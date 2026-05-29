e-ΕΦΚΑ: Προσωρινά εκτός λειτουργίας η υπηρεσία βεβαιώσεων προϋπηρεσίας μισθωτών
Στον e-ΕΦΚΑ πραγματοποιείται μετάπτωση δεδομένων στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών
Εκτός λειτουργίας θα είναι προσωρινά η ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ «Βεβαίωση Προϋπηρεσίας Μισθωτών», στο πλαίσιο της μετάπτωσης δεδομένων στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Νέο Ο.Π.Σ.).
Χρονικό διάστημα μη διαθεσιμότητας
Η υπηρεσία δεν θα είναι διαθέσιμη για το κοινό την Τρίτη, 02 Ιουνίου 2026 για το χρονικό διάστημα από 11:00 π.μ. μέχρι 03:00 μ.μ. οπότε και η νέα υπηρεσία θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία στο αναβαθμισμένο πληροφοριακό περιβάλλον.
Η προσωρινή διακοπή κρίνεται αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστούν:
- η ασφαλής και απρόσκοπτη μεταφορά των δεδομένων στο νέο πληροφοριακό σύστημα,
- η πληρότητα, η ακεραιότητα και η αξιοπιστία των πληροφοριών,
- η περαιτέρω αναβάθμιση και βελτίωση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους.
Η Διοίκηση του Φορέα ευχαριστεί τους πολίτες για την κατανόηση και τη συνεργασία τους κατά το μεταβατικό αυτό διάστημα, το οποίο εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ και ενίσχυσης της ποιότητας εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων.
Πηγή: ΟΤ
