πηγή: ΔΥΠΑ

Επίμονη μακροχρόνια ανεργία

Το δεύτερο ανησυχητικό στοιχείο είναι η επίμονα υψηλή μακροχρόνια ανεργία, όσων είναι εκτός αγοράς εργασίας από 12 ή παραπάνω μήνες. Οι μακροχρόνια άνεργοι αποτελούν το 53,6% των καταγεγραμμένων ανέργων, και ανήλθαν τον Ιούλιο σε 426.724 άτομα, σε σύνολο 795.588.

Σε μηνιαίο επίπεδο η μακροχρόνια ανεργία επίσης αυξήθηκε, έστω και οριακά κατά 0,4% ή 1.857  άτομα. Από αυτούς η συντριπτική πλειοψηφία προέρχεται από την Αττική, με μηνιαία αύξηση των μακροχρόνια ανέργων κατά 1,1%.

Υπενθυμίζουμε ότι οι μακροχρόνια άνεργοι υποκαταγράφονται συστηματικά από τους επίσημους δείκτης ανεργίας της ΕΛΣΤΑΤ, δημιουργώντας σύγχυση για το ποια είναι τα πραγματικά ποσοστά ανεργίας.

Αύξηση «φρέσκων» ανέργων κατά 12,2% μεταξύ Ιουνίου-Ιουλίου

Η μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας σε μηνιαίο επίπεδο αφορά τους πιο «φρέσκους» ανέργους που βρίσκονται χωρίς δουλειά λιγότερο από 12 μήνες. Ο αριθμός τους ανήλθε στα 368.864 άτομα, αυξημένος κατά 12% ή κατά 39.406 άτομα.

Σε ετήσιο επίπεδο έχουμε μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων με διάρκεια ανεργίας μικρότερη των 12 μηνών κατά σχεδόν 26.000 άτομα ή 6,6%.

πηγή: ΔΥΠΑ

Χωρίς επίδομα ανεργίας  το 86%

Από τους σχεδόν 795.600 ανέργους που κατέγραψε η ΔΥΠΑ τον Ιούλιο, επίδομα ανεργίας δεν παίρνουν ούτε 111.000 ή μόλις το 13,9%.  Οι επιδοτούμενοι άνεργοι μειώθηκαν πάνω από 20% μεταξύ Ιουλίου 2025 και Ιουλίου 2024 – με ρυθμό πολύ ταχύτερο από ό,τι η συνολική μείωση της ανεργίας.

Πιθανόν αυτό σχετίζεται  με την αυστηροποίηση των κριτηρίων για χορήγηση επιδόματος ανεργίας (που έχουν ήδη εισαχθεί με τον νόμο 4921/2022 για τον ΟΑΕΔ-ΔΥΠΑ). Στο εγγύς μέλλον θα αποκλειστούν από το επίδομα ανεργίας χιλιάδες επιπλέον άνεργοι, που δεν θα μπορέσουν να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα ένσημα. Υπενθυμίζεται, ότι με το νέο σύστημα καταβολής επιδόματος ανεργίας, ο ελάχιστος αριθμός ημερών ασφάλισης για να δικαιούται κάποιος επιδομα ανεργίας αυξάνεται στις 175 μέρες τους τελευταίους 14 μήνες. Σε αυτούς τους μήνες δεν υπολογίζονται οι μέρες ασφάλισης των τελευταίων δύο μηνών πριν τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης.

Ανησυχία για συμβασιούχους και εποχικούς

Οι αλλαγές στο επίδομα ανεργίας αναμένεται να πλήξουν ιδιαίτερα τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς,  εργαζόμενους σε φροντιστήρια – κέντρα ξένων γλωσσών, καθώς και άλλους συμβασιούχους – π.χ. σε δήμους και κοινωφελή προγράμματα.

Ανησυχία επικρατεί για το τι θα γινει με τα επιδόματα ανεργίας των εποχικών εργαζομένων, τα οποία εξαιρούνται προς το παρόν από τη νέα ρύθμιση, αλλά χωρίς να υπάρχει διασφάλιση για το μέλλον. Ήδη οι εποχικά εργαζόμενοι στον τουρισμό, σε καταλύματα και εστίαση, αντιμετωπίζουν οξύ πρόβλημα επιβίωσης τους χειμερινούς μήνες, αφού δικαιούνται επίδομα ανεργίας μόνο για ένα τρίμηνο.

Με αποτέλεσμα να μένουν ξεκρέμαστοι τουλάχιστον τρεις με τέσσερις μήνες, από το τέλος της καταβολής του επιδόματος ανεργίας μέχρι την έναρξη της επόμενης τουριστικής σεζόν.  Πρόκειται για έναν από τους λόγους που ο κλάδος του επισιτισμού-τουρισμού εμφανίζει και τις μεγαλύτερες ελλείψεις εργαζομένων, με τις κενές θέσεις εργασίας να υπολογίζονται αθροιστικά γύρω στις 80.000.

Γυναίκες και τριαντάρηδες πρωταθλητές στην ανεργία

Η γυναικεία ανεργία εξακολουθεί να είναι από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και βαινει μειούμενη, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ και τη Εurostat. .

Πάντως με βάση τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, οι γυναίκες αποτελούν σχεδόν το 69% των εγγεγραμμένων ανέργων, προσεγγίζοντας τις 585.000 τον Ιούλιο του 2025.

Εξίσου προβληματικό είναι το γεγονός ότι η μεγαλύτερη δεξαμενή ανέργων είναι οι πλέον παραγωγικές ηλικίες των τριαντάρηδων και των σαραντάρηδων. Σχεδόν το 32% των ανέργων είναι μεταξύ 30 και 44 ετών και το 23,5% μεταξύ 44-54 ετών. Συνολικά οι άνεργοι 30άρηδες-40άρηδες ξεπερνάνε τα 250.000 άτομα, ενώ μειώνεται η συμμετοχή των ηλικιών αυτών στην αγορά εργασίας.

