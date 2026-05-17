Η μάχη Κίνας – ΗΠΑ θα δοθεί στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης
in - analysis 17 Μαΐου 2026, 17:36

Η Ινώ Αφεντούλη γράφει στο in για τον ανταγωνισμό ΗΠΑ και Κίνας και τη μάχη μέχρις εσχάτων.

Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Γράφει η Ινώ Αφεντούλη*

Οι σχέσεις των χωρών, ειδικά των υπερδυνάμεων, στηρίζονται στη σύγκλιση ή απόκλιση των συμφερόντων τους. Μια συνάντηση κορυφής όπως αυτή των ηγετών ΗΠΑ και Κίνας αποσκοπεί κυρίως στην επιβεβαίωση ή ανατροπή αυτής της διάστασης.

Τα υπόλοιπα – ο τρόπος υποδοχής, η γλώσσα του σώματος, οι δηλώσεις, η φιλοξενία- είναι συμπληρωματικά.

Η οπτική διάσταση της επίσκεψης Τραμπ στην Κίνα είχε όλα τα χαρακτηριστικά εκείνα για να εκπέμψει τόσο η Ουάσιγκτον όσο και το Πεκίνο το μήνυμα στην παγκόσμια κοινή γνώμη ότι οι σχέσεις των δύο χωρών είναι σε πολύ καλό επίπεδο και μπορούν να γίνουν ακόμη καλύτερες.

Οι διαφορές παραμένουν αλλά υπάρχει περιθώριο βελτίωσης σε πολλούς τομείς. Εδώ ωστόσο τελειώνουν τα καλά νέα.

Κίνα – ΗΠΑ θα μπορούσαν να ανοίξουν μία νέα σελίδα στην παγκόσμια ιστορία

Οι δύο χώρες θα μπορούσαν αν οι ηγεσίες τους το επιθυμούσαν να ανοίξουν μια νέα σελίδα στην παγκόσμια ιστορία, αυτή της ειρηνικής συνύπαρξης δύο υπερδυνάμεων με διαφορετικά συμφέροντα.

Ωστόσο, αυτό δεν είναι πάρα πολύ απλό να γίνει καθώς θα προϋπέθετε τον ορισμό ζωνών επιρροής όπως είχε συμβεί με τη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Να εξηγήσουμε γιατί:

Η Σοβιετική Ένωση και οι ΗΠΑ

Η Σοβιετική Ένωση δεν ήταν ανταγωνιστική των ΗΠΑ στα πεδία της οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης. Επέβαλε δια της βίας την προσάρτηση των χωρών της Κεντρικής-Ανατολικής Ευρώπης στο άρμα της και διατήρησε την υπεροχή της χάρις στα πυρηνικά.

Οι ΗΠΑ είχαν πλήρη ελευθερία να αναπτύξουν συμμαχίες στην Ευρώπη και την Ασία και να εγκαθιδρύσουν την κυριαρχία τους.

Η Κίνα και οι ΗΠΑ

Η Κίνα όμως δεν είναι Σοβιετική Ένωση. Είναι μια δύναμη οικονομική, τεχνολογική και στρατιωτική που αξιοποίησε προς όφελος της την παγκοσμιοποίηση για να εδραιώσει την παρουσία της σε πλανητικό επίπεδο.

Χάρις σ’ αυτήν την επιλογή δεν χρειάζεται ζώνες επιρροής όταν μπορεί να διαχέει τη δύναμη της παγκοσμίως και να αποκτά πολύ ισχυρά ερείσματα.

Οι ΗΠΑ είναι μια υπερδύναμη πολύ διαφορετικής φύσης, στηρίζουν την ισχύ τους στις θεμελιώδεις αρχές της συγκρότησης τους ως κράτος, την ατομική ελευθερία και δημιουργία και όπως αναγράφεται στο Σύνταγμα τους στην επιδίωξη της ευτυχίας. Δεν είναι ούτε θα γίνουν ένα συγκεντρωτικό κράτος.

Η αποθέωση της ατομικότητας εκφράζεται στην ιδέα του «αμερικανικού ονείρου», μπορείς ανεξαρτήτως προέλευσης κοινωνικής να πετύχεις αν είσαι ικανός.

Στηρίζονται με άλλα λόγια στη δύναμη του ανθρώπινου μυαλού.

Αν διατηρήσουν αυτή την υπεροχή, είναι πιθανό να συνεχίσουν να υπερτερούν έναντι της Κίνας.

Αλλά η μάχη μαζί της θα δοθεί στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης. Σ’ ένα πεδίο με άλλα λόγια όπου το ανθρώπινο μυαλό μπορεί να μην ορίζει σε λίγα χρόνια τις παραμέτρους της ισχύος. Αυτή είναι η μάχη που θα παρακολουθήσουμε στο εγγύς μέλλον.

Αν οι ΗΠΑ χάσουν την πρωτοκαθεδρία, θα απειληθεί η υπόσταση τους και για το λόγο αυτό θα τη δώσουν μέχρις εσχάτων.

