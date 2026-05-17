Βλάβη στο «Kalymnos Dolphin» – Ταλαιπωρία για 117 επιβάτες

Στην Κάλυμνο επέστρεψε το πλοίο «Kalymnos Dolphin», έπειτα από βλάβη που παρουσιάστηκε στο πηδάλιο κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου δρομολογίου προς Ψέριμο και Κω το μεσημέρι της Κυριακής (17.052026).

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό, στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 117 επιβάτες, οι οποίοι αποβιβάστηκαν με ασφάλεια μετά την επιστροφή του σκάφους στο λιμάνι της Καλύμνου.

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία έχει αναλάβει τη μεταφορά των επιβατών στους τελικούς προορισμούς τους με άλλα μέσα.