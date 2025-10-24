newspaper
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
Συνταξιούχοι: Οι κατηγορίες των δικαιούχων για αναδρομικά από την επικουρική
Οικονομικές Ειδήσεις 24 Οκτωβρίου 2025

Συνταξιούχοι: Οι κατηγορίες των δικαιούχων για αναδρομικά από την επικουρική

Την εκκαθάριση των αναδρομικών ποσών που παραμένουν σε εκκρεμότητα αναμένουν περίπου 500.000 συνταξιούχοι - Οι αγωγές μέχρι σήμερα κρίνονται υπέρ των θιγόμενων

Κώστας Παπαδής
ΡεπορτάζΚώστας Παπαδής
Χιλιάδες συνταξιούχοι εξακολουθούν να αναμένουν την εκκαθάριση αναδρομικών ποσών, που παραμένουν σε εκκρεμότητα λόγω παλαιών περικοπών ή λαθών στους υπολογισμούς των επικουρικών συντάξεων.

Τα ποσά που εκκρεμούν φτάνουν σε αρκετές περιπτώσεις τα 15.000 ευρώ

Οι συνταξιούχοι με επικουρικές μετά το 2016

Οι διεκδικήσεις αναδρομικών αφορούν δύο βασικές κατηγορίες: περίπου 100.000 συνταξιούχους με επικουρικές μετά το 2016, οι οποίες δεν περιλάμβαναν την προσαύξηση για τις αυξημένες εισφορές. Και περίπου 400.000 παλαιούς συνταξιούχους που επλήγησαν από τις μνημονιακές περικοπές κατά το διάστημα Ιουνίου 2015 Μαΐου 2016

Τα ποσά που εκκρεμούν φτάνουν σε αρκετές περιπτώσεις τα 15.000 ευρώ, ενώ σε μηνιαία βάση οι επικουρικές θα έπρεπε να είναι αυξημένες κατά 200 έως 300 ευρώ, ανάλογα με ασφαλιστικό ταμείο, τα έτη ασφάλισης και τις εισφορές.

Οι θιγόμενοι φτάνουν φθάνουν τους 100.000, κυρίως από ταμεία τραπεζών, ΔΕΚΟ και ειδικούς κλάδους

Η πρώτη κατηγορία αφορά τις επικουρικές συντάξεις που εκδόθηκαν μετά το Μάιο του 2016 για ασφαλισμένους με αυξημένες εισφορές άνω του 6%. Ο νόμος 4387/2016 προέβλεπε ότι για κάθε 1% επιπλέον εισφοράς αντιστοιχεί προσαύξηση 0,075% για κάθε έτος ασφάλισης, ρύθμιση που διατηρήθηκε μια με τον νόμο 4660/2020.

Η σταδιακή εφαρμογή ξεκίνησε μόλις το 2022-2023, αφήνοντας εκτός όσους συνταξιοδοτήθηκαν την περίοδο 2017-2022. Υπολογίζεται ότι οι θιγόμενοι φτάνουν φθάνουν τους 100.000, κυρίως από ταμεία τραπεζών, ΔΕΚΟ και ειδικούς κλάδους, με διαφορές που αγγίζουν έως και τα 16.800 ευρώ.

Όσοι συνταξιούχοι διαπιστώσουν ότι δεν έχει υπολογιστεί η σχετική προσαύξηση στην επικουρική τους, μπορούν να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα: Να ελέγξουν αν το ταμείο τους προέβλεπε εισφορές άνω του 6%. Να βεβαιώσουν ότι οι εισφορές καταβλήθηκαν έως και το 2014. Να εξετάσουν την απόφαση απονομής σύνταξης για να διαπιστώσουν αν έχει συνυπολογιστεί η προσαύξηση και αυτό δεν έχει γίνει, έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν αίτηση επανυπολογισμού στον e-ΕΦΚΑ.

Μέχρι σήμερα, οι αγωγές κρίνονται υπέρ των συνταξιούχων, με αποφάσεις που στηρίζονται και στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο

Οι συνταξιούχοι που αποχώρησαν μετά 1/1/2015

Η δεύτερη κατηγορία αφορά περίπου 400.000 παλαιούς συνταξιούχους δηλαδή όσους αποχώρησαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και υπέστησαν περικοπές στις επικουρικές τους συντάξεις για το 11μηνο Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016.

