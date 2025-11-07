Συντάξεις: Αναμονή έως δύο χρόνια λόγω διαδοχικής ασφάλισης

Η διαδοχική ασφάλιση αφορά άτομα που έχουν εργαστεί και έχουν ασφαλιστεί σε διαφορετικά Ταμεία κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου. Μάλιστα, σήμερα όσοι ασφαλισμένοι έχουν διαδοχική ασφάλιση (δηλαδή δύο Ταμεία και άνω) και εκτιμάται ότι καλύπτουν το 60% των συνταξιούχων, περιμένουν έως και δύο χρόνια για να λάβουν την κύρια σύνταξή τους!

Τρεις είναι οι βασικές αιτίες των καθυστερήσεων:

Ανολοκλήρωτο ηλεκτρονικό μητρώο ασφαλισμένων. Δεν υπάρχει πλήρης καταγραφή του ιστορικού εργασίας κάθε ασφαλισμένου.

Καθυστερήσεις στα λογισμικά υπολογισμού. Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών παραμένει ελλιπής, με αποτέλεσμα μεγάλες αναμονές.

Έλλειψη προσωπικού στον ΕΦΚΑ. Τα τελευταία χρόνια οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ έχουν μειωθεί κατά 40%, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν στον όγκο των αιτήσεων.

Τι πρέπει να ξέρετε

Τα μυστικά για σύνταξη με διαδοχική ασφάλιση είναι τα εξής:

1. Η διαδοχική ασφάλιση είναι η ασφάλιση που πραγματοποιήθηκε έως τις 31.12.2016 σε διαδοχικά χρονικά διαστήματα και σε διαφορετικούς φορείς, τομείς ή λογαριασμούς που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι από το 2017, και καθώς όλα τα Ταμεία συγχωνεύθηκαν υπό την ομπρέλα του ΕΦΚΑ, ισχύει η παράλληλη ασφάλιση.

2. Το «κλειδί» που ανοίγει την πόρτα της διαδοχικής θεωρείται η κατανόηση της διάταξης που ορίζει ότι κατά την εφαρμογή των διατάξεων δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση μέρους του χρόνου ασφάλισης που έχει διανυθεί σε έναν φορέα, τομέα, λογαριασμό ή κλάδο. Απαιτείται δηλαδή ο συνυπολογισμός του συνόλου του χρόνου.

3. Η εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης θα πρέπει να δηλώνεται κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης στον τελευταίο φορέα και έχει διττό αποτέλεσμα: α) ως προς το θέμα της θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και β) ως προς το ύψος της δικαιούμενης ανταποδοτικής και εθνικής σύνταξης, που υπολογίζεται με βάση τον διανυθέντα (και δηλωθέντα) σε όλους τους φορείς χρόνο ασφάλισης.

4. Η χρήση των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης δεν είναι υποχρεωτική για τους χρόνους που έχουν πραγματοποιηθεί έως 31.12.2016. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η μερική άσκηση του δικαιώματος, η προσμέτρηση δηλαδή μόνο μέρους του χρόνου που διανύθηκε στην ασφάλιση κάθε ενταχθέντα φορέα.

5. Για να χορηγηθεί σύνταξη με βάση τις διατάξεις για τη διαδοχική ασφάλιση, θα πρέπει ο ασφαλισμένος στην ασφάλιση του τελευταίου ενταχθέντα στον e-ΕΦΚΑ φορέα να έχει πραγματοποιήσει:

Για λήψη σύνταξης λόγω γήρατος, 1.000 ημέρες ασφάλισης συνολικά, από τις οποίες 300 ημέρες την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης ή πριν από τη διακοπή της ασφάλισης. Για τη συμπλήρωση των χρονικών αυτών προϋποθέσεων λαμβάνονται υπόψη ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης, ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης και ο χρόνος στρατιωτικής θητείας, αν έχει εξαγοραστεί ως πλασματικός χρόνος.

Για λήψη σύνταξης λόγω αναπηρίας ή θανάτου, 600 ημέρες ασφάλισης οποτεδήποτε πριν από τη διακοπή της δραστηριότητας ή απασχόλησης ή την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης ή την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου για τις συντάξεις λόγω αναπηρίας ή θανάτου.

6. Απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να διαβιβάσει ο τελευταίος φορέας στον προηγούμενο το αίτημα συνταξιοδότησης είναι:

Ο ασφαλισμένος που ζητά να συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος να έχει συμπληρώσει ένα από τα όρια ηλικίας που προβλέπει η νομοθεσία του τελευταίου ενταχθέντος φορέα.

Ο ασφαλισμένος που ζητά να συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας να έχει κριθεί ανάπηρος με το ποσοστό αναπηρίας το οποίο προβλέπεται από τη νομοθεσία.

