Premier League: Η Μπόρνμουθ …βλέπει Europa μετά τις γκέλες των Μπράιτον (1-0), Μπρέντφορντ (2-2)

Το μεγάλο «διπλό» της Σάντερλαντ μέσα στο Λίβερπουλ επί της Εβερτον με 3-1 και η ήττα της Μπράιτον στο «Ελαντ Ρόουντ» από τη Λιντς με 1-0 ξεχωρίζουν από τα τέσσερα απογευματινά ματς, στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Premier League. Η Μπράιτον, για την οποία μπήκε ξανά ως αλλαγή ο Μπάμπης Κωστούλας στο 82′, έχασε πολύτιμους βαθμούς στη μάχη της Ευρώπης, στην οποία μπήκε δυναμικά η Σάντερλαντ, ενώ στο «μικρό» ντέρμπι του Λονδίνου Μπρέντφορντ και Κρίσταλ Πάλας αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2.

Νωρίτερα, ο Μπρούνο Φερνάντες και ο Κασεμίρο ήταν τα κεντρικά πρόσωπα στο σημερινό ματς του «Ολντ Τράφορντ» και στη νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Νότιγχαμ με 3-2. Ο Πορτογάλος σταρ έδωσε μια ακόμη ασίστ, την 20ή τη φετινή σεζόν, και έγινε ο τρίτος μόλις παίκτης που δίνει τόσες τελικές πάσες σε μια χρονιά, μετά τους Κέβιν Ντε Μπρόινε και Τιερί Ανρί.

Από την πλευρά του ο Κασεμίρο έπαιξε το τελευταίο του ματς με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ στο «θέατρο των ονείρων» και γνώρισε την αποθέωση, όταν αντικαταστάθηκε συγκινημένος από τον Μάουντ στο 81ο λεπτό. Να σημειωθεί πως με τη νίκη αυτή η Γιουνάιτεντ εξασφάλισε την τρίτη θέση και την επιστροφή της στο Champions League την επόμενη σεζόν.

Η ομάδα του Μάικλ Κάρικ άνοιξε νωρίς το σκορ με τον Λουκ Σο (5′), με τους φιλοξενούμενους να βρίσκουν στο β’ ημίχρονο το γκολ της ισοφάρισης με τον Μοράτο. Η χαρά τους όμως δεν κράτησε πολύ, αφού δύο λεπτά αργότερα ο Κούνια έδωσε ξανά το προβάδισμα στους «κόκκινους διαβόλους», με τον Μπεμό να κάνει το 3-1 στι 76ο λεπτό με την ιστορική ασίστ του Φερνάντες. Η Νότιγχαμ μείωσε στο τελικό 3-2 με τον Γκιμπς-Γουάιτ (78′).

Το πανόραμα της 37ης αγωνιστικής στην Premier League:

Παρασκευή 15/05

Άστον Βίλα-Λίβερπουλ 4-2

(42′ Ρότζερς, 57′ 73′ Γουότκινς, 89′ Μαγκίν – 52′, 90’+2′ Φαν Ντάικ)

Κυριακή 17/05

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-2

(5′ Σο, 55′ Κούνια, 76′ Εμπουεμό – 53′ Μοράτο, 78′ Γκιμπς Γουάιτ)

Μπρέντφορντ-Κρίσταλ Πάλας 2-2

(40′, 88′ Ουατάρα – 6′ πέν. Σαρ, 52′ Γουόρτον)

Έβερτον-Σάντερλαντ 1-3

(43′ Ρολ – 59′ Μπρόμπι, 81′ Λε Φι, 90’+1′ Ίσιντορ)

Λιντς-Μπράιτον 1-0

(90’+6′ Κάλβερτ-Λιούιν)

Γουλβς-Φούλαμ 1-1

(25′ Μανέ – 45’+3′ πέν. Ρόμπερτσον)

Νιουκάστλ-Γουέστ Χαμ (19:30)

Δευτέρα 18/05

Άρσεναλ-Μπέρνλι (22:00)

Τρίτη 19/05

Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Σίτι (21:30)

Τσέλσι-Τότεναμ (22:15)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 36 αγώνες)

Άρσεναλ 79 –Champions League–

Μάντσεστερ Σίτι 77 –Champions League–

Μάντσεστερ Γ. 68 -37αγ. –Champions League–

Άστον Βίλα 62 -37αγ.

Λίβερπουλ 59 -37αγ.

Μπόρνμουθ 55

Μπράιτον 53

Μπρέντφορντ 52

Σάντερλαντ 51

Τσέλσι 49

Έβερτον 49

Φούλαμ 49

Λιντς 47

Νιούκαστλ 46

Κρίσταλ Πάλας 45

Νότιγχαμ Φόρεστ 43 -37αγ.

Τότεναμ 38

Γουέστ Χαμ 36

Μπέρνλι 21 –Υποβιβάστηκε–

Γουλβς 19 –Υποβιβάστηκε–

Αναλυτικά η τελευταία αγωνιστική (38η):

Κυριακή 24/05

Μπράιτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:00)

Μπέρνλι-Γουλβς (18:00)

Κρίσταλ Πάλας-Άρσεναλ (18:00)

Φούλαμ-Νιούκαστλ (18:00)

Λίβερπουλ-Μπρέντφορντ (18:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Άστον Βίλα (18:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπόρνμουθ (18:00)

Σάντερλαντ-Τσέλσι (18:00)

Τότεναμ-Έβερτον (18:00)

Γουέστ Χαμ-Λιντς (18:00)