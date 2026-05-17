Ξάνθη: 17χρονη έπεσε από την πεζογέφυρα της Εκτενεπόλ
Η νεαρή είναι σοβαρά τραυματισμένη στα κάτω άκρα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στην Ξάνθη
Συναγερμός σήμανε στην Ξάνθη για 17χρονη που έπεσε από την πεζογέφυρα της Εκτενεπόλ, λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα της Κυριακής (17/5).
Σύμφωνα με πληροφορίες του xanthinews.gr, περαστικοί και κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τις φωνές της νεαρής, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.
Στο νοσοκομείο
Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ οι δυνάμεις που έσπευσαν παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στη 17χρονη, η οποία στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο.
Η νεαρή είναι σοβαρά τραυματισμένη στα κάτω άκρα.
