Ιράν: Ο επικεφαλής διαπραγματευτής Γκαλιμπάφ ορίστηκε και ειδικός απεσταλμένος για τις σχέσεις με την Κίνα
Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ είναι και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν
Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και βασικός διαπραγματευτής της χώρας του στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ επιφορτίστηκε επίσης με τις σχέσεις του Ιράν με την Κίνα, μετέδωσαν σήμερα τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Τη συγκεκριμένη θέση κατείχε ο Λαριτζανί που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου με ΗΠΑ και Ισραήλ
Ο Γκαλιμπάφ «διορίστηκε πρόσφατα ειδικός απεσταλμένος του Ιράν για τις κινεζικές υποθέσεις», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο «καλά ενημερωμένες πηγές».
Δείτε σχετική ανάρτηση:
Ghalibaf has been appointed Iran’s special representative for China affairs.
Source: Tasnim pic.twitter.com/OqDQtcLS1g
— Clash Report (@clashreport) May 17, 2026
Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπως και ο κύριος εισαγωγέας ιρανικού πετρελαίου.
Πρόταση Πεζεσκιάν ο διορισμός του Γκαλιμπάφ
Τον διορισμό του Γκαλιμπάφ στη θέση αυτή πρότεινε ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν και αυτός εγκρίθηκε από τον ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σύμφωνα με το Tasnim.
Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων διευκρίνισε ότι θα είναι επιφορτισμένος με τον «συντονισμό διαφόρων πτυχών των ιρανοκινεζικών σχέσεων».
Τη θέση αυτή κατείχε προηγουμένως ο Αλί Λαριτζανί, όταν αυτός ήταν πρόεδρος του κοινοβουλίου, διευκρίνισε παράλληλα το πρακτορείο Fars.
Από αυτήν τη θέση, ο Λαριτζανί είχε επιβλέψει κυρίως την οριστικοποίηση της συμφωνίας στρατηγικής και εμπορικής συνεργασίας 25 ετών που συνήφθη ανάμεσα στο Ιράν και την Κίνα το 2021.
Ο Λαριτζανί σκοτώθηκε τον Μάρτιο σε ισραηλινή επίθεση.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Γκαλιμπάφ μετείχε ως επικεφαλής της ιρανικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις στις 11 και 12 Απριλίου στο Ισλαμαμπάντ με αμερικανική αντιπροσωπεία της οποίας ηγείτο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.
Αυτές ήταν οι πλέον υψηλόβαθμες συνομιλίες που έγιναν ανάμεσα στις δύο χώρες από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 στο Ιράν.
Καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν σε επίσκεψη στην Κίνα, το Ιράν ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι το πολεμικό του ναυτικό είχε εγκρίνει από την προηγουμένη τη διέλευση κινεζικών πλοίων από το Στενό του Ορμούζ, το οποίο έχει αποκλειστεί από την Τεχεράνη από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
