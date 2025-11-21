newspaper
Παράσυρση πεζού από μηχανή στους Αμπελόκηπους
21.11.2025 | 07:18
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων – Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο κέντρο της Αθήνας
Συντάξεις: Σε τροχιά πλήρους ψηφιοποίησης ο ΕΦΚΑ – Εντός μηνός η έκδοση από το καλοκαίρι του 2026
Οικονομικές Ειδήσεις 21 Νοεμβρίου 2025 | 08:10

Συντάξεις: Σε τροχιά πλήρους ψηφιοποίησης ο ΕΦΚΑ – Εντός μηνός η έκδοση από το καλοκαίρι του 2026

Η ψηφιοποίηση των παλιών ενσήμων (53 εκατ. καρτέλες) στον ΕΦΚΑ έχει φτάσει στο 80% - Στόχος είναι οι συντάξεις να εκδίδονται με ταχύτερους ρυθμούς

Πώς να «διαβάζεις» τους ανθρώπους σαν… ανοιχτό βιβλίο

Πώς να «διαβάζεις» τους ανθρώπους σαν… ανοιχτό βιβλίο

Spotlight

Στο 80% έχει φτάσει η ψηφιοποίηση των παλιών ενσήμων (53 εκατ. καρτέλες) στον ΕΦΚΑ και ο ασφαλιστικός φορέας θα είναι έτοιμος από το καλοκαίρι του 2026 να εκδίδει συντάξεις σε χρόνο -εξπρές, εντός διαστήματος ενός μήνα.

Τον Ιούνιο του 2025 ο συνολικός αριθμός εκκρεμών αιτήσεων για κύρια σύνταξη άγγιξε τις 41.737

Τα τελευταία έξι χρόνια σημειώνεται σημαντική επιτάχυνση στον χρόνο έκδοσης συντάξεων. Το 2019 απαιτούνταν κατά μέσο όρο 500 ημέρες για την έκδοση κύριας σύνταξης, ενώ σήμερα κατά μέσο όρο 42 ημέρες.

Οι συντάξεις

Τον Ιούνιο του 2025 ο συνολικός αριθμός εκκρεμών αιτήσεων για κύρια σύνταξη άγγιξε τις 41.737, ενώ οι ληξιπρόθεσμες αιτήσεις (αυτές που είναι εκκρεμείς πάνω από 90 ημέρες) άγγιξαν τις 19.346. Το πλήθος των αιτήσεων επικουρικής σύνταξης άγγιξε τον Ιούνιο τις 41.034, με τις 33.381 να είναι ληξιπρόθεσμες.

«Όλη η ασφαλιστική ιστορία της χώρας βρισκόταν σε χειρόγραφες καρτέλες ενσήμων. Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο στην μεγάλη προσπάθεια μετασχηματισμού του ΕΦΚΑ» δήλωσε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, συμπληρώνοντας πως όταν ολοκληρωθεί όλη αυτή η προσπάθεια, πλέον θα έχουμε ακόμα ταχύτερους χρόνους απονομής συντάξεων».

Η ολοκλήρωση της «Ψηφιοποίησης της ασφαλιστικής ιστορίας του e-ΕΦΚΑ» εντός του 2026 αναμένεται να συντμήσει περαιτέρω και τον χρόνο έκδοσης των επικουρικών συντάξεων με τους ωφελουμένους να υπολογίζονται συνολικά σε πάνω από 600.000.

Πάντως ο ΕΦΚΑ εισέρχεται σε τροχιά πλήρους ψηφιοποίησης. Στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα πλήρως ηλεκτρονικό ιστορικό ενσήμων για κάθε ασφαλισμένο έως το φθινόπωρο του 2026.

Η πλήρης διασύνδεση των Ταμείων και η ψηφιακή ανάγνωση του ασφαλιστικού βίου αποτελούν τη βάση του σχεδίου. Ο λεγόμενος «ηλεκτρονικός φάκελος ενσήμων» θα καλύπτει αναδρομικά τα δεδομένα από το 1980 και μετά, παρέχοντας ένα ενιαίο ψηφιακό αποτύπωμα ασφάλισης.

Το μέτρο θα συμβάλλει στην ταχεία διεκπεραίωση αιτήσεων συνταξιοδότησης ασφαλισμένων. Επίσης, τα αποτελέσματα και τα δεδομένα της ψηφιοποίησης θα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και να τροφοδοτήσουν υφιστάμενα ή υπό σχεδιασμό πληροφοριακά συστήματα του e-ΕΦΚΑ (π.χ. σύστημα συντάξεων, σύστημα διαχείρισης ασφαλιστικής ιστορίας, ΑΤΛΑΣ κ.λπ.). Ωφελούμενοι από τη δράση θα είναι κυρίως οι υποψήφιοι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ, αφού η επιτάχυνση της διαδικασίας της απονομής θα οδηγήσει σε εξάλειψη της ταλαιπωρίας που ενδεχομένως υφίστανται σήμερα, ανεξαρτήτως του φορέα προέλευσής τους και ειδικότερα αν υπήρχε διαδοχική ασφάλιση.

Πηγή: ΟΤ

Business
Motor Oil: Με «4+1» όπλα, ηγέτης της ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη

Motor Oil: Με «4+1» όπλα, ηγέτης της ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη

Economy
Προϋπολογισμός 2026: Οι 7 «πληγές» – Από την ανάπτυξη έως το κόστος ζωής

Προϋπολογισμός 2026: Οι 7 «πληγές» – Από την ανάπτυξη έως το κόστος ζωής

