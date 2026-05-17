ΟΦΗ-Βόλος 3-1: Οι Κρητικοί έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί και έκλεισαν με νίκη μια πετυχημένη χρονιά

Με εντός έδρας νίκη με 3-1 επί του Βόλου έκλεισε ο ΟΦΗ μια πετυχημένη χρονιά, λόγω της κατάκτησης του Κυπέλλου Betsson, μέσω του οποίου πήρε το ευρωπαϊκό εισιτήριο (= Europa League). ‘Ετσι τα πλέι οφ 5-8 της Stoiximan Super League διεξήχθησαν χωρίς ενδιαφέρον. Μετά την διεξαγωγή της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής, ο ΟΦΗ κατετάγη 7ος και ο Βόλος 8ος.

Είναι η πρώτη νίκη του ΟΦΗ μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου, έπειτα από τρεις σερί ήττες. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 1’, ο Βόλος ισοφάρισε, όμως δεν ακολούθησε. Οι Θεσσαλοί έκλεισαν τα πλέι οφ με πέντε σερί ήττες, ενώ ξεκίνησαν με ισοπαλία.

Ο ΟΦΗ ξεκίνησε το ματς με γκολ από τα… αποδυτήρια. Το 1-0 έγινε στο 1’, συγκεκριμένα στα 52’’, με σουτ του Φούντα μετά από κόρνερ του Σενγκέλια. Όμως, ο Βόλος όχι μόνο δεν φοβήθηκε αλλά άρχισε να απειλεί. Έτσι στο 15’ έκανε το 1-1 με τον Ουρτάδο μετά από γύρισμα του Κόμπα από δεξιά.

Στο 24’ ακυρώθηκε γκολ του Βόλου που πέτυχε ο Λάμπρου με κεφαλιά, μετά από κόρνερ του Χουάνπι. Ο Τζήλος (Λάρισας) κλήθηκε στο VAR από τον Κόκκινο (Χαλκιδικής) και ο ρέφερι του αγώνα επιβεβαίωσε οφσάιντ.

Με παρέμβαση VAR έγινε το 2-1 υπέρ του ΟΦΗ, καθώς ο Τζήλος κλήθηκε ξανά στο VAR και καταλόγισε πέναλτι σε τράβηγμα του Αμπάντα στον Νέιρα. Το πέναλτι εκτέλεσε ο Νέιρα, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα (34’).

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Φούντας έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα στο 56΄, όμως ήταν οφσάιντ και το γκολ ακυρώθηκε. Τελικά, το 3-1 για τον ΟΦΗ έγινε στο 71’ με καταπληκτικό σουτ του Σενγκέλια, έξω από την μεγάλη περιοχή.

ΟΦΗ: Κατσίκας, Κωστούλας (67’ Κοντεκάς), Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Σενγκέλια, Αθανασίου (57΄Καινουργιάκης), Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Νέιρα (57΄Ρομάνο), Φούντας (77’ Χνάρης), Σαλσίδο (67’ Ισέκα).

ΒΟΛΟΣ: Παπαθανασίου, Αμπάντα, Μύγας, Γρόσδης, Λυκουρίνος, Μαρτίνες (37’ Κύρκος), Κόμπα, Χουάνπι (72’ Βαϊνόπουλος), Γκονζάλες, Λάμπρου, Ουρτάδο (80’ Λεγκίσι).

*«Λανουά για μια ακόμη φορά δείχνεις την ανεπάρκεια σου αφού κρατάς τέτοιους διαιτητές στον πίνακα. Δεν υπάρχει βαθμολογική σκοπιμότητα και αντί να αφήσουν να παίξουν οι ομάδες ελεύθερα κάνουν τέτοιες…ομορφιές!

Λυπάμαι. Αν έχεις φιλότιμο παραιτήσου και πάρε μαζί σου τους Τζήλους, τους Πολυχρόνηδες και τους Κόκκινους…», ανέφερε ο Αχιλλέας Μπέος σε ανάρτησή του την ώρα που ακόμη διεξάγονταν ο αγώνας.