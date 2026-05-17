Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, για την τελευταία αγωνιστική των playoffs της Super League, στο ιστορικό αντίο του γηπέδου του «τριφυλλιού » από τις επίσημες αναμετρήσεις.

Πριν από λίγο έγινε γνωστή η ενδεκάδα του «Δικεφάλου του Βορρά» για το ματς. Ο Γίρι Παβλένκα παραμένει κάτω από τα δοκάρια του ΠΑΟΚ, με τους Σάντσες, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην τετράδα της άμυνας από τα δεξιά προς τα αριστερά.

Ο Ζαφείρης επιστρέφει στα χαφ δίπλα στον Οζντόεφ και τους Πέλκα-Ζίβκοβιτς και Κωνσταντέλια να συνθέτουν τη μεσοεπιθετική τριπλέτα πίσω από τον Ανέστη Μύθου.

Η 11άδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Σάντσες, Ζαφείρης, Οζντόεβ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Μύθου.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Στον πάγκο οι: Τσιφτσής, Κένι, Σάστρε, Βολιάκο, Λόβρεν, Τέιλορ, Μεϊτέ, Μπιάνκο, Ιβάνουσετς, Τάισον, Γιακουμάκης και Γερεμέγεφ.