Ο ανταγωνισμός

Οι άλλες διαστάσεις του αμερικανο-κινεζικού ανταγωνισμού, Ταϊβάν, εμπορικές σχέσεις, δασμοί, είναι σημαντικές αλλά δεν καθορίζουν την ουσία των σχέσεων τους.

Ο έλεγχος της τεχνολογίας και του διαστήματος θα αναδείξουν αν οι επόμενες δεκαετίες θα έχουν μία ή δύο υπερδυνάμεις.

Και θα επηρεάσουν αποφασιστικά το μέλλον και της Ασίας και της Ευρώπης καθώς αν η Κίνα καταστεί μόνη υπερδύναμη είναι πιθανόν να θελήσει να επιβάλει το σύστημα της παγκοσμίως. Ένα σύστημα, ας μην το ξεχνάμε, αντι-δημοκρατικό.

*Η Ινώ Αφεντούλη είναι Επικεφαλής Παρατηρητηρίου Γεωπολιτικής και Διπλωματίας του ΕΛΙΑΜΕΠ 

Τουρισμός
Τουρισμός: Γιατί η Αθήνα δεν είναι Βαρκελώνη

Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Μασούτης – Κρητικός: Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν μετά το deal των 2,2 δισ. ευρώ

Η Γάζα και το βλέμμα της
Καταστροφή και χειραφέτηση 14.05.26

Ο Σάββας Μιχαήλ στο τελευταίο του βιβλίο αναμετριέται με την καταστροφή στη Γάζα, από την οπτική κάποιου που αρνείται να ταυτίσει την εβραϊκότητα με τον Νετανιάχου

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Γρηγόρης Δημητριάδης: Έμμεση παραδοχή ενοχής και αποκάλυψη του οικοσυστήματος διαπλοκής της κυβέρνησης σε ένα δισέλιδο
Πολιτική Γραμματεία 10.05.26

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης έδωσε συνέντευξη στην οποία εξέφρασε τις πολιτικές φιλοδοξίες του και ουσιαστικά παραδέχτηκε την εμπλοκή του στην υπόθεση των υποκλοπών. Μόνο που στη συγκεκριμένη περίπτωση το μέσο ήταν επίσης το μήνυμα.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η Ακροδεξιά και η υποπολιτική της
Αποδαιμονοποίηση και κανονικοποίηση 07.05.26

Ένα πρόσφατο βιβλίο προσπαθεί να εξηγήσει πώς η Ακροδεξιά κατάφερε μια «παράξενη νίκη»

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Χανιά: Συλλαλητήρια για να κλείσει η βάση της Σούδας – «Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο»
Φωτογραφίες και βίντεο 17.05.26

Διαδηλώσεις έγιναν τόσο στο κέντρο της πόλεις των Χανίων όσο και στον Μουζουρά Ακρωτηρίου - Οι συμμετέχοντες έφτασαν κοντά στη βάση της Σούδας

Ανδρουλάκης από Καππαδοκία: Οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους, χάνουν την ταυτότητά τους
ΠΑΣΟΚ 17.05.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, παρακολούθησε τη θεία λειτουργία που τέλεσαν ο οικουμενικός πατριάρχης και ο αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ.κ. Ιωάννης σε έντονα συγκινησιακό κλίμα.

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ σχολιάζει τις «μαύρες λίστες» του Χόλιγουντ
«Τα πράγματα αλλάζουν» 17.05.26

«Ο φόβος υπάρχει, το παραδέχομαι, αλλά πρέπει να κάνεις πράγματα ακόμα κι αν νιώθεις τρόμο», είπε ο Χαβιέ Μπαρδέμ, μιλώντας στο περιοδικό Variety.

Axios: Η Κούβα προμηθεύτηκε στρατιωτικά drones και σχεδιάζει επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους
Axios 17.05.26

Διακινούνται πληροφορίες πως η Κούβα προμηθεύεται από το 2023 στρατιωτικά drones «διαφορετικών δυνατοτήτων» και τα έχει τοποθετήσει σε στρατηγικές θέσεις σε ολόκληρο το νησί, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους.

Κιλκίς: Μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες από την ισχυρή χαλαζόπτωση που έπληξε Αξιούπολη και Πολύκαστρο
Ελλάδα 17.05.26

Χιλιάδες στρέμματα με καλαμπόκι, σιτάρι, βαμβάκι και ηλιόσπορο που καταστράφηκαν ολοσχερώς από η χθεσινή χαλαζόπτωση στο Κιλκίς - Σήμερα τα νερά υποχώρησαν και φάνηκε το μέγεθος της καταστροφής

Η Gucci μεταμόρφωσε την Times Square σε πασαρέλα – Σίντι Κρόφορντ και Τομ Μπρέιντι έδειξαν τη νέα συλλογή
Cruise collection 2027 17.05.26

Η εντυπωσιακή επίδειξη, που μεταδόθηκε ζωντανά σε διαφημιστικές πινακίδες σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα μέρη του πλανήτη, ήταν μια αναφορά στους δεσμούς της Gucci με το Μανχάταν.

