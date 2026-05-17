Κοζάνη: Νεκρός εντοπίστηκε ο 78χρονος που είχε εξαφανιστεί – Ταυτοποιήθηκε η σορός του
Η σορός βρέθηκε σε δύσβατο σημείο του βουνού, έπειτα από πολυήμερες έρευνες των αρχών και εθελοντικών ομάδων που αναζητούσαν τον ηλικιωμένο από τις 6 Μαΐου 2026
Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 78χρονου Στέργιου Βλάχου από το Πλατανόρευμα Κοζάνης, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ταυτοποιήθηκε η σορός που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε ορεινή περιοχή πάνω από το χωριό.
Η σορός βρέθηκε σε δύσβατο σημείο του βουνού, έπειτα από πολυήμερες έρευνες των αρχών και εθελοντικών ομάδων που αναζητούσαν τον ηλικιωμένο από τις 6 Μαΐου 2026, ημέρα κατά την οποία είχε εξαφανιστεί από την οικία του.
Προβλήματα υγείας
Ο 78χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα άνοιας και είχε φύγει για περίπατο χωρίς να επιστρέψει, γεγονός που οδήγησε στην έκδοση Silver Alert και στην κινητοποίηση αστυνομίας, πυροσβεστικής, ΟΠΚΕ, της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, εθελοντών και κατοίκων της περιοχής.
Οι αρμόδιες αρχές προχωρούν πλέον στις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών του θανάτου του.
