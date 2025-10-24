Χιλιάδες συνταξιούχοι εξακολουθούν να αναμένουν την εκκαθάριση αναδρομικών ποσών, που παραμένουν σε εκκρεμότητα λόγω παλαιών περικοπών ή λαθών στους υπολογισμούς των επικουρικών συντάξεων.

Τα ποσά που εκκρεμούν φτάνουν σε αρκετές περιπτώσεις τα 15.000 ευρώ

Οι συνταξιούχοι με επικουρικές μετά το 2016

Οι διεκδικήσεις αναδρομικών αφορούν δύο βασικές κατηγορίες: περίπου 100.000 συνταξιούχους με επικουρικές μετά το 2016, οι οποίες δεν περιλάμβαναν την προσαύξηση για τις αυξημένες εισφορές. Και περίπου 400.000 παλαιούς συνταξιούχους που επλήγησαν από τις μνημονιακές περικοπές κατά το διάστημα Ιουνίου 2015 Μαΐου 2016

Τα ποσά που εκκρεμούν φτάνουν σε αρκετές περιπτώσεις τα 15.000 ευρώ, ενώ σε μηνιαία βάση οι επικουρικές θα έπρεπε να είναι αυξημένες κατά 200 έως 300 ευρώ, ανάλογα με ασφαλιστικό ταμείο, τα έτη ασφάλισης και τις εισφορές.

Οι θιγόμενοι φτάνουν φθάνουν τους 100.000, κυρίως από ταμεία τραπεζών, ΔΕΚΟ και ειδικούς κλάδους

Η πρώτη κατηγορία αφορά τις επικουρικές συντάξεις που εκδόθηκαν μετά το Μάιο του 2016 για ασφαλισμένους με αυξημένες εισφορές άνω του 6%. Ο νόμος 4387/2016 προέβλεπε ότι για κάθε 1% επιπλέον εισφοράς αντιστοιχεί προσαύξηση 0,075% για κάθε έτος ασφάλισης, ρύθμιση που διατηρήθηκε μια με τον νόμο 4660/2020.

Η σταδιακή εφαρμογή ξεκίνησε μόλις το 2022-2023, αφήνοντας εκτός όσους συνταξιοδοτήθηκαν την περίοδο 2017-2022. Υπολογίζεται ότι οι θιγόμενοι φτάνουν φθάνουν τους 100.000, κυρίως από ταμεία τραπεζών, ΔΕΚΟ και ειδικούς κλάδους, με διαφορές που αγγίζουν έως και τα 16.800 ευρώ.

Όσοι συνταξιούχοι διαπιστώσουν ότι δεν έχει υπολογιστεί η σχετική προσαύξηση στην επικουρική τους, μπορούν να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα: Να ελέγξουν αν το ταμείο τους προέβλεπε εισφορές άνω του 6%. Να βεβαιώσουν ότι οι εισφορές καταβλήθηκαν έως και το 2014. Να εξετάσουν την απόφαση απονομής σύνταξης για να διαπιστώσουν αν έχει συνυπολογιστεί η προσαύξηση και αυτό δεν έχει γίνει, έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν αίτηση επανυπολογισμού στον e-ΕΦΚΑ.

Μέχρι σήμερα, οι αγωγές κρίνονται υπέρ των συνταξιούχων, με αποφάσεις που στηρίζονται και στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο

Οι συνταξιούχοι που αποχώρησαν μετά 1/1/2015

Η δεύτερη κατηγορία αφορά περίπου 400.000 παλαιούς συνταξιούχους δηλαδή όσους αποχώρησαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και υπέστησαν περικοπές στις επικουρικές τους συντάξεις για το 11μηνο Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016.

Έπειτα από μαζικές δικαστικές αποφάσεις, ο ΕΦΚΑ οφείλει να καταβάλει αναδρομικά για τις αντισυνταγματικές αυτές μειώσεις, που φτάνουν έως και τα 4.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το ίδιο διάστημα είχε καλυφθεί με νόμο του 2020 μόνο για τις κύριες συντάξεις, αφήνοντας εκτός τις επικουρικές και τα δώρα.

Δικαιούχοι είναι όσοι είχαν προσφύγει μέχρι τον Ιούλιο του 2020, καθώς οι υπόλοιποι έχασαν οριστικά το δικαίωμα διεκδίκησης. Μέχρι σήμερα, οι αγωγές κρίνονται υπέρ των συνταξιούχων, με αποφάσεις που στηρίζονται και στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, ενώ ήδη αρκετοί έχουν λάβει ποσά από 2.500 έως 3.000 ευρώ με τους νόμιμους τόκους.

Πηγή: ΟΤ