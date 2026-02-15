Αναστάτωση στον Πειραιά: Ακυβέρνητο κρουαζιερόπλοιο λόγω βλάβης – Το προσέδεσαν ρυμουλκά
Στο κρουαζιερόπλοιο επέβαιναν συνολικά 2.109 επιβάτες και 946 μέλη πληρώματος
Ακυβέρνητο, λόγω δυσλειτουργίας στους πίνακες διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, παρέμεινε σήμερα κατά τις πρωινές ώρες, κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μάλτας, κατά τη διαδικασία εισόδου του στο κεντρικό λιμάνι του Πειραιά.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στο σημείο έσπευσαν άμεσα τέσσερα ρυμουλκά, τα οποία παρείχαν συνδρομή στο πλοίο, με αποτέλεσμα αυτό να προσδέσει με ασφάλεια στο λιμάνι.
Στο κρουαζιερόπλοιο επέβαιναν 3.055 επιβάτες και μέλη πληρώματος
Στο κρουαζιερόπλοιο, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ επέβαιναν συνολικά 2.109 επιβάτες και 946 μέλη πληρώματος. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά απαγορεύτηκε προσωρινά ο απόπλους του πλοίου, έως ότου αποκατασταθεί η βλάβη και προσκομιστεί πιστοποιητικό καλής αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.
Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ οι επιβάτες παραμένουν εντός του πλοίου μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων τεχνικών ελέγχων.
- Αναστάτωση στον Πειραιά: Ακυβέρνητο κρουαζιερόπλοιο λόγω βλάβης – Το προσέδεσαν ρυμουλκά
- Παναθηναϊκός: Φτάνει στην Αθήνα μέσα στην ημέρα ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
- Διάσκεψη Μονάχου: «Μας έτεινε το χέρι αντί να μας ρίξει γροθιά, αλλά τίποτα δεν άλλαξε» – Δεν έπεισε ο Ρούμπιο
- Κατάκολο: Ειδικό συνεργείο για την απομάκρυνση του βράχου που αποκολλήθηκε – Εκκενώθηκαν δέκα κατοικίες
- Καίτη Γαρμπή: «Έχει ωραίες φωνές, αλλά για τη συνθήκη της Eurovision θα είναι πάρα πολύ καλός ο Akylas»
- Ανδρουλάκης σε ΚΟΕΣ: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να τελειώσουμε οριστικά με το «επιτελικό κράτος»
- Τα νεότερα για τον Μουστάφα Φαλ: Το χρονοδιάγραμμα επιστροφής και η τελευταία κενή θέση στη Euroleague (vid)
- Κομισιόν: Καμπανάκι για το ελληνικό χρέος – Πώς μπορεί να γίνει επικίνδυνο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις