Επικουρικές συντάξεις: Χωρίς αυξήσεις και με το σταγονόμετρο η απονομή τους
Οικονομικές Ειδήσεις 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:00

Επικουρικές συντάξεις: Χωρίς αυξήσεις και με το σταγονόμετρο η απονομή τους

Στον «πάγο» για 15 χρόνια και καθυστερήσεις στις συντάξεις έως 3 χρόνια - Από το 2015 και μετά ο υπολογισμός έγινε δυσμενέστερος για τους νέους συνταξιούχους

Ηλίας Γεωργάκης
Spotlight

Στον «πάγο» επί 15 χρόνια βρίσκονται οι επικουρικές συντάξεις (μετά και τις μειώσεις των μνημονίων) για 1,3 εκατομμύριο ασφαλισμένους, παρόλο που εμφανίζει πλεόνασμα ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑΕΠ). Μάλιστα η αναμονή έκδοσης των επικουρικών αγγίζει ακόμα και τα τρία χρόνια, ενώ υπόκεινται και αυτές σε διπλή φορολόγηση με 10% λόγω ΕΑΣ (Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων) για μεικτά ποσά πάνω από 300 ευρώ.

Από τις αρχές του 2015 εφαρμόζεται διπλός τρόπος υπολογισμού στις επικουρικές συντάξεις

Τονίζεται ότι στις επικουρικές συντάξεις δεν δίδονται αυξήσεις, όπως στις κύριες – λόγω ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, που σημαίνει ότι μόνο με πλεόνασμα στον κλάδο επικούρησης του ΕΦΚΑ (το ΕΤΕΑΕΠ) θα ξεπαγώσουν οι παλιές επικουρικές συντάξεις.

Είναι αξιοσημείωτο ότι από το 2015 και μετά ο υπολογισμός των επικουρικών συντάξεων έγινε δυσμενέστερος για τους νέους συνταξιούχους.

Ετσι από 1/1/2015 εφαρμόζεται διπλός τρόπος υπολογισμού στις επικουρικές συντάξεις. Για τα έτη ασφάλισης ως το 2014, η επικουρική σύνταξη προκύπτει με συντελεστή 0,45% ανά έτος και με βάση τις συντάξιμες αποδοχές που είχαν οι ασφαλισμένοι από το 2002 ως το 2014. Για τα έτη από το 2015 και μετά μετρούν οι εισφορές και η ηλικία συνταξιοδότησης. Οσο περισσότερες είναι οι εισφορές και όσο πιο αργά (προς τα 67) βγαίνει κάποιος τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η επικουρική του.

Συντάξεις: Αντικατάσταση

Στο τμήμα σύνταξης για τα έτη ως το 2014 επιβάλλεται μείωση 6% ως 30% στην επικουρική όταν ο ασφαλισμένος αποχωρεί με καθεστώς μειωμένης σύνταξης. Αντίθετα, για τα έτη από 2015 και μετά η ποινή πρόωρης εξόδου «αντικαταστάθηκε» από τους συντελεστές μείωσης των επικουρικών ανάλογα με την ηλικία αποχώρησης.

Πάντως παρά τα πλεονάσματα το αρμόδιο υπουργειο Εργασίας δεν προχωρεί σε αυξήσεις στις επικουρικές. Το πλεόνασμα στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑΕΠ) για το 2024 ανήλθε στα 156 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ, και για το 2025 η πρόβλεψη είναι ότι θα διαμορφωθεί στα 98 εκατ. ευρώ. Η μέση επικουρική σύνταξη ανέρχεται στα 190 ευρώ και αν δινόταν η ίδια αύξηση με τις κύριες συντάξεις (2,4%) τότε το ετήσιο κόστος δεν θα ξεπερνούσε τα 70 εκατ. ευρώ.

Ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση τονίζουν ότι το κλειδί για να ξεπαγώσουν οι αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις είναι να εξακριβωθεί από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή ότι το πλεόνασμα του ΕΤΕΑΕΠ δεν είναι προσωρινό και ότι η χορήγηση αυξήσεων δεν θα εκτροχιάσει τις μελλοντικές συνταξιοδοτικές δαπάνες. Το υπουργείο Εργασίας έχει αποστείλει τα σχετικά μεγέθη στην Αναλογιστική Αρχή και περιμένει την οικονομική μελέτη από την οποία θα εξαρτηθεί αν και πόση αύξηση θα μπορεί να δοθεί στις επικουρικές συντάξεις, που βρίσκονται στον «πάγο» από το 2010.

Την ίδια ώρα, εξαγορά πλασματικού χρόνου στην επικουρική ασφάλιση για συνταξιοδότηση με 15ετία προβλέπει διάταξη που επεξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικότερα, για την επικουρική σύνταξη αυτό που μελετάται είναι να έχουν το δικαίωμα όλοι οι ασφαλισμένοι στην αναγνώριση του χρόνου που τους υπολείπεται για να συμπληρώσουν τη 15ετία που αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και να μη χάσουν τα ένσημα τα  οποία ήδη έχουν πληρώσει στην επικουρική ασφάλιση.

Η εξαγορά πλασματικού χρόνου στην επικουρική ασφάλιση δεν προβλέπεται σήμερα για να συμπληρωθεί η 15ετία. Αυτό που εξετάζεται είναι να επιτραπεί η εξαγορά από 3 έως 5 πλασματικά έτη ώστε οι ασφαλισμένοι που έχουν για παράδειγμα 12 ή 10 έτη ασφάλισης στην επικουρική ασφάλιση να έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν άλλα 3 ή 5 έτη για να πάρουν επικουρική σύνταξη με 15ετία.

Αν το κόστος εξαγοράς έχει ως βάση υπολογισμού την εισφορά επικουρικής ασφάλισης 6% (3% του εργαζομένου και 3% του εργοδότη) και τις αποδοχές που έχουν οι ασφαλισμένοι κατά την υποβολή της αίτησης, τότε όσοι σκοπεύουν να προβούν σε αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου θα πρέπει να σκεφτούν ότι ανά 100 ευρώ αποδοχών θα πρέπει να καταβάλουν 6 ευρώ για κάθε μήνα που αναγνωρίζουν.

Headlines:
Economy
Moody’s: Γιατί δεν προχώρησε σε αναβάθμιση – Τα βαρίδια της ανάπτυξης

Moody’s: Γιατί δεν προχώρησε σε αναβάθμιση – Τα βαρίδια της ανάπτυξης

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μεγάλη στροφή των εισηγμένων στους Ειδικούς Διαπραγματευτές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μεγάλη στροφή των εισηγμένων στους Ειδικούς Διαπραγματευτές

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα: Κι όμως αυξάνεται, πιο γρήγορα από τους μισθούς
Ανισοκατανομή εισοδήματος 20.09.25

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα: Κι όμως αυξάνεται, πιο γρήγορα από τους μισθούς

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα είναι χαμηλή. Όμως αυτή είναι η μισή αληθεια. Τι δηλώνουν οικονομολόγοι στο in για το χάσμα μισθών-παραγωγικότητας και την άνιση κατανομή εισοδήματος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο χρυσός σε ιστορικά υψηλά – Αγοράσαμε 33.000 χρυσές λίρες μέσα σε ένα εξάμηνο
Ρευστοποιήσεις πολιτών 20.09.25

Αγοράσαμε 33.000 χρυσές λίρες μέσα σε ένα εξάμηνο

Την ίδια στιγμή υπήρξε ρευστοποίηση από πολίτες, καθώς το ράλι στις τιμές μπορεί να εξασφαλίσει διόλου ευκαταφρόνητα ποσά για τα ελληνικά νοικοκυριά που διαθέτουν χρυσές λίρες

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ευρωζώνη: Ο φτωχός Νότος συγκλίνει με τον πλούσιο Βορρά – Τι λένε οι οίκοι αξιολόγησης
Διεθνής Οικονομία 19.09.25

Τι λένε οι οίκοι αξιολόγησης για τις χώρες της ευρωζώνης - Ο φτωχός Νότος συγκλίνει με τον πλούσιο Βορρά

Οι οίκοι αξιολόγησης αναβαθμίζουν τις χώρες του Νότου την ώρα που στερούν βαθμίδες από το Νότο - Το κοινό χρέος και οι φωνές που εναντιώνονται

Τζούλη Καλημέρη
Επιστροφή ενοικίου: Στις 30 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία – Οι εκκρεμότητες που πρέπει να τακτοποιηθούν
Κριτήρια και προϋποθέσεις 19.09.25

Οι τελευταίες εκκρεμότητες που πρέπει να τακτοποιηθούν για να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου

Η επιστροφή ενοικίου θα είναι ετήσια και θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου - Η τροποποιητική δήλωση για τον κωδικό 081

Σύνταξη
Eurostat: Δυσκολίες να τα βγάλουν πέρα αντιμετωπίζουν 9 στα 10 νοικοκυριά στην Ελλάδα – Αρνητικη «πρωτιά»
Eurostat 19.09.25

Δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα τα 9 στα 10 νοικοκυριά στην Ελλάδα - Μακράν η χειρότερη θέση στην ΕΕ

Η νέα έκθεση της Εurostat για τις συνθήκες ζωής στην Ευρώπη, απονέμει στην Ελλάδα το χρυσό μετάλλιο στην οικονομική πίεση των νοικοκυριών, στην υποκειμενική φτώχεια και στη φτώχεια των ηλικιών 18-65.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ευλογιά: Συναγερμός για την απώλεια κοπαδιών – Εναλλακτικό σχέδιο και εμβολιασμούς ζητούν οι κτηνοτρόφοι
Νέα κρούσματα 20.09.25

Συναγερμός για την ευλογιά και την απώλεια κοπαδιών - Εναλλακτικό σχέδιο και εμβολιασμούς ζητούν οι κτηνοτρόφοι

Η Θράκη και η Θεσσαλία παραμένουν τα μεγαλύτερα «θύματα» - Η κατάσταση με την ευλογιά ωστόσο επιδεινώνεται και στη Δυτική Ελλάδα, με την Αχαΐα να βρίσκεται πλέον σε σοβαρό κίνδυνο

Σύνταξη
Κόε: «Ο Ντουπλάντις είναι ροκ σταρ, αλλά αρχίζει να μας κοστίζει ακριβά»
Άλλα Αθλήματα 20.09.25

Κόε: «Ο Ντουπλάντις είναι ροκ σταρ, αλλά αρχίζει να μας κοστίζει ακριβά»

Ο πρόεδρος της World Athletics αποθεώνει τον Σουηδό πρωταθλητή του επί κοντώ, Μόντο Ντουπλάντις, για τα συνεχή του ρεκόρ, αλλά αστειεύεται ότι οι οικονομικές του επιβραβεύσεις «τινάζουν τον προϋπολογισμό»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Αθηνάς χωρίς Αυτοκίνητο 2025»: Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο Κέντρο – Οι δράσεις
Οι δράσεις 20.09.25

«Αθηνάς χωρίς Αυτοκίνητο 2025» - Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο Κέντρο

Η «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο» είναι μια συμβολική αλλά και ουσιαστική πρωτοβουλία που μας εμπνέει να ξανασχεδιάσουμε την πόλη με επίκεντρο τον άνθρωπο, δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας

Σύνταξη
Πόσο «κόβει» από τα άλλα κόμματα το «Κόμμα Τσίπρα»
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25

Πόσο «κόβει» από τα άλλα κόμματα το «Κόμμα Τσίπρα»

Ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα τα δημοσκοπικά ευρήματα για το πώς ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να έχει ανακοινωθεί, ήδη έχει δυναμική και θα μπορούσε να «κόψει» ψήφους από άλλα κόμματα. Ενα πολυσυλλεκτικό κόμμα.

Σύνταξη
Μητσοτάκης και ΝΔ: ο ορίζοντας της άνοιξης και το σχέδιο εξόδου από τη δημοσκοπική κινούμενη άμμο
Κάλπες στη ΝΔ 20.09.25

Μητσοτάκης και ΝΔ: ο ορίζοντας της άνοιξης και το σχέδιο εξόδου από τη δημοσκοπική κινούμενη άμμο

Οι εσωκομματικές διεργασίες στη ΝΔ έως την άνοιξη και το Συνέδριο. Ο ρόλος των βουλευτών που πρέπει να γίνουν αγγελιοφόροι του Μαξίμου και οι εξορμήσεις στελεχών σε όλη την Ελλάδα.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Νέος συναγερμός στην Πολωνία – Απογειώνει εσπευσμένα αεροσκάφη καθώς η Ρωσία εξαπολύει πλήγματα στη δυτική Ουκρανία
Κόσμος 20.09.25

Νέος συναγερμός στην Πολωνία – Απογειώνει εσπευσμένα αεροσκάφη καθώς η Ρωσία εξαπολύει πλήγματα στη δυτική Ουκρανία

«Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και συστήματα ραντάρ αναγνώρισης έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο αναγνώρισης», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου

Σύνταξη
Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα: Κι όμως αυξάνεται, πιο γρήγορα από τους μισθούς
Ανισοκατανομή εισοδήματος 20.09.25

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα: Κι όμως αυξάνεται, πιο γρήγορα από τους μισθούς

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα είναι χαμηλή. Όμως αυτή είναι η μισή αληθεια. Τι δηλώνουν οικονομολόγοι στο in για το χάσμα μισθών-παραγωγικότητας και την άνιση κατανομή εισοδήματος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τι θέλουν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να φτιάξουν; Μεγαλόπνοα σχέδια που ίσως να απέχουν πολύ από την πραγματικότητα
AI 20.09.25