Έπειτα από μαζικές δικαστικές αποφάσεις, ο ΕΦΚΑ οφείλει να καταβάλει αναδρομικά για τις αντισυνταγματικές αυτές μειώσεις, που φτάνουν έως και τα 4.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το ίδιο διάστημα είχε καλυφθεί με νόμο του 2020 μόνο για τις κύριες συντάξεις, αφήνοντας εκτός τις επικουρικές και τα δώρα.

Δικαιούχοι είναι όσοι είχαν προσφύγει μέχρι τον Ιούλιο του 2020, καθώς οι υπόλοιποι έχασαν οριστικά το δικαίωμα διεκδίκησης. Μέχρι σήμερα, οι αγωγές κρίνονται υπέρ των συνταξιούχων, με αποφάσεις που στηρίζονται και στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, ενώ ήδη αρκετοί έχουν λάβει ποσά από 2.500 έως 3.000 ευρώ  με τους νόμιμους τόκους.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αιγοπρόβατα: Κυκλοφορεί στην ΕΕ νόμιμο εμβόλιο για την ευλογιά – Γιατί δεν διατίθεται στη χώρα μας
«Ασφαλές και αποτελεσματικό» 24.10.25

Κυκλοφορεί στην ΕΕ νόμιμο εμβόλιο για την ευλογιά των προβάτων - Γιατί δεν διατίθεται στη χώρα μας

Η Κομισιόν δίνει άδεια για τα εμβόλια στα αιγοπρόβατα αν της ζητηθεί, «αλλά το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έκανε ποτέ αίτηση», λέει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας

Σύνταξη
Έκθεση για τη Φτώχεια στην Ελλάδα 2025: Πού απέτυχε η Εθνική Στρατηγική για την καταπολέμησή της
Αntipoverty Network 24.10.25

Έκθεση για τη Φτώχεια στην Ελλάδα 2025: Πού απέτυχε η Εθνική Στρατηγική για την καταπολέμησή της

Το 2022 δημοσιοποιήθηκε η Έθνικη Στρατηγική για τη Μείωση της Φτώχειας. Έκτοτε ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας αντί να μειωθεί αυξήθηκε. Η Έκθεση για τη Φτώχεια στην Ελλάδα, φωτίζει τι πήγε λάθος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
3+1 μητρώα για χρέη ιδιωτών και ακίνητης περιουσίας
Οικονομία 24.10.25

3+1 μητρώα για χρέη ιδιωτών και ακίνητης περιουσίας

Το πρώτο θα καταγράφει τις οφειλές προς Δημόσιο, ΟΤΑ και Ταμεία - Το δεύτερο ληξιπρόθεσμα δάνεια - Το τρίτο θα ενοποιήσει τον «φάκελο» βάσει φορολογικής συμμόρφωσης και συνέπειας πληρωμών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
ΕΕ: Η γραφειοκρατία πνίγει την ανταγωνιστικότητα και τις startups – Το αρνητικό παράδειγμα της Ελλάδας
Επιστολή 19 κρατών-μελών 23.10.25

Η γραφειοκρατία πνίγει την ανταγωνιστικότητα και τις startups στην ΕΕ - Το αρνητικό παράδειγμα της Ελλάδας

Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι ένα μωσαϊκό διαφορετικών εθνικών ρυθμίσεων που αποτελεί τροχοπέδη για την επέκταση των startups, παρά τη ραγδαία ανάπτυξή τους τα τελευταία χρόνια

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Αγροτικό ρεύμα: Ψηφίστηκε η τροπολογία για επανένταξη στο τιμολόγιο «ΓΑΙΑ»
Οικονομικές Ειδήσεις 23.10.25

Αγροτικό ρεύμα: Ψηφίστηκε η τροπολογία για επανένταξη στο τιμολόγιο «ΓΑΙΑ»

Η νέα ρύθμιση για το αγροτικό ρεύμα θα εφαρμοστεί από 1η Δεκεμβρίου 2025 - Αγρότες και οργανισμοί εντάσσονται εκ νέου με μηδενικό επιτόκιο για τις απλήρωτες οφειλές τους

Σύνταξη
