Πέθανε ο αδερφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου – Είχε βρεθεί τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο στο γραφείο του
Απεβίωσε ο Αϊντίν Τσαβούσογλου, αδερφός του πρώην τούρκου ΥΠΕΞ Μεβλούτ, που είχε βρεθεί τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο, σε βενζινάδικο ιδιοκτησίας του.
Ο επιχειρηματίας Αϊντίν Τσαβούσογλου, αδελφός του πρώην υπουργού Εξωτερικών και βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος AKP, Μεβλούτ, απεβίωσε στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν.
Ο Αϊντίν Τσαβούσογλου βρέθηκε βαριά τραυματισμένος από πυροβολισμό στο γραφείο του, στην Αλάνια της Αττάλειας, το βράδυ της 5ης Μαΐου
Ο 52χρονος Αϊντίν νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας καθώς είχε βρεθεί τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο (5 Μαΐου) στην Αττάλεια, στο βενζινάδικο ιδιοκτησίας του. Οι αρχές τον μετέφεραν στο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και σήμερα, όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, απεβίωσε.
Υπό έρευνα η υπόθεση Τσαβούσογλου
Ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, Μεχμέτ Νουρί Ερσό, ανακοίνωσε την είδηση για τον θάνατο του Αϊντίν Τσαβούσογλου με μία ανάρτηση στο «Χ», στην οποία έγραψε μεταξύ άλλων: «Έμαθα με βαθιά θλίψη για τον θάνατο του Αϊντίν Τσαβούσογλου, του αξιότιμου αδελφού του πρώην Υπουργού Εξωτερικών και βουλευτή της Αττάλειας, κ. Μεβλούτ Τσαβούσογλου».
Önceki dönem Dışişleri Bakanımız ve Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun kıymetli kardeşi Aydın Çavuşoğlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.
Merhuma Allah’tan rahmet; Sayın @MevlutCavusoglu başta olmak üzere ailesine, yakınlarına, sevenlerine sabır ve…
— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) May 17, 2026
Σύμφωνα με πληροφορίες της gunhaber, η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (18/5) το μεσημέρι.
Μέχρι στιγμής, οι τουρκικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Οι αστυνομικές δυνάμεις διεξήγαγαν έρευνα στο βενζινάδικο ενώ η Εισαγγελία της Αλάνια ανακοίνωσε ότι έχει ανατεθεί η υπόθεση σε δύο εισαγγελείς.
Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών και βουλευτής Μεβλούτ Τσαβούσογλου, βρισκόταν στο εξωτερικό όταν συνέβη το συμβάν.