Τι θέλουν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να φτιάξουν; Μεγαλόπνοα σχέδια που ίσως να απέχουν πολύ από την πραγματικότητα

Οι εταιρείες που κατασκευάζουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης έχουν ως σκοπό να φτιάξουν ένα υπερεργαλείο, ένα πλάνο που έχει αρκετά κωλύματα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ποια χώρα κερδίζει τον αγώνα της πράσινης ενέργειας στην ΕΕ;
Κόσμος 20.09.25

Ποια χώρα κερδίζει τον αγώνα της πράσινης ενέργειας στην ΕΕ;

Η μετάβαση της Ευρώπης προς την πράσινη ενέργεια φέρνει στο προσκήνιο νέους «παίκτες», με την Ουγγαρία να αναδεικνύεται σε κομβικό παράγοντα χάρη στην παραγωγή μπαταριών και την ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ΕΕ χάνει την προθεσμία για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου – Και ο Μακρόν έχει βάλει το χέρι του
Ακατανόητοι ελιγμοί 20.09.25

Η ΕΕ χάνει την προθεσμία για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου – Και ο Μακρόν έχει βάλει το χέρι του

Η ΕΕ δεν θα καταθέσει στον ΟΗΕ επίσημο στόχο για τη μείωση των ρύπων που προκαλούν κλιματική αλλαγή. Ο Μακρόν φαίνεται να κάνει πολιτικό παιχνίδι, με το βλέμμα στο εσωτερικό της Γαλλίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νεομακαρθισμός – Μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ανθρωποκυνηγητό από την κυβέρνηση Τραμπ κατά επικριτών
«Κυνήγι μαγισσών» 20.09.25

Νεομακαρθισμός – Μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ανθρωποκυνηγητό από την κυβέρνηση Τραμπ κατά επικριτών

Με εφαλτήριο τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύει εκστρατεία κατά φιλελεύθερων οργανώσεων, επικριτών του και της «ριζοσπαστικής Αριστεράς»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο χρυσός σε ιστορικά υψηλά – Αγοράσαμε 33.000 χρυσές λίρες μέσα σε ένα εξάμηνο
Ρευστοποιήσεις πολιτών 20.09.25

Αγοράσαμε 33.000 χρυσές λίρες μέσα σε ένα εξάμηνο

Την ίδια στιγμή υπήρξε ρευστοποίηση από πολίτες, καθώς το ράλι στις τιμές μπορεί να εξασφαλίσει διόλου ευκαταφρόνητα ποσά για τα ελληνικά νοικοκυριά που διαθέτουν χρυσές λίρες

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Kneecap: Απαγόρευση εισόδου στον Καναδά με πρόσχημα την υποστήριξη «τρομοκρατικών οργανώσεων» – Η απάντηση τους
«Δόλιοι ισχυρισμοί» 20.09.25

Kneecap: Απαγόρευση εισόδου στον Καναδά με πρόσχημα την υποστήριξη «τρομοκρατικών οργανώσεων» – Η απάντηση τους

Οι Kneecap κατηγόρησαν τους επικριτές τους ότι προσπαθούν να τους φιμώσουν λόγω της αλληλεγγύης που έχουν δείξει στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βενεζουέλα: Ο γενικός εισαγγελέας ζητά έρευνα του ΟΗΕ για τα πλήγματα των ΗΠΑ σε πλεούμενα
Γενικός εισαγγελέας 20.09.25

Η Βενεζουέλα ζητά έρευνα του ΟΗΕ για τα πλήγματα των ΗΠΑ

Ερευνα του ΟΗΕ ζητά ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας για τα πλήγματα των ΗΠΑ σε μικρά σκάφη και τη «δολοφονία ανυπεράσπιστων αλιέων», τα οποία συνιστούν «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Σύνταξη
Η Τουρκία απλώνει πλοκάμια στην Ευρώπη με εξαγορές και συνεργασίες αμυντικών εταιρειών
Πρόγραμμα SAFE 20.09.25

Τουρκικά πλοκάμια στην Ευρώπη με εξαγορές και συνεργασίες αμυντικών εταιρειών

Η Τουρκία, παρότι κατέχει τμήμα της Κύπρου και απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα, όχι μόνο φλερτάρει με την Ευρωπαϊκή Ενωση αλλά εισβάλει σ' αυτήν με όχημα την πολεμική βιομηχανία της.

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

