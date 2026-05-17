Τι κάνουν οι έφηβοι όταν μεγαλώσουν; Οι 3 στους 4 νέους εργαζόμενους δεν βγάζουν το μήνα
Ελλάδα 17 Μαΐου 2026, 20:00

Τι κάνουν οι έφηβοι όταν μεγαλώσουν; Οι 3 στους 4 νέους εργαζόμενους δεν βγάζουν το μήνα

Στον απόηχο της τραγικής απώλειας των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη, ανατρέχουμε σε δύο σημαντικές έρευνες, που φωτίζουν την πραγματικότητα που βιώνουν οι έφηβοι και οι νέοι εργαζόμενοι στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Καθώς οι έφηβοι μαθητές της Γ’ Λυκείου ετοιμάζονται για τις πανελλήνιες εξετάσεις, η ελληνική κοινωνία είναι ακόμα «παγωμένη» από τη  αυτοκτονία των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη.  Εκτός από το τραγικό γεγονός καθαυτό, που δεν το χωράει ο νους,  εξίσου δύσκολο είναι να αναμετρηθεί κανείς με τις φράσεις που αναφέρονται στο σημείωμα του ενός κοριτσιού.

Το ότι το ίδιο το σημείωμα διέρρευσε από την αστυνομία και κυκλοφόρησε σε όλα τα ΜΜΕ, είναι από μόνο του προβληματικό, είπε ο έγκριτος ψυχίατρος Γιώργος Νικολαϊδης, στο ρεπορτάζ της Δήμητρας Τριανταφύλλου. Είναι άλλη μια ένδειξη ότι ο κόσμος αυτός λειτουργεί σε συνθήκες γενικευμένης και συστημικής ανομίας. Ότι δεν υπάρχει καν προστασία σε ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες, που αφορούν τη ζωή ανηλίκων,  μάλιστα σε μια τόσο οδυνηρή στιγμή.  Ενώ οι οικογένειες, οι φίλοι, όλη η σχολική κοινότητα είναι βουτηγμένοι στο πένθος.

Ο συναγερμός των λέξεων

«Η αναπαραγωγή αποσπασμάτων, προσωπικών σημειωμάτων ή λεπτομερειών γύρω από το περιστατικό δεν είναι απλή ενημέρωση. Αγγίζει την ιδιωτικότητα των παιδιών, επιβαρύνει τις οικογένειές και τους φίλους τους και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά άλλα παιδιά και εφήβους που βρίσκονται σε ψυχική δυσκολία», αναφέρει ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού.

«Δεν χρειάζεται να μοιραστούμε τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού για να καταλάβουμε τον πόνο του. Δεν χρειάζεται να κάνουμε δημόσια την πιο ευάλωτη στιγμή του για να μιλήσουμε για την ανάγκη στήριξης. Γιατί κάπου μπορεί να υπάρχει ένα άλλο παιδί που θα το διαβάσει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή», συμπληρώνει.

Όλα τα παραπάνω είναι απολύτως σωστά. Όμως οι λέξεις αυτές δυστυχώς γράφτηκαν και δυστυχώς μαθεύτηκαν. Πες ότι ήταν λάθος, αλλά έγινε. «Γνωρίζω τη δύναμη των λέξεων, γνωρίζω τον συναγερμό των λέξεων», λέει ένα τραγούδι των Μecano, ενός παλιού post punk συγκροτήματος – εμπνευσμένο από ποιήμα του Μαγιακόφσκι. Λέξεις που «δεν τυπώνονται, δεν εκδίδονται, αλλά μένουν παραπεταμένες».

Αυτές οι λέξεις που αναπαράχθηκαν στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, στα social media, στις οθόνες των τηλεοράσεων, μένουν καρφωμένες στο μυαλό όσο κι αν θες να τις ξεχάσεις. Η φράση «αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα» ανάγκασε πολλούς να σκεφτούν όχι μόνο το τετριμμένο «σε ποιο κόσμο φέρνουμε τα παιδιά μας», αλλά και πώς μπορούμε τον κόσμο αυτό να τον αλλάξουμε, να γίνει καλύτερος. Κι ας λέει το τραγούδι του Κεμάλ, ότι ο κόσμος αυτός δεν θα αλλάξει ποτέ. Ξέρουμε ότι αλλάζει ή ότι έστω ότι μπορούμε να προσπαθήσουμε.

Πανελλήνιες και δουλειά χωρίς λεφτά

Άλλες τρεις λέξεις που σοκάρουν, αν τις δεις πλάι πλάι, και δικαίως προκάλεσαν πλήθος συζητήσεων είναι το τρίπτυχο: πανελλήνιες – δουλειά – λεφτά.

Ο φόβος της αποτυχίας στις πανελλαδικές ή αλλιώς πανελλήνιες εξετάσεις, τις οποίες ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας και της φροντιστηριακής παιδείας έχει ειδωλοποιήσει, λες κι από αυτές κρίνεται το μέλλον ενός εφήβου, ακολουθείται από το φόβο της αποτυχίας στην επαγγελματική ζωή.  Όχι τον φόβο της ανεργίας, αλλά τον φόβο ότι θα βρεθείς σε μια δουλειά που «δεν θα σου δίνει λεφτά».

Τίποτα από τα παραπάνω δεν είναι από μόνο του αιτία για να μη θες να ζήσεις. Ούτε προσφέρονται οι διαρροές εφηβικών σημειώσεων για να βγάλει κανείς συμπεράσματα, να κάνει κοινωνιολογικές αναλύσεις, να καταλήξει σε ψυχολογικά πορίσματα, ιδίως αν δεν έχει τα απαραίτητα επιστημονικά εργαλεία και τη μόρφωση.

Οι πληροφορίες που ακολουθούν, δεν είναι απόπειρα ερμηνείας ή κατανόησης πράξεων που δεν ερμηνεύονται με την ψυχρή λογική. Είναι περισσότερο προσπάθεια να βάλουμε σε μια τάξη τα γενικά δεδομένα, όσα τέλος πάντων έχουμε διαθέσιμα και με όλες τις επιφυλάξεις που ισχύουν για τις έρευνες και τις στατιστικές. Είναι μια προσπάθεια να δούμε πλευρές αυτού του κόσμου, που μπορεί να κάνει έναν νέο άνθρωπο να νιώσει ότι «δεν χωράει πουθενά».

Όλο και λιγότεροι έφηβοι δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι από τη ζωή τους – πηγή: ΕΠΙΨΥ

Έφηβοι και ψυχοκοινωνική υγεία

Η Πανελλήνια έρευνα για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβων μαθητών, την οποία διεξάγει κάθε τέσσερα χρόνια το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας – ΕΠΙΨΥ, θεωρείται η πλέον έγκυρη. Εντάσσεται στην αντίστοιχη πανευρωπαϊκή έρευνα HBSC (Health Behaviour in School Aged Children), και τα αποτελέσματα της δημοσιεύονται στις εκθέσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Συμμετέχει αντιπροσωπευτικό δείγμα χιλιάδων μαθητών, από όλη τη χώρα, με χορήγηση ανώνυμου ερωτηματολογίου μέσα στη σχολική τάξη. Είναι εγκεκριμενη από το υπουργείο Παιδείας, και βασίζεται σε αυστηρά επιστημονικά πρωτόκολλα.

Η τελευταία έρευνα του ΕΠΙΨΥ πραγματοποιήθηκε το 2022, ενώ αυτό το διάστημα διεξάγεται η επόμενη έρευνα, του 2026.

Στο σκέλος της έρευνας που αφορά την ψυχοκοινωνική υγεία των εφήβων, παρατηρούνται μεταξύ άλλων τα εξής:

  • Περισσότεροι από 2 στους 5 εφήβους αξιολογούν την υγεία τους ως «πάρα πολύ καλή». Τα αγόρια αξιολογούν την υγεία τους ως «πάρα πολύ καλή σε μεγαλύτερο ποσοστό από τα κορίτσια (48% και 35,8%).
  • Με την ηλικία μειώνεται το ποσοστό των εφήβων που αξιολογούν την υγεία τους ως καλή, από 53,2% μεταξύ των 11χρονων, σε 38,8% στους δωδεκάχρονους και 33,9% στους 15χρονους.
  • Το ένα στα 5 αγόρια (20%) και περισσότερα από 1 στα 3 κορίτσια (35,6%) ανέφεραν χαμηλή ικανοποίηση από τη ζωή.

Ένα στα 5 κορίτσια σε κίνδυνο κατάθλιψης

  •  Σχεδόν τα μισά κορίτσια (46,3%) έχουν κακή/πεσμένη διάθεση και ένα στα 5 (21%) υπολογίστηκε ότι βρίσκεται σε
    κίνδυνο για εκδήλωση κατάθλιψης.
  • Οι έφηβοι που νιώθουν υποστήριξη από την οικογένεια, τους φίλους και τους εκπαιδευτικούς και εκείνοι που κάνουν συχνά φυσική δραστηριότητα αναφέρουν σε υψηλότερο ποσοστό από τους υπόλοιπους συνομηλίκους τους υψηλή ικανοποίηση από τη ζωή και σε χαμηλότερο ποσοστό εκδήλωση ψυχολογικών και σωματικών συμπτωμάτων.
  • Από την άλλη, οι έφηβοι που υφίστανται εκφοβισμό (bullying) και εκείνοι που υπολογίστηκε ότι κάνουν προβληματική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) αναφέρουν σε χαμηλότερο ποσοστό ικανοποίηση από τη ζωή τους και σε υψηλότερο ποσοστό την εκδήλωση ψυχολογικών και σωματικών συμπτωμάτων.
  • Την τελευταία 20ετία καταγράφεται μείωση στο ποσοστό των εφήβων που αναφέρουν υψηλή ικανοποίηση από τη ζωή —από 45,7% το 2002 σε 37,0% το 2014 και 32,4% το 2022. Από το 2014 η μείωση στο αντίστοιχο ποσοστό είναι σημαντική κυρίως για τα κορίτσια

Πάνω από ένας στους τρεις εφήβους έχει σκεφτεί να βλάψει τον εαυτό του

  • Η μέση τιμή ψυχικής ευεξίας των εφήβων ανέρχεται σε 59,8 (εύρος τιμών κλίμακας: 0-100). Από τις απαντήσεις τους υπολογίστηκε ότι περισσότεροι από ένας στους 3 έχουν κακή/πεσμένη διάθεση (34,7%), ενώ ένας στους 7 (14,1%) είναι σε κίνδυνο για εκδήλωση κατάθλιψη.
  • Περισσότεροι από ένας στους 6 (17,1%) εφήβους αναφέρουν ότι νιώθουν μοναξιά ενώ παράλληλα χαμηλό, αλλά άξιο προσοχής ποσοστό (3,6%) αναφέρουν ότι νιώθουν απομονωμένοι από τους άλλους.
  • Περισσότεροι από δύο στους 5 (42,8%) εφήβους έχουν συμπτώματα άγχους, νιώθουν δηλαδή νευρικοί, αγχωμένοι και «σε ένταση» και δεν μπορούν να σταματήσουν ή να ελέγξουν την ανησυχία τους.
  • Περισσότεροι από ένας στους τρεις 15χρονους μαθητές (34,1%) αναφέρουν ότι έχουν σκεφτεί, έστω και μία φορά, να βλάψουν τον εαυτό τους ενώ ένας στους επτά (13,7%) απαντούν ότι έχουν κάνει έστω και μία απόπειρα αυτοκτονίας – με έναν στους 5 εξ αυτών να έχει χρειαστεί ιατρική περίθαλψη.
Οι 3 στους 4 νέους εργαζόμενους, δεν βγάζουν πάντα τον μήνα. πηγή: INE-ΓΣΕΕ – Alco

Τι γίνεται όταν οι έφηβοι μεγαλώνουν και δουλεύουν

Μια άλλη έρευνα, διαφορετικής φύσης, μας δίνει μια εικόνα για το τι περιμένει τους έφηβους όταν ενηλικιώνονται και εισέρχονται στην αγορά εργασίας.

Είναι η πανελλαδική έρευνα για τους νέους και την εργασία, που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2025, από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, σε συνεργασία με την εταιρεία Alco. Παρουσιάστηκε με τον τίτλο «Generation Z: Ανάμεσα στην εργασία, στην επισφάλεια και στην υποαμοιβή», και συμμετείχαν 1.500 νέοι εργαζόμενοι ως 29 ετών.  Η έρευνα μας δείχνει ότι «η δουλειά που δεν δίνει λεφτά»,  είναι δυστυχώς ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Και φυσικά οι μόνοι που δεν φταίνε γι’αυτό είναι οι ίδιοι οι νέοι. Τους έχουν μάθει όμως να εσωτερικεύουν την αποτυχία του συστήματος, ως δική τους ενοχή.

Η έρευνα διαπιστώνει μεταξύ άλλων ότι:

  • Για 7 στους 10 νέους τα χρήματα που κερδίζουν από την εργασία τους δεν τους εξασφαλίζουν πάντα ότι θα καλύψουν τις βασικές ανάγκες σε διάστημα ενός μήνα. Λιγότεροι από 4 στους 10 (38%), δηλώνουν ότι τα χρήματα τους φτάνουν «κάποιες φορές». Για έναν στους τρεις (32%) τα χρήματα δεν φτάνουν ποτέ. Μόνο ο ένας στους τέσσερις (25%) απαντά ότι καταφέρνει πάντα να βγάλει τον μήνα.
  • Για 9 στους 10 νέους με μερική απασχόληση, τα χρήματα δεν φτάνουν ποτέ για να βγει ο μήνας (45%), ή φτάνουν μόνο κάποιες φορές (45%). Το ίδιο ισχύει για την πλειονότητα των free
  • Πάνω από ένας στους δύο εργαζόμενους νέους (52%) δεν καταφέρνει να είναι ανεξάρτητος οικονομικά, και χρειάζεται βοήθεια από τους γονείς του.
  • Σχεδόν οι τέσσερις στους δέκα νέους κάνουν δουλειές που είτε δεν σχετίζονται καθόλου με τις σπουδές ή την κατάρτισή τους (27%), είτε σχετίζονται λίγο (11%).
  • Η μεγάλη πλειονότητα των νέων δεν είναι ικανοποιημένη από τις επαγγελματικές προοπτικές στην Ελλάδα. Μόνο το 9% δηλώνει σχετικά ή απόλυτα ικανοποιημένο.
  • Η μεγάλη πλειονότητα των εργαζόμενων νέων υποφέρουν από έλλειψη ελεύθερου χρόνου. Το 52% διαφωνεί με τη φράση «η εργασία μου αφήνει αρκετό προσωπικό χρόνο». Μόνο το 20% συμφωνή και το 25% είναι ουδέτερο. Εξίσου υψηλό είναι το ποσοστό των νέων που δεν έχουν ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
  • Το 65% των νέων θεωρούν ότι είναι ανέφικτο να δημιουργήσουν οικογένεια υπό τις σημερινές συνθήκες εργασίας τους.

Euronext Athens: Σε ιστορικά υψηλά, κέρδη και μερίσματα των εισηγμένων

Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Τουρισμός
Τουρισμός: Γιατί η Αθήνα δεν είναι Βαρκελώνη

Τουρισμός: Γιατί η Αθήνα δεν είναι Βαρκελώνη

inWellness
inTown
Χανιά: Συλλαλητήρια για να κλείσει η βάση της Σούδας – «Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο»
Συλλαλητήρια στα Χανιά για να κλείσει η βάση της Σούδας - «Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο»

Διαδηλώσεις έγιναν τόσο στο κέντρο της πόλεις των Χανίων όσο και στον Μουζουρά Ακρωτηρίου - Οι συμμετέχοντες έφτασαν κοντά στη βάση της Σούδας

