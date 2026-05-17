Βλάβη στο «Kalymnos Dolphin» – Ταλαιπωρία για 117 επιβάτες
Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια μετά την επιστροφή του σκάφους στο λιμάνι της Καλύμνου.
- Η Ευρώπη κυριαρχεί στη νέα κατάταξη των καλύτερων πόλεων του κόσμου για περπάτημα
- Κοζάνη: Νεκρός εντοπίστηκε ο 78χρονος που είχε εξαφανιστεί – Ταυτοποιήθηκε η σορός του
- Κιλκίς: Μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες από την ισχυρή χαλαζόπτωση που έπληξε Αξιούπολη και Πολύκαστρο
- Η θέση της Κίνας για τα Στενά του Ορμούζ: Τι σημαίνει πραγματικά «ανοιχτά»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Στην Κάλυμνο επέστρεψε το πλοίο «Kalymnos Dolphin», έπειτα από βλάβη που παρουσιάστηκε στο πηδάλιο κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου δρομολογίου προς Ψέριμο και Κω το μεσημέρι της Κυριακής (17.052026).
Επέστρεψε στην Κάλυμνο
Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό, στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 117 επιβάτες, οι οποίοι αποβιβάστηκαν με ασφάλεια μετά την επιστροφή του σκάφους στο λιμάνι της Καλύμνου.
Η πλοιοκτήτρια εταιρεία έχει αναλάβει τη μεταφορά των επιβατών στους τελικούς προορισμούς τους με άλλα μέσα.
- Τραμπ: Ο χρόνος τρέχει για το Ιράν – Θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς
- CNBC: Οι Αμερικανοί εγκαταλείπουν τις ΗΠΑ και ξοδεύουν εκατοντάδες δολάρια για να το κάνουν σωστά
- Άρης Betsson – ΑΕΚ 90-81: Οι Θεσσαλονικείς …ισοφάρισαν και η πρόκριση θα κριθεί στα Λιόσια
- Πόσο επικίνδυνο είναι το ξέσπασμα του ιού Έμπολα – Γιατί ο τύπος Μπουντιμπούγκιο προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία
- Ξάνθη: 17χρονη έπεσε από την πεζογέφυρα της Εκτενεπόλ
- Οι πέντε (πολύτιμες) μέρες του «σκακιστή»
- Τι κάνουν οι έφηβοι όταν μεγαλώσουν; Οι 3 στους 4 νέους εργαζόμενους δεν βγάζουν το μήνα
- Απροετοίμαστη η Wall Street για μια απότομη αύξηση ομολόγων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις