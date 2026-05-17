Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε σήμερα ότι πληροφορήθηκε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) ότι τα επίπεδα της ραδιενέργειας στον πυρηνικό σταθμό Μπαράκαχ παραμένουν σε ομαλά επίπεδα και ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μετά από την επιδρομή ενός drone που προκάλεσε πυρκαγιά σε μία εξωτερική ηλεκτρική γεννήτρια.

Παραμένει άγνωστο ποιος εκτόξευσε το drone

«Ο ΔΟΑΕ παρακολουθεί στενά την κατάσταση και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρχές των ΗΑΕ, καθώς είναι έτοιμη να παρέχει βοήθεια αν χρειαστεί», πρόσθεσε ο Οργανισμός.

The IAEA has been informed by the UAE that radiation levels at the Barakah NPP remain normal and no injuries were reported after a drone strike this morning caused a fire in an electrical generator located outside the inner site perimeter of the NPP. Emergency diesel generators… pic.twitter.com/km2rg08Gvd — IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) May 17, 2026

Τι έχει γίνει γνωστό για την επίθεση με drone στον πυρηνικό σταθμό στα ΗΑΕ

Επίθεση με drone νωρίτερα σήμερα προκάλεσε πυρκαγιά σε ηλεκτρογεννήτρια στο πυρηνικό εργοστάσιο της Μπαράκαχ, στην περιοχή αλ-Νταφρά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σε ανάρτηση στο X, το γραφείο Τύπου του Αμπού Ντάμπι σημείωσε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματίες και ότι η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε έξω από την εσωτερική περίμετρο του εργοστασίου, δεν επηρέασε τα επίπεδα ραδιολογικής ασφάλειας.

UAE’s MoD says a drone struck an electrical generator outside the Barakah Nuclear Power Plant in UAE. Two others were intercepted. The UAE adds the UAVs came from the western border — no source identified yet. pic.twitter.com/VwZHmNHIwf — Clash Report (@clashreport) May 17, 2026

Οι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δεν έχουν αναφερθεί ως προς το ποιος θεωρούν υπεύθυνο για την επίθεση.

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο Νατάσα Τούρακ, ο συγκεκριμένος πυρηνικός σταθμός παράγει περίπου το ένα τέταρτο της ηλεκτρικής ενέργειας των Εμιράτων.

«Αυτό το εργοστάσιο δεν αποτελεί μόνο πηγή μεγάλης υπερηφάνειας για τα ΗΑΕ, αλλά διαδραματίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της χώρας για το κλίμα και την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών έως το 2050», δήλωσε η Τούρακ στο Al Jazeera από το Ντουμπάι.