Ζαχαριάδης: Η ομιλία Μητσοτάκη είχε στόχο την κομματική γυμναστική – Τα προβλήματα της κοινωνίας παραμένουν
Βολές 17.05.26

«Η σημερινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε έναν και μόνο στόχο: να πετύχει την προεκλογική συσπείρωση του κομματικού του ακροατηρίου», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης

Η αποτυχία της AI στα κέρδη και η κυριαρχία της στην αμυντική βιομηχανία
Τεχνητή νοημοσύνη 17.05.26

Ενώ οι πολυεθνικές διαπιστώνουν ότι η αντικατάσταση εργαζομένων με τεχνητή νοημοσύνη δεν φέρνει τα προσδοκώμενα κέρδη, η Ευρώπη ρίχνει δισεκατομμύρια στην αλγοριθμική αναβάθμιση του στρατού

LIVE: ΟΦΗ – Βόλος
Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: ΟΦΗ – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Βόλος για την 6η αγωνιστική των play offs 5-8 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

LIVE: Άρης – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: Άρης – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Λεβαδειακός για την 6η αγωνιστική των play offs 5-8 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-2: Το χοντρό λάθος του διαιτητή έδωσε τη νίκη στους γηπεδούχους
Ποδόσφαιρο 17.05.26

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε με 3-2 της Νότιγχαμ Φόρεστ, για την προτελευταία αγωνιστική της Premier League, σε ένα ματς που σημαδεύτηκε από το χοντρό λάθος του διαιτητή Σαλίσμπουρι στο 2-1.

Η εφορία στέλνει λογαριασμό: Πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες με έξτρα φόρο
Φορολογικές δηλώσεις 17.05.26

Το φετινό φορολογικό τοπίο, ωστόσο, κρύβει «παγίδες» για μεγάλο αριθμό πολιτών, αφού περισσότεροι από 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη

Στην όγδοη θέση η Τζένγκο
Αθλητισμός & Σπορ 17.05.26

Η Ελίνα Τζένγκο κατέλαβε την όγδοη θέση στον ακοντισμό στο μίτινγκ του Τόκιο.

Ο Λευκός Οίκος παρουσιάζει τον Ντόναλντ Τραμπ ως Τζέιμς Μποντ
Τρέχει να προλάβει 17.05.26

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ ως 007 και, όπως ήταν λογικό, οι χρήστες του διαδικτύου αντέδρασαν αναλόγως.

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Παρουσιάζει τον εαυτό του ως Μεσσία που αν φύγει, θα χαθεί η χώρα
ΠΑΣΟΚ 17.05.26

Πυρά κατά του πρωθυπουργού τον οποίο κατηγορεί για αλαζονεία και εξουσιαστική αντίληψη στην άσκηση της διακυβέρνησης, εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς. «Τρίτη θητεία ΝΔισοδυναμεί με διατήρηση της παρακμής, της διαφθοράς, του πελατειασμού και των διευθετήσεων», αναφέρει

Ακίνητα: Ανάπτυξη για τους δείκτες της οικονομίας, στεγαστική κρίση για τα νοικοκυριά
Ζήτηση και προσφορά 17.05.26

Χωρίς «φρένο» οι αυξήσεις τιμών στα ακίνητα. Ενώ στη κτηματομεσιτική αγορά και την οικονομία οι δείκτες μεταφράζονται ως «υγεία και ανάπτυξη», για την κοινωνία και το μέσο νοικοκυριό αποτυπώνουν το μέγεθος της στεγαστικής κρίσης.

Βασίλης Σπανάκης: Έδωσε το σύνθημα για μια τρίτη, «μπλε» τετραετία
Συνέδριο ΝΔ 17.05.26

Μήνυμα ενότητας, πολιτικής σταθερότητας και νίκης στις επόμενες εθνικές εκλογές έστειλε από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ο υφυπουργός Εσωτερικών και βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών, Βασίλης Σπανάκης.

LIVE: Ίντερ – Ελλάς Βερόνα
Ποδόσφαιρο 17.05.26

LIVE: Ίντερ – Ελλάς Βερόνα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Ελλάς Βερόνα για την 37η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Άγιοι Ανάργυροι: Τι λέει η μητέρα των τριών παιδιών που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες
Στους Αγίους Αναργύρους 17.05.26

Οι δυο γονείς των τριών μικρών παιδιών στους Αγίους Αναργύρους, παραμένουν κρατούμενοι μέχρι την Τρίτη που αναμένεται να δικαστούν στο αυτόφωρο.

Serie A: Ήττα-σοκ της Γιουβέντους, πήρε το ντέρμπι της πρωτεύουσας και βλέπει… αστέρια η Ρόμα
Ποδόσφαιρο 17.05.26

Εντός έδρας ήττα-σοκ υπέστη η Γιουβέντους από την αδιάφορη Φιορεντίνα και έπεσε στην 6η θέση και εκτός Champions League, με τη Ρόμα να εκμεταλλεύεται το γεγονός και να περνά 4η, μετά το 2-0 επί της Λάτσιο στο ντέρμπι της πρωτεύουσας.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