Κιλκίς: Μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες από την ισχυρή χαλαζόπτωση που έπληξε Αξιούπολη και Πολύκαστρο
Κιλκίς: Μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες από την ισχυρή χαλαζόπτωση που έπληξε Αξιούπολη και Πολύκαστρο

Χιλιάδες στρέμματα με καλαμπόκι, σιτάρι, βαμβάκι και ηλιόσπορο που καταστράφηκαν ολοσχερώς από η χθεσινή χαλαζόπτωση στο Κιλκίς - Σήμερα τα νερά υποχώρησαν και φάνηκε το μέγεθος της καταστροφής

Άγιοι Ανάργυροι: Τι λέει η μητέρα των τριών παιδιών που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες
«Είχα να καθαρίσω δυο μέρες όταν ήρθαν οι αστυνομικοί» - Τι λέει η μητέρα των παιδιών που ζούσαν σε ακατάλληλες συνθήκες

Οι δυο γονείς των τριών μικρών παιδιών στους Αγίους Αναργύρους, παραμένουν κρατούμενοι μέχρι την Τρίτη που αναμένεται να δικαστούν στο αυτόφωρο.

Καιρός: Με βροχές μπαίνει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου – Τι δείχνουν τα μοντέλα για πρώιμο καύσωνα
Με βροχές μπαίνει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου - Τι δείχνουν τα μοντέλα για πρώιμο καύσωνα

Σύμφωνα με τους προγνωστικούς χάρτες εβδομαδιαίας τάσης, ο καιρός δεν αναμένεται να είναι καλοκαιρινού τύπου στο διάστημα από 18 Μαΐου έως 1η Ιουνίου, αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς

«Κάναμε τα πάντα για αυτήν την οικογένεια – Αφαντες οι κοινωνικές υπηρεσίες – Τι λέει στο in η μητέρα συμμαθητή των παιδιών που ζούσαν στη «τρώγλη»
«Κάναμε τα πάντα για αυτήν την οικογένεια – Αφαντες οι κοινωνικές υπηρεσίες – Τι λέει στο in η μητέρα συμμαθητή των παιδιών που ζούσαν στη «τρώγλη»

Η μητέρα περιγράφει πως η οικογένεια εμφανίστηκε ξαφνικά στο Περιστέρι, χωρίς κανείς να γνωρίζει το παραμικρό για το παρελθόν ή τις συνθήκες διαβίωσής της.

Αθήνα: Ποια είναι η μεγαλύτερη ευθεία στην Αθήνα – Γιατί θεωρείται «όαση» για τους οδηγούς
Ποια είναι η μεγαλύτερη ασφαλτοστρωμένη ευθεία στην Αθήνα - Γιατί θεωρείται «όαση» για τους οδηγούς

Η κατασκευή της ξεκίνησε το 1898 στην Αθήνα και βρίσκεται σχεδόν ακριβώς στην ίδια ευθεία όπου υπήρχε στην αρχαιότητα δρόμος με μεγάλο πλάτος και κατά τα πρώτα χρόνια μετά την ανεξαρτησία καρόδρομος

Τραμπ: Ο χρόνος τρέχει για το Ιράν – Θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς
Τραμπ: Ο χρόνος τρέχει για το Ιράν – Θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και πάλι το Ιράν να συνάψει συμφωνία - Επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου

Πόσο επικίνδυνο είναι το ξέσπασμα του ιού Έμπολα – Γιατί ο τύπος Μπουντιμπούγκιο προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία
Πόσο επικίνδυνο είναι το ξέσπασμα του ιού Έμπολα - Γιατί ο τύπος Μπουντιμπούγκιο προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία

Τι ισχύει για τον τύπο του ιού Μπουντιμπούγκιο που έχει προκαλέσει την τωρινή επιδημία Έμπολα σε Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Ουγκάντα, τα συμπτώματα - Δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια

Απροετοίμαστη η Wall Street για μια απότομη αύξηση ομολόγων
Απροετοίμαστη η Wall Street για μια απότομη αύξηση ομολόγων

Η ισχυρή κερδοφορία και οι προσδοκίες για την τεχνητή νοημοσύνη έχουν υπερκεράσει την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας αλλά και τις ατελέσφορες μέχρι στιγμής ειρηνευτικές συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν

LIVE: Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης
LIVE: Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης για την 37η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Premier League: Η Μπόρνμουθ …βλέπει Europa μετά τις γκέλες των Μπράιτον (1-0), Μπρέντφορντ (2-2)
Premier League: Η Μπόρνμουθ …βλέπει Europa μετά τις γκέλες των Μπράιτον (1-0), Μπρέντφορντ (2-2)

Η Μπράιτον και η Μπρέντφορντ έχασαν βαθμούς και η Μπόρνμουθ, που ...χρωστά ματς για την 37η αγωνιστική, έχει το πάνω χέρι για να τερματίσει στην 6η θέση που οδηγεί στη League Phase του Europa League

«Ήμουν σε παρακμή, ήμουν ανόητη, ήμουν χαζή» – Οι σκοτεινές ημέρες της Ντόνα Σάμερ
«Ήμουν σε παρακμή, ήμουν ανόητη, ήμουν χαζή» - Οι σκοτεινές ημέρες της Ντόνα Σάμερ

Στο κοινό έδειχνε γεμάτη γοητεία, αλλά στην ιδιωτική της ζωή η σταρ της ντίσκο, Ντόνα Σάμερ, πάλευε με την κατάθλιψη, την αυτοαπέχθεια και τις αυτοκτονικές σκέψεις.

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική των play offs 1-4 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική των play offs 1-4 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Η Ευρώπη κυριαρχεί στη νέα κατάταξη των καλύτερων πόλεων του κόσμου για περπάτημα
Η Ευρώπη κυριαρχεί στη νέα κατάταξη των καλύτερων πόλεων του κόσμου για περπάτημα

Η Ρώμη, η Μαδρίτη και η Βουδαπέστη συγκαταλέγονται στους κορυφαίους προορισμούς στην Ευρώπη που ηγούνται μιας νέας παγκόσμιας κατάταξης με τις καλύτερες πόλεις για εξερεύνηση με τα πόδια

ΟΦΗ-Βόλος 3-1: Οι Κρητικοί έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί και έκλεισαν με νίκη μια πετυχημένη χρονιά
ΟΦΗ-Βόλος 3-1: Οι Κρητικοί έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί και έκλεισαν με νίκη μια πετυχημένη χρονιά

Πρώτη νίκη του ΟΦΗ μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου και μετά από τρεις σερί ήττες. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 1’, ο Βόλος ισοφάρισε, όμως δεν ακολούθησε

Στον… κουβά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά οι στοιχηματικές για την Eurovision – Γιατί δεν «είδαν» την Dara
Στον… κουβά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά οι στοιχηματικές για την Eurovision – Γιατί δεν «είδαν» την Dara

Μπορεί τα στοιχήματα να αποτελούν αγαπημένη ασχολία δημοσιογράφων και Eurofans στον δρόμο προς την Eurovision, ωστόσο μήπως θα έπρεπε να σταματήσουμε να τα παίρνουμε τόσο σοβαρά;

Πέθανε ο αδερφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου – Είχε βρεθεί τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο στο γραφείο του
Πέθανε ο αδερφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου – Είχε βρεθεί τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο στο γραφείο του

Απεβίωσε ο Αϊντίν Τσαβούσογλου, αδερφός του πρώην τούρκου ΥΠΕΞ Μεβλούτ, που είχε βρεθεί τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο, σε βενζινάδικο ιδιοκτησίας του.

Χανιά: Συλλαλητήρια για να κλείσει η βάση της Σούδας – «Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο»
Συλλαλητήρια στα Χανιά για να κλείσει η βάση της Σούδας - «Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο»

Διαδηλώσεις έγιναν τόσο στο κέντρο της πόλεις των Χανίων όσο και στον Μουζουρά Ακρωτηρίου - Οι συμμετέχοντες έφτασαν κοντά στη βάση της Σούδας

